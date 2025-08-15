  • Megjelenítés
Ez a trükk, így vehetsz Otthon Starttal lakást a legdrágább kerületekben is
Ha valaki nem riad vissza a felújítástól, akár a belvárosban vagy a drágább budai kerületekben is találhat az Otthon Start program feltételeinek megfelelő lakást: a zenga.hu ingatlanhirdetési portál adatai szerint akár félmillió forinttal is olcsóbb lehet egy felújítandó lakás négyzetmétere, mint egy felújítotté.

Budapest drágább kerületeiben kompromisszumot kell kötnie annak, aki az Otthon Start program kedvezményes hitelével szeretne lakást. A szabályok szerint csak olyan ingatlan megvételére vehető fel a legfeljebb 3 százalékos hitel, amelynek a vételára nem éri el lakás esetében a 100 millió, családi ház esetében a 150 millió forintot, a négyzetméterára pedig az 1,5 millió forintot.

A kompromisszumot a főváros sok kedvelt kerületében – a zenga.hu ingatlanhirdetési portál adatai szerint ilyen az I., II., V., VI., XI., XII., XIII. – az ingatlan állapotában kell megkötni, ami azt jelenti, hogy

nem azonnal beköltözhető állapotú, hanem felújítandó ingatlant vásárolunk.

„Ha valaki nem akar lemondani arról a vágyáról, hogy az egyébként is drágának számító belső kerületek valamelyikében vegyen ingatlant az Otthon Start kedvezményes hitelével, nem szabad visszariadnia a felújítástól. Bár a hirdetésekben az állapotbesorolás nem egy egzakt mérőszám mentén történik, jól látszik, hogy egyes kerületekben akár félmillió forinttal is olcsóbb lehet egy felújítandó lakás négyzetmétere, mint egy felújítotté” – mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.

A felújítandó lakáshoz viszont nagyobb alaptőke kell, mivel a felújítást az Otthon Start programból nem lehet finanszírozni. „Becsléseink szerint Budapesten 10-30 százalékkal kerül többe egy felújítás, mint vidéken, ami egyrészt a magasabb munkaerőköltségekkel, másrészt bizonyos kerületek és lakástípusok esetében a logisztikai nehézségekkel magyarázható. Úgy számolunk, hogy felújítandó ingatlan vásárlása esetén átlagosan 10-12 millió forint plusszal érdemes számolni. Persze sok minden függ a felújítás mértékétől is” – magyarázta Futó Péter.

  • Egy 50-60 négyzetméteres budapesti lakás alap felújítása, ami magában foglalja a festést, a burkolatcserét és kisebb javításokat, 5-8 millió forint között lehet.
  • Egy közepes felújítás, amelyben már az új burkolatok mellett a villany- és vízvezetékek részleges cseréje és új nyílászárók is benne vannak 9-12 millió forint,
  • míg egy teljes körű felújítás költsége, ami a komplett gépészet, a fűtésrendszer, a nyílászárók, a burkolatok és a beépített bútorok cseréjét is tartalmazza, a 13-17 millió forintot is elérheti.
  • Ha viszont valaki a legdrágább prémium minőséget célozza meg, a határ a csillagos ég, akár 20-30 millió forintot is könnyen el lehet költeni egy ekkora lakás luxusszínvonalon történű felújítására.

Az program legfontosabb részletei:

