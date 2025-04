Egy 25 éves fiatal 85 éves korára tudna ma önerőből, hitel nélkül lakást venni

A tapasztaltabb ingatlanértékesítők is hüledezve nézik, ahogy a minden korábbinál magasabb lakásárak mellett is gyakran megtalálja a kereslet a kínálatot. A fiatalok jogosan panaszkodnak, és érezhetik úgy, hogy hiába emelkedik évről évre a jövedelmük, mégis egyre távolabbi álomnak tűnik számukra a saját lakás. De vajon tényleg ennyire drágák ma a lakóingatlanok? Hol tartanak most a lakásárak és a jövedelmek a tíz, húsz, vagy harminc évvel ezelőtti állapotokhoz képest?

Portfolio Gen Z Fest 2025 Diák vagy? Érdekelnek a pénzügyek? Gyere el mindössze egy ebéd áráért!

Budapest egyes kerületeiben akár háromszor annyiba is kerülhet egyetlen négyzetméter használt lakás, mint egy diplomás fiatal átlagbére, ami azt jelenti, hogy ha valaki a jövedelmének a negyedét tudja minden hónapban félretenni, akkor elméletben - hitelfelvétel nélkül - 60 évébe telne, amíg egy 60 négyzetméteres lakás árát összespórolja.

Ha egy 25 éves fiatal egymaga szeretne egy 60 négyzetméteres budapesti lakást venni, akkor átlagos fizetés mellett 85 éves korára tudná annak vételárát előteremteni.

Természetesen ez egy szélsőséges, kiragadott példa, hiszen az ember általában első lakásként kisebbet és azt is gyakran hitellel vásárol, sokszor nem is egyedül, hanem párban, miközben jobb esetben a jövedelme is folyamatosan emelkedik, de a fenti példa akkor is jól mutatja, mennyire elszálltak az utóbbi időben a jövedelmekhez képest a lakásárak.