Meglepő fordulatok az albérleteknél

Mi történt az albérletpiac keresleti és kínálati oldalán?
A felvételi ponthatárok kihirdetése idén felemás eredményt hozott a keresleti oldalon. Budapesten a ponthatárhirdetés utáni héten mindössze 4 százalékkal nőtt a telefonos érdeklődések száma a kiadó lakások iránt, míg a sok esetben egyetemvárosként is funkcionáló vármegyeszékhelyeken 20 százalékos volt a növekedés. A kínálat viszont számottevően bővült: a kiadó lakások száma a ponthatárhirdetés előtti 16,5 ezerről 17,9 ezer fölé emelkedett, ami éves összevetésben is közel 18 százalékos bővülésnek felel meg.
„Érdekes módon a ponthatárhirdetés előtti időszakhoz képest a bérleti díjak nemhogy emelkedtek volna, de volt, ahol augusztus első hetében minimálisan csökkentek is. Ez részben annak köszönhető, hogy a bővülő albérletkínálat és az első lakásvásárlási hullám versenyhelyzetre készteti a bérbeadókat is. A legfőbb kérdés, hogy a jelenlegi trendek tartósak maradhatnak-e” – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Hozzátette: „Az albérletpiacra is komoly hatással lehet majd az első lakás megvásárlását elősegítő, szeptemberben induló Otthon Start Program, mert sokak számára a hitelből történő lakásvásárlás komoly alternatívát jelenthet a bérléssel szemben. Az átlagos budapesti 260 ezer forintos havi albérletárhoz képest egy 25 évre felvett, 50 milliós hitel havi törlesztője 237 ezer forint. Igaz, ehhez legalább 5,5 millió forint önrészre is szüksége lesz az első lakásvásárlóknak.”
Mennyibe kerülnek a legnagyobb választékot nyújtó kerületekben az albérletek? És az egyetemvárosokban?
Az ingatlan.com elemzése bemutatja a legfrissebb, augusztus elejére jellemző albérletárakat is. A legtöbb kiadó lakóingatlannal rendelkező városrészek közül a VI. kerületben 300 ezer forint volt az átlagos bérleti díj, a VIII. kerületben 247 ezer forint, a XI.-ben 275 ezer forint, míg a XIII.-ban 270 ezer forintot tett ki.
Az egyetemvárosokat nézve kiderül, hogy Debrecenben 240 ezer forint körül alakul az átlagos bérleti díj. Győrt 195 ezer forintért kínálják a kiadó lakásokat, Pécsen pedig 190 ezerért. Ugyanakkor a veszprémi piacot 175 ezer forintos átlag jellemzi, Nyíregyházán és Szegeden egyaránt 170 ezer forint az átlag. Kecskeméten viszont 150 ezer, míg Miskolc továbbra is a legolcsóbb egyetemváros havi 125 ezer forintos havi átlagos bérleti díjjal.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Jogi csatározás után végre megkezdődött a nagy cseh atomprojekt
Nem volt egyszerű.
Váratlanul nagy engedményt tenne Ukrajna Putyinnak: ez lehet a háború befejezésének kulcsa
Hajlandóak átrajzolni a határokat, persze bizonyos feltételekkel.
Az utolsó pillanatig győzködik Trumpot arról, hogy szankciókkal kényszerítse térdre Putyint
Egy órát kaptak Európa vezetői, hogy rábeszéljék az amerikai elnököt a nyomásgyakorlásra.
Futja még Kijev erejéből meglepetésekre? - Az orosz offenzíva közepén foglaltak vissza területeket
Szumiban így is vagy egy tucat apró falu van még orosz kézen.
Megjött a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Sokkoló figyelmeztetés: jönni fog a válság, és nem vagyunk rá felkészülve!
Ezek a befektetések még sosem éltek át összeomlást.
Történelmi léptékű újrafegyverkezés zajlik Európában, Magyarország is beszáll a buliba
Minden harmadik fegyvergyárat bővítik.
Jövőre a magyar cégeknek is közzé kell tenniük bérjelentéseiket
Az uniós bérátláthatósági irányelv jelentős változásokat hoz a munkaerőpiacon.
Egyszerűsített foglalkoztatás 2025: változások és legfontosabb tudnivalók
Az egyszerűsített foglalkoztatás (EFO) továbbra is népszerű forma a szezonális és alkalmi munkavégzések során, különösen a mezőgazdaságban, a turizmusban vagy például a filmipari statiszt
Mi is az az ökorasszizmus?
Tanulmányok szerint a marginalizált közösségek aránytalanul viselik a szennyezés egészségügyi terheit.
Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel? A 3%-os kamatozású Otthon Start Program sokak számára vonzó lehetőség az otthonteremtésre, de felm
Top 10 osztalék részvény - 2025. augusztus
Augusztus negyedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Amikor a vágy titokzatos tárgya már nem a Mona Lisa...(Egyáltalán: ki az a Mona Lisa?)
Igazolt tény, hogy a műtárgypiac rezisztens a válságokra, az aukciók tendenciája a folyamatos erősödés. A millenniumi generáció viszont nem befektetésként tekint a műtárgyakra. Zentai Péte
Robert Half - elemzés
Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép
Aki fejben nyugdíjba megy, az leépül - Megnyílik az egyik legkülönlegesebb alapunk
A HOLD-as üzletpolitika szerinti hároméves türelmi idő után megnyílt a nagyközönségnek a Palomar Alap, az egyik legkülönlegesebb alapunk. A Palomarban olyan eszközök, árupiaci- és kamatterm
Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program: nem mindegy, melyik bankhoz fordulunk Bár a 3%-os kamattal elérhető Otthon Start hitel kondíciója fix, a hitelbírálati szabályok
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?
Így befolyásolják a profik az élelmiszerárakat: kiderült, mi zajlik a háttérben
Az árupiac a nagy játékosok terepe.
344 milliárd dolláron ülnek – Mire készülnek Buffették?
Nem vették meg az április esést, nagy dobásra készülhetnek a Berkshire-nél.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.