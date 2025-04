Lakáspiaci válságot okozhat Trump vámháborús ámokfutása

Jelentős zuhanást okoztak a világ tőzsdéin Donald Trump új vámintézkedései, amelyek feltehetően az ingatlanpiacot sem hagyják majd érintetlenül. Hogy milyen hatásokkal kell számolni a lakáspiacon a bejelentett vámok miatt, melyek lehetnek a leginkább érintett területek, azt az alábbiakban egyrészt az Egyesült Államokra, másrészt a világ más térségeire nézve foglaltuk össze.

Korábban Kanada esetén keresztül foglalkoztunk már a vámháború lehetséges ingatlanpiaci hatásaival, ugyanis az Egyesült Államok északi szomszédjában a bejelentések hatására azonnal megtorpant a lakáspiac.

Torontóban februárban közel harmadával kevesebb lakás cserélt gazdát, mint a megelőző hónapban,

miután a lakásvásárlók elbizonytalanodtak a jövőbeli kilátásokat illetően és inkább elhalasztották az ezzel kapcsolatos döntésüket. Ha a kivárás folytatódik, hosszabb távon az a lakásárakra is hatással lesz. Kanada mellett viszont az Egyesült Államok és más országok lakáspiacait is érinteni fogja a vámháború.

Míg az exporttermékek számára közvetlen, az egyes országok lakáspiacai számára inkább közvetett hatásai lehetnek a bejelentett vámoknak. Nézzük, mik lehetnek ezek!

Építőanyagok drágulása

Trump első ciklusa alatt Kínából számos termék előállítását más délkelet-ázsiai országokba helyezték át. Iparági szakértők szerint például a konyhai mosogatók gyártása nagyrészt Malajziába és Indonéziába helyeződött át, olyan országokba, amelyek Egyesült Államokba történő exportját most 24%-os, illetve 32%-os vámmal sújtják. A még mindig Kínából importált árukra pedig még magasabb vámot vetnek ki. Az Egyesült Államokban használt padlóburkolatok jelentős része viszont dél-amerikai országokból származik, amelyeket szintén vámokkal sújtanának. Nem kérdés,

ha olyan országokra vetnek ki vámokat, ahonnan az Egyesült Államok nagy mennyiségű építőanyagot - acél, fa, elektromos berendezések - importál, az növeli az építési költségeket.

Egy átlagos lakás építési költsége emiatt az Egyesült Államokban az építőipari szereplők becslése szerint várhatóan 9200 dollárral (3,5 millió forint) fog emelkedni.

Sokan mondhatják, hogy ez nem jelentős tétel a 414 500 dolláros (154 millió forint) új építésű lakóingatlan-átlagárhoz képest, de abban az esetben, ha az építőipari vállalatok a saját haszonkulcsaik csökkentése helyett áthárítják azt a vásárlókra, annak is érezhető hatása lehet. A családi házak előállításához átlagosan felhasznált 174 ezer dollár (65 millió forint) értékű építőanyagból pedig mintegy 13 ezer dollárnyi (4,8 millió forint) származik importból.

A kanadai faanyag és a mexikói gipsz is fontos alapanyagai az amerikai lakásépítésnek, és bár nem lenne meglepő, ha a Fehér Ház a közeljövőben ezeket az importcikkeket is célba venné, a vámbejelentés közvetlen fenyegetése egyelőre nem ezekre, hanem a távolabbi országokból származó építőipari termékekre irányul.

Infláció és kamatemelések

Noha az amerikai jelzáloghitel-kamatok némileg mérséklődtek az utóbbi hónapokban, még mindig közel kétszer olyan magasak, mint 2022 elején. Az elmúlt években emiatt sok tulajdonos vonakodott a költözéstől, mert nem akarta feladni korábban igénybe vett alacsonyabb kamatozású hitelét egy magasabb kamatozásúért cserébe. Mindez korlátozta a kínálatot, és megnövelte az ingatlanok átlagos értékesítési idejét.

