MNB: rázúdultak a lakáspiacra a PMÁP-kamatok, Budapesten már 19% a drágulás

Bemutatták az MNB Lakáspiaci jelentését, a jegybank elemzői szerint 2025 első negyedévében 19%-kal drágulhattak a budapesti lakások az egy évvel korábbi szinthez képest. A nagy keresletet a tartós makrogazdasági folyamatokon túl olyan alkalmi tényezők is hajtották, mint a rekordösszegű állampapír-kifizetések. Országosan valamivel enyhébb, 15%-ra tehető az éves lakóingatlan-áremelkedés üteme. A hitelezés pörög, 2025 első két hónapjában éves alapon 47%-os bővülést mutatott a kihelyezett lakáshitelek volumene. Az új lakások építésének alacsony szintje okán Magyarországé az Európai Unió leglassabban megújuló lakáspiaca.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum Ne hagyd ki az év legfontosabb ingatlanközvetítői eseményét! A szeptember 17-i REA 2025 SUMMIT remek lehetőséget kínál arra, hogy naprakész, gyakorlati tudást szerezz a legújabb ingatlanpiaci, jogi, szabályozási és finanszírozási kérdésekről, és találkozz az iparág kulcsszereplőivel! Jelentkezz Te is!

A legfőbb makrogazdasági fundamentumok, úgymint a magas foglalkoztatás, nominális- és reálbéremelkedés, valamint a pénzügyi megtakarítások egyaránt kedveznek a lakáspiaci keresletnek – derült ki a Magyar Nemzeti Bank 2025. májusi lakáspiaci jelentésének bemutatójából. Ezenkívül a lakossági állampapírpiacról felszabaduló megtakarítások egyszeri keresletnövelő hatása is beazonosítható volt,

a jegybank becslése szerint csaknem 300 milliárd forintnyi többletvolumen jelent meg az új lakások piacán.

Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításoknak jóval kisebb hatása lehetett, a pénztárak által márciusig lakáscélra kiutalt 17 milliárd forint felét hiteltörlesztésre fordították a pénztártagok.

A lakáspiaci tranzakciószámok 2023-hoz képest tavaly erősen nőttek, és mostanra visszatértek a hosszú távon átlagosnak mondható szinthez, ez nagyjából évi 150 ezer tranzakciót jelent. A bővülés idén is folytatódott, az első negyedévben 7% volt az éves alapon mért bővülés, márciusban pedig országosan 14%-kal volt magasabb a tranzakciószám, mint az előző év azonos hónapjában. Fontos, hogy a tranzakciószám ma már elsősorban vidéken növekszik, ehhez képest Budapesten megtorpant a növekedés. A kínálathoz viszonyított nagy keresletet jól jelzi, hogy az idei első negyedévben – főként a fővárosban – nagyon magas volt (országosan 8%, Budapesten 18%) azoknak az adásvételeknek az aránya, ahol a vevők licitáltak az ingatlanra, azaz az ingatlan a hirdetési árnál magasabb áron kelt el. A kereslet inkább az új lakások iránt bővült, mintsem a használt lakóingatlanok piacán.

A 2024. negyedik negyedévi adatok szerint országosan 15,1%-kal (reálértelemben 10,9%-kal) drágultak a lakóingatlanok, és ez a tempó fennmaradt az idei első negyedévben is, az előzetes számítások szerint továbbra is 15% lehetett a lakásárnövekedés üteme. Budapesten ennél is erősebb az árdinamika, az idei első negyedévben már 19%-kal lehettek magasabbak az árak, mint 2024 azonos időszakában, azaz egyetlen negyedév leforgása alatt csaknem 9%-kal drágulhattak a fővárosi lakások.

Hazánkban a 2024. negyedik negyedévi adatok szerint az Európai Unió második legnagyobbjának tekinthető az ingatlanár-emelkedés üteme.

Kijelenthető, hogy a lakásárak gyorsabban emelkedtek, mint a lakosság jövedelme, a bérleti díjak vagy akár az építési költségek. Ezáltal az ingatlanpiaci túlértékeltség tovább nőtt (14,3%-ra tehető), ez pedig a rosszabb lakáspiaci elérhetőségben is megnyilvánul. A fundamentumok által indokolt szinthez képest mért túlértékeltség a 2023 eleje óta tartó folyamatos enyhülés után a harmadik negyedévhez képest ismét emelkedett – mutat rá az MNB.

A jegybank szerint azonban mérsékli a túlfűtöttség és egy esetleges lakásár-korrekció pénzügyi stabilitási kockázatát, hogy a fennálló jelzáloghitelek tipikus hitelfedezeti mutatója alacsony.

Tavaly érdemben élénkült a hitelpiac 2023-hoz képest, a negyedik negyedévben éves alapon 91%-kal magasabb volt a kihelyezett lakáshitelek volumene. A növekedés idén is fennmaradt: 2025 első két hónapjában a havi 120 milliárd forintot is meghaladta a folyósítások összértéke, ezáltal 47%-kal nagyobb lakáshitel-kihelyezés történt, mint az előző év első két hónapjában. A szerződésszám ennél jóval szerényebb, 9%-os növekedést mutatott, vagyis a volumen növekedését elsősorban a hitelösszegek növekedése hajtja. Például használt lakás vásárlásához 2024 februárjában átlagosan 15,6 millió forint hitelt vettek fel a vevők, ez 2025 februárjában megközelítette a 20 millió forintot.

Az otthonteremtési támogatások szerepe nagyon fontos: 2024-ben a kihelyezett lakáshitelek mintegy ötöde támogatott hitel volt.

A jegybank felhívja a figyelmet, hogy a piaci kamatozású lakáshitelek átlagos THM-szintje hónapok óta 6,7 százalékon stagnál, ezért a gyorsuló lakásár-dinamika hatására romlott a hitelből történő lakásvásárlás elérhetősége. A további gyermeket nem vállaló, így az otthonteremtési támogatások nagy részére nem jogosult családok számára többnyire túlzott jövedelmi kifeszítettséget jelentene az új lakások, illetve a drágább területeken (például a fővárosban) elhelyezkedő használt lakások hitel segítségével történő megvásárlása.

Új lakások építése terén Magyarország nem teljesített különösebben erősen, jelenleg az Európai Unió leglassabb megújulása (évi 0,3%) jellemzi a hazai ingatlanállományt. 2024-ben országosan mintegy 13 ezer új lakás épült, a kiadott használatbavételi engedélyek száma 29%-kal visszaesett 2023-hoz képest. Legutoljára 2016-ban adtak át ennél is kevesebb lakást. Az új építések terén a Magyar Nemzeti Bank az idei évre enyhe, 7% körüli növekedést vár.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