Mi történik a lakáspiacon, ha tényleg betiltják egyes településeken az ingatlanvásárlást?

Meglepő törvényjavaslatot mutatott be nemrég Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, aki szerint a kistelepülések védelme érdekében akár olyan sarkalatos törvény bevezetésére is sor kerülhet, amely az ingatlanok adásvételének tiltását, elővásárlási jog kiterjesztését, az ingatlanvásárlás feltételekhez kötését és helyi adózási kötelezettségek megállapítását is magában foglalja. Az alábbiakban megnéztük, milyen következményekkel járna mindez a hazai lakáspiacra nézve.