Ha a vámok miatt most tovább nő az infláció, és emiatt a FED megáll a kamatcsökkentéssel, sőt esetleg kamatot emel, az tovább drágíthatja a hiteleket és még jobban csökkentheti a lakásvásárlási kedvet.

Gazdasági lassulás

Elemzői várakozások szerint ugyanakkor gazdasági stagnálás, de akár recesszió is sújthatja idén az Egyesült Államokat, ami viszont a kamatcsökkentés irányába hat. Ebben a forgatókönyvben kevésbé a kamatok, sokkal inkább a jövőbeli gazdasági kilátások romlása hathat negatívan a lakáspiacra, ami csökkentheti a lakásépítési hajlandóságot, súlyosbítva ezzel az eleve magas lakáshiányt. Ez különösen azokban a déli államokban jelenthet problémát, ahol most minden harmadik értékesítés új lakáshoz kötődik.

Befektetői bizalom csökkenése

A legnagyobb probléma viszont, hogy

a vámokra vonatkozó gyakori, váratlan és átgondolatlan bejelentések teljes piaci bizonytalanságot okoznak, aláásva a jövőbe vetett bizalmat, ami alapvető feltétele a lakásvásárlás melletti elköteleződésnek,

miután egy lakásvásárlás gyakran hosszú évekre, évtizedekre meghatározza egy család életét. Emellett ezek az intézkedések a külföldi vásárlókat is elriasztják, míg az amerikai befektetőket a külföldi piacok felé irányíthatják, tovább csökkentve ezzel a lakóingatlan-tranzakciók számát.

Globális hatások

Lakáspiaci szempontból ahogy az Egyesült Államokban, úgy a világ többi részén is inkább közvetett, mint közvetlen hatásai lesznek a vámintézkedéseknek. Európában is ezekkel a közvetett hatásokkal kell számolni. Egy vámháború kialakulásának hatására az európai gazdasági növekedési kilátások is gyengülhetnek, ami itt is csökkentheti a lakásávásárlás egyik alapelemét jelentő jövőbe vetett bizalmat. Ugyanez igaz Magyarországra is, ahol a magas - elsősorban Németország felé irányuló - exportkitettség miatt

csökkenhetnek a gazdasági növekedésre vonatkozó előrejelzések, ami romló munkaerőpiaci kilátásokhoz és kevesebb lakástranzakcióhoz vezethet, mérsékelve a lakásárak emelkedési ütemét is.

Az is igaz viszont, hogy a befektetői tőke piaci pánikok idején előszeretettel keresi az értéktartóbb eszközöket, amilyen az ingatlan is, így ez támaszt adhat a lassuló gazdasági növekedéssel szembeni keresletcsökkenésnek. Különösen, ha az amerikai folyamatok miatt egyes nemzetközi befektetők is inkább az európai ingatlanpiac felé fordulnak, miközben amerikai magánszemélyek is nagyobb számban vehetnek ingatlant Európában, ami főként egyes spanyol és portugál városokban okozott már korábban is feszültséget az árfelhajtó hatás miatt.

Ezek mellett ki kell emelni egy másik nyugat-európai országot is. Írország amerikai multinacionális vállalatoktól való függése nemcsak az ország egy főre jutó GDP-jében, de a jövedelmekben és a lakásárakban is nagy növekedést okozott az elmúlt évtizedekben.

Jelenleg az országban működő amerikai multinacionális vállalatok adják a magánfoglalkoztatás 10%-át, ahol az alkalmazottak bőven az országos átlag felett keresnek.

Ha a vámok hatására ezen cégek akár csak részben elhagynák Írországot, az egyrészt azonnali enyhülést hozna az ország lakáshiányában, de a gazdaságra is jelentős csapást mérne.

Többféle kimenetele is lehet tehát egy globális vámháborúnak a globális lakáspiacra nézve, de a növekvő bizonytalanság miatt összességében ezek inkább negatív, mint pozitív képet vetítenek előre, amelynek az Egyesült Államok legalább akkora, ha nem nagyobb vesztese lesz, mint a világ többi része.

