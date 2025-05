Furcsa, feudális, kockázatos - Ledobja a kormány az atombombát az ingatlanpiacra?

Benyújtották a helyi önazonosság védelméről szóló törvényjavaslatot, amely ugyan nem tiltja a tulajdonszerzést, de lehetővé teszi, hogy az önkormányzatok jelentős hozzájárulást kérjenek a betelepülni vágyóktól és a helybéliek elővásárlási jogot gyakorolhassanak velük szemben. Újdonság, hogy az állami támogatással ingatlant vásárlók korlátozás és feltétel nélkül költözhetnek be bármelyik településre. A jogszabályterv alapjaiban változtathatja meg az agglomerációs gyűrűk méretét az országban, nem beszélve arról, hogy óriási áringadozás várható a piacon. Az élmény idén is folytatódik! Egy hagyomány, amit a hazai ingatlanpiac számára közösen teremtettünk! Immáron negyedik alkalommal találkozunk a balatonfüredi Property X rendezvényünkön.

Benyújtották a Parlamentnek a helyi önazonosság védelméről szóló törvényjavaslatot, amely több ponton is enyhébb, mint a társadalmi egyeztetés során megismert változat, ám így is jelentős hatással lehet az ingatlanpiaci folyamatokra. A Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter jegyezte javaslat célja, hogy az önkormányzatok szabályozhassák a beköltözések számát, különösen a budapesti agglomerációban, valamint a Balaton és a Velencei-tó környékén, ahol az elmúlt években jelentős népességnövekedés történt. Kikerültek az ingatlanszerzést jelentősen korlátozó elemek a szövegből, ám az önkormányzatok így is jelentős új jogköröket kaphatnak.

A tulajdonszerzést sehol nem tilthatják ugyan meg, de betelepülési adót kivethetnek a lakásvásárlókra – ennek részleteit a helyi adókról szóló törvény szabályozza majd. Ezek a feltételek csak észszerű mértékűek lehetnek, ám a Portfolio által megkérdezett szakértők szerint a mérték egyáltalán nem világos, ami komoly bizonytalanságot hozhat. Emellett az önkormányzatok a lakcímbejelentést közérdekű kötelezettségvállaláshoz is köthetik, akár pénzbeli formában is. Fontos új elem, hogy az elővásárlási jogot nemcsak az önkormányzat vagy a szomszédos ingatlan tulajdonosa, hanem bármely helyben lakó is gyakorolhatja. Újdonság, hogy az állami támogatással – például CSOK Plusszal vagy falusi CSOK-kal – ingatlant vásárlók korlátozás és feltétel nélkül költözhetnek be az adott településre.

Új fegyver az önkormányzatok kezében

Bár az előrejelzések szerint a jogszabályt elsősorban a kisebb települések fogják alkalmazni, a törvénytervezet a nagyobb városok és a budapesti kerületek kezébe is új eszközt adhat a lakásárak szabályozására és adók beszedésére a lakásvásárlóktól - hívja fel a figyelmet Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.