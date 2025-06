Rengeteg lakást öntenek a piacra pillanatok alatt – Vége a nagy biznisznek?

A bérleti díjak emelkedése az elmúlt évben elmaradt a lakásár-növekedéstől, ami a lakáskiadásból származó hozamok csökkenéséhez vezetett. Nem meglepő, hogy ezért egyre többen döntenek inkább az értékesítés mellett nemcsak Budapesten, hanem a vidéki egyetemvárosokban is.

Egyre több olyan befektető adja mostanában el a lakását, aki néhány éve még kiadasi célra vásárolt. Sőt, olyan lakások is piacra kerülnek, amelyeket kifejezetten kiadási célra építettek 5-10 éve, és még mindig a beruházó tulajdonában vannak. De az eddig kiadott, gyengébb energetikai besorolású, felújítandó lakásokból is többet értékesítenek most.

Úgy tűnik, több mint 100 millió forintért már nem igazán éri meg megvenni egy havi 250-300 ezer forintért kiadható lakást. De megtartani is egyre inkább kérdéses. Ezt jelzi, hogy a Duna House tranzakciós adatai szerint 2024-hez képest 2025 első negyedévében mintegy 10 százalékkal több olyan ingatlant adtak el, amelyet korábban befektetési céllal, bérbeadásra vásároltak.

Főként Budapesten, illetve a nagyobb egyetemi és turisztikai városokban döntöttek egyre többen az eladás mellett azok a tulajdonosok, akik korábban hosszú távú bérbeadásban gondolkodtak

– mondta lapunknak Szegő Péter, a Duna House PR és elemzési szakértője.

A fővárosban leginkább a belső kerületek (VI., VII., VIII., IX.) érintettek, ahol a bérleti piac túltelítetté vált, a hozamok csökkentek, és a bérlők egyre válogatósabbak az energetikai és műszaki állapot tekintetében – fejtette ki. Hozzátette: hasonló jelenség figyelhető meg Debrecenben, Szegeden, Pécsett és Győrben, ahol a hallgatói lakhatás változásai is mérsékelhetik a bérlői keresletet. A Balaton-parti ingatlanok esetében pedig az Airbnb-re vonatkozó szigorodó szabályozás és a szezonalitás miatt vált gyakoribbá az értékesítés.

Leginkább a kisebb, 30–60 négyzetméteres lakásokat kínálják eladásra, amelyek korábban a legnépszerűbb befektetési célú vásárlások tárgyai voltak.

A tulajdonosok körében nőtt az eladási hajlandóság a gyenge energetikai besorolású, illetve a közepes vagy felújítandó műszaki állapotú ingatlanoknál. A bérbeadás megtérülése csökken, miközben a fenntartási és korszerűsítési költségek jelentősen emelkedtek.

Egy ma vásárolt lakás esetén a reálisan elvárható bruttó bérleti hozam éves szinten a vételár 4–6%-a körül mozog a DH kalkulációi szerint, de nettó szinten ez inkább 3–4%-ra csökken, ami már sok befektető számára kevésbé vonzó a kockázatok és az időráfordítás tükrében. Budapesten, különösen a belső kerületekben – ahol a lakásárak jelentősen megemelkedtek, miközben a bérleti díjak korlátozottabban követték ezt – a bruttó hozam gyakran csak 3,5–5% között alakul. A külsőbb, kevésbé felkapott kerületekben viszont még elérhető a 4,5–6% közötti hozamszint, különösen jó állapotú, közepes méretű lakások esetén.

A befektetők döntését gyakran a csökkenő bérleti hozam, a kamatkörnyezet, valamint az alternatív befektetési lehetőségek felé való elmozdulás indokolja. Mivel a lakásárak nagyot ugrottak, amivel nem tartottak lépést az albérleti díjak, így egy ma vásárolt lakás esetén reálisan elvárható nettó hozam szinten 3-4% körül mozog, ami már sok befektető számára kevésbé vonzó a kockázatok és az időráfordítás tükrében. A jelenlegi, csökkenő hozamkörnyezetben is létezik azonban több olyan speciális kategória, ahol stabil a vásárlók száma. Ezek az ingatlantípusok továbbra is jó értékállóságot, stabil keresletet vagy könnyű bérbeadhatóságot kínálnak.

Energiahatékony, jó állapotú lakások

Az „A” vagy „B” energetikai besorolású, alacsony rezsijű lakások iránti kereslet növekszik, mert a bérlők egyre érzékenyebbek az energiaárakra és a fenntartási költségekre. Az ilyen lakások hosszabb távon is jobban kiadhatók.

Újépítésű vagy felújított lakások frekventált helyen

A jó közlekedéssel, infrastruktúrával rendelkező, újépítésű lakások, vagy frissen felújított ingatlanok iránt folyamatos a kereslet. Ezeknél nemcsak a bérbeadás egyszerűbb, de az értékesítés is gyorsabb, így a likviditásuk is jobb.

Fiatalok által keresett garzonlakások

A 30–40 m²-es, okosan berendezett garzonlakások - különösen egyetemi városokban vagy Budapest közlekedésileg frekventált részein - továbbra is népszerűek a befektetők körében.

A piaci helyzetet bonyolítja, hogy nemcsak a befektetési célú ingatlanokból kiszállók száma nő, hanem a beszállóké is csökken. Az utóbbi hetekben Budapesten

a korábbinál alacsonyabb kereslet mutatkozott például a befektetők által hagyományosan kedvelt belvárosi kerületek lakásai iránt a zenga.hu-n.

2025 márciusa és 2025 áprilisa között átlagban 25 százalékkal csökkent a budapesti lakások iránti érdeklődések száma, de a belvárosi kerületek alulteljesítése ekkor még nem volt egyértelmű, sőt, a havi változást tekintve alig volt visszaesés az V. (-8%), a VI. (0%), és a VII. (-11%) kerületben, a VIII. és a IX. kerület viszont már ekkor is alulteljesítő volt 27 és 31 százalékos csökkenéssel a zenga szerint. 2025 áprilisa és 2025 májusa között azonban a belvárosi kerületek iránti érdeklődés látványosan csökkenni kezdett.

A VI. és a VIII. kerület ugyan az átlaghoz képest még ekkor is felülteljesítő volt, az V., a VII. és a IX. kerületben az átlagnál nagyobb volt az érdeklődők arányának csökkenése. Különösen az V. kerületben volt nagy a zuhanás, ami májusban az utolsó öt kerület közé került. Ebben szerepe lehetett a kiugróan magas négyzetméteráraknak is, ami a stagnáló vagy enyhén növekvő bérleti díjak mellett elriaszthatta a befektetési célú érdeklődőket.

“A hozamok tekintetében általánosságban igaz a megállapítás, hogy a bérleti díjak emelkedése az elmúlt évben elmaradt a lakásár-növekedéstől, ami a lakáskiadásból származó hozamok csökkenéséhez vezetett” - mondta a Portfolio-nak Futó Péter, a zenga.hu ingatlanpiaci elemzési vezetője.

Ingatlanbefektetéseknél ugyanakkor a felértékelődésből származó hozamot is figyelembe kell venni, és a tapasztalatok alapján ez általában magasabb,

mint a bérbeadásból származó hozam. Az előttünk álló negyedévekre prognosztizált alacsonyabb árnövekedés viszont ebben is csökkenést fog hozni, így nem véletlen, hogy a befektetői roham mérséklődni látszik” - tette hozzá.

