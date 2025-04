Mi történik a lakáspiacon? - Ennyit drágultak egy év alatt a magyarországi lakások

Stabilan emelkedtek 2024 utolsó negyedévében is a lakásárak Magyarországon - derül ki a KSH 2024 negyedik negyedéves, előzetes lakásárindexéből. 2023 utolsó negyedévéhez képest átlagosan 12,9 százalékkal volt drágább egy lakóingatlan Magyarországon, míg 2024 harmadik negyedévéhez képest 1,3 százalékos volt a drágulás. Az új és a használt lakások közti árolló pedig ismét nyílni kezdett.

Éves szinten stabilizálódni látszik a lakásár-emelkedés üteme, miután az előző két negyedév 12,9 és 13,4 százalékos éves drágulása után most ismét 12,9 százalékos éves drágulás látható.

2024 harmadik és negyedik negyedéve között mérsékeltebb volt a növekedési dinamika, mindössze 1,3 százalékkal mentek feljebb az árak. Ahogy mindig, most is fontos megjegyezni, hogy ez egy előzetes adat, ami a későbbi adatfrissítéskor még változhat.

A kitartó áremelkedés mögött a tavalyi utolsó negyedévben már érezhető befektetői kereslet élénkülése áll, ami az idei évben még tovább erősödött.

A használt és az új lakások közti árolló eközben ismét szétválni látszik, miután a használt lakások "csak" 12,8 százalékkal, az újak viszont 13,7 százalékkal drágultak egy év alatt.

A jövőben itt is folytatódhat ez az irány, mivel az új lakások piacán még nagyobb a befektetői érdeklődés, és a legfrissebb Budapesti Lakáspiaci Riport is a korábbinál jelentősebb árnövekedésről számolt be az új lakások terén.

Ami pedig a hosszútávú éves trendeket illeti, 2024 második felében stabilizálódás jellemezte a piacot,

az utóbbi három negyedévben 12-14 százalékos volt a dinamika mind az új, mind a használt lakások piacán.

A tavalyi utolsó negyedévben tehát már látható volt az állampapírpénzek megjelenése előtt aktivizálódott befektetői csoport, akik még a nagyobb árrobbanás előtt szerettek volna bevásárolni. A jelenlegi kínálati árakat látva nem lennénk meglepve, ha a 2025 első és a 2025 második negyedéves árindexekben tovább erősödő dinamikát látnánk.

2024 utolsó negyedévében közel 11 ezerre emelkedett a havi adásvételek száma országosan, ami jelentős növekedés a 2022 és 2023 végi gyenge értékekhez képest, az elmúlt két hónapban pedig már a 12 ezret ostromolják a számok. Ha a trend folytatódik, az éves tranzakciószám akár a 150 ezret is elérheti idén.

