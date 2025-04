Mennyire drága a budapesti lakáspiac az európai nagyvárosokhoz képest?

Az utóbbi időben sokat foglalkoztunk a hazai és kiemelten a budapesti lakásárak emelkedésével. A magyar lakásárak növekedése európai viszonylatban is kiemelkedő volt tavaly, többet mond azonban, ha az árindexek helyett a tényleges lakásárakat vetjük össze. Éppen ezért mostani cikkünkben 30 európai nagyváros lakásárait és bérleti díjait hasonlítottuk össze, megnézve, hogy áll ezekhez képest Budapest.

2024 negyedik negyedévében az Európai Unióban a lakásárak 4,9 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit, miközben Magyarországon az egyik legjelentősebb ütemben, közel 13 százalékkal mentek feljebb az árak. Térségünkben általánosságban nagyobb mértékű drágulás volt megfigyelhető, mint az unió egészében, de ennek mértéke a másik három visegrádi országban a hazainál alacsonyabb, 7,9–10,4 százalék közötti volt.

Mit jelent ez a tényleges lakásárakban?

Többet elmond azonban az árindexnél, ha a tényleges négyzetméterárakat hasonlítjuk össze. Ehhez 30 európai főváros vagy nagyváros adatait vetettük össze, kiemelve a belvárosi és a külvárosi átlagos négyzetméterárakat. Az összehasonlíthatóság kedvéért az árakat a mostani árfolyamok mellett forintra konvertáltuk.

Nincs meglepetés abban, hogy az összes városban drágábbak a belső részek, mint a külvárosok, a különbséget - ahogy az átlagárakat is - befolyásolja azonban az, hogy az egyes települések belvárosa alatt mekkora területet is értünk.

Budapest a belvárosokat tekintve az 1,5 millió forint körüli négyzetméterárával az olcsóbb nagyvárosok közé került, ami jól mutatja, hogy más európai nagyvárosokban is jelentős volt az utóbbi években az áremelkedés.

Kiugróan drága Zürich és London belvárosa, előbbiben 9 millió, utóbbiban 7-8 millió forint körül alakul az átlagos négyzetméterár. A szintén drága Párizsban és Münchenben ez 5 millió forint, míg a többi nyugat-európai fővárosban jellemzően 3-4 millió forint körül alakul.

A régióból kiugróan drága Prága belvárosa is, ahol a közel 3 millió forintos négyzetméterár a nyugat-európai árszinteket közelíti. Ez feltehetően annak is köszönhető, hogy Prágában a belvárost egy kisebb területként azonosítják, ahol nagyon élénk az ingatlanok turisztikai célú használata.

Budapestnél Varsó és Pozsony is drágább lett,

sőt a belgrádi árak is elérik a budapestit, ami az ottani alacsonyabb jövedelmek tekintetében meglepő eredmény.

Athén és Bukarest viszont olcsóbb Budapestnél, a legolcsóbb viszont nem meglepő módon a háború sújtotta Kijev lett, ahol a belvárosban 700-800 ezer, a külvárosban 400-500 ezer forint az átlagos négyzetméterár.

Mi a helyzet a bérleti díjakkal?

Bizonyos nyugat-európai városokban akár az 50 százalékot is eléri a bérlők aránya a lakosság körében, így például

Berlinben, Bécsben, Zürichben, Londonban és Amszterdamban is nagyon nagy arányban élnek bérelt lakásban.

Az alábbi ábra mutatja, hogy egy kétszobás lakásért mennyit kell fizetni havonta a belvárosi és a külvárosi kerületekben.

A bérleti díjak terén London belvárosa még Zürichnél is drágább, ahol egy kétszobás lakás több mint 1 millió forintnyi angol fontba kerül havonta, míg a külvárosban mindkét városban 800 ezer forintot kell ugyanezért fizetni.

Budapest, Athén és Bukarest ezen a téren az olcsóbb városokhoz tartozik, de ezen városokban a jövedelmek is meglehetősen alacsonyak.

Mindezt mekkora jövedelmekből kell kigazdálkodni?

Ha valaki vásárolna, érdemes megnézni, hogy hány havi jövedelem szükséges egy négyzetméternyi lakás megvásárlásához. Ehhez a havi nettó jövedelmekkel hasonlítottuk össze a külvárosi lakások négyzetméterárait, mivel a belvárosi négyzetméterárakban nagyobb szélsőségeket látunk.

Ez alapján Budapest a középmezőnyben van, ahol mintegy 2,2 havi nettó jövedelemmel egyezik meg egy négyzetméternyi külvárosi lakás ára.

Az élen két mediterrán város, Lisszabon és Athén áll. Előbbit részben az ott letelepedett külföldi, magasabb fizetéssel rendelkező lakók repítették ez élre, illetve a folyamatos lakáshiány.

A sor végén álló Birmingham bár szintén nagy város, de nem főváros, ezért a külső részein fekvő lakásai iránt relatíve alacsony lehet a kereslet, ami megakadályozza a jelentős lakásár-növekedést.

Ha ugyanezt a bérleti díjakra is megnézzük, Budapest ezen a téren is a középmezőnyben található, ahol egy külvárosi kétszobás lakás bérleti díja mintegy 40 százalékát teszi ki a budapesti átlagjövedelemnek. A fenti okok miatt itt is Lisszabon áll az élen, ahol a kiadó lakások száma nem tudja kiszolgálni az erős keresletet, így az ottani jövedelemből élők számára kimondottan nagy anyagi terhet jelent a lakhatás.

A sor végén itt sem fővárosok találhatók, ami arra utal, hogy

lakhatási szempontból jobb helyzetben vannak azok, akik olyan településeken élnek, amelyek kevésbé célpontjai a belföldi és a külföldi munkaerő-áramlásnak, így a relatíve magas jövedelmekhez alacsonyabb lakásárak társulnak.

Hol éri meg leginkább kiadni egy lakást?

Végül a fentiekből érdemes azt is kiszámolni, hol éri meg leginkább kiadni egy lakást. Ahol a bérleti díjak a lakásárakhoz képest magasabbak, ott nagyobb hozam érhető el a lakáskiadás által, így ha a lehetséges lakásár-emelkedést nem vesszük figyelembe, csak a lakáskiadásból elérhető hozamot, akkor ezekben a városokban érdemes befektetési céllal gondolkodni. Természetesen más tényezőkre is figyelni kell, például Kijevben a magasabb hozamok ellenére sem tolonganak a külföldi ingatlanbefektetők, míg egyes városokban a bérleti díjak részleges szabályozása miatt maradnak távol a befektetők.

Mennyire drága Budapest?

Bár a magyar főváros lakáspiaca sok tekintetben drágább ma, mint néhány évvel ezelőtt, a fentiekből az olvasható ki, hogy az áremelkedés ellenére sem mondható európai szinten drágának Budapest. Ebben annak is szerepe lehet, hogy a gyengülő forint miatt a többi város lakásárainak forintban kifejezett értéke is magasabb lett az elmúlt években, miközben Európa-szerte a lakhatási költségek más országokban is jelentősen megemelkedtek, ami viszont jelentős terhet rak a társadalom nagy részének a vállára.

