Ez a trükk, így vehetsz Otthon Starttal lakást a legdrágább kerületekben is

Budapest drágább kerületeiben kompromisszumot kell kötnie annak, aki az Otthon Start program kedvezményes hitelével szeretne lakást. A szabályok szerint csak olyan ingatlan megvételére vehető fel a legfeljebb 3 százalékos hitel, amelynek a vételára nem éri el lakás esetében a 100 millió, családi ház esetében a 150 millió forintot, a négyzetméterára pedig az 1,5 millió forintot.
A kompromisszumot a főváros sok kedvelt kerületében – a zenga.hu ingatlanhirdetési portál adatai szerint ilyen az I., II., V., VI., XI., XII., XIII. – az ingatlan állapotában kell megkötni, ami azt jelenti, hogy
nem azonnal beköltözhető állapotú, hanem felújítandó ingatlant vásárolunk.
„Ha valaki nem akar lemondani arról a vágyáról, hogy az egyébként is drágának számító belső kerületek valamelyikében vegyen ingatlant az Otthon Start kedvezményes hitelével, nem szabad visszariadnia a felújítástól. Bár a hirdetésekben az állapotbesorolás nem egy egzakt mérőszám mentén történik, jól látszik, hogy egyes kerületekben akár félmillió forinttal is olcsóbb lehet egy felújítandó lakás négyzetmétere, mint egy felújítotté” – mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.
A felújítandó lakáshoz viszont nagyobb alaptőke kell, mivel a felújítást az Otthon Start programból nem lehet finanszírozni. „Becsléseink szerint Budapesten 10-30 százalékkal kerül többe egy felújítás, mint vidéken, ami egyrészt a magasabb munkaerőköltségekkel, másrészt bizonyos kerületek és lakástípusok esetében a logisztikai nehézségekkel magyarázható. Úgy számolunk, hogy felújítandó ingatlan vásárlása esetén átlagosan 10-12 millió forint plusszal érdemes számolni. Persze sok minden függ a felújítás mértékétől is” – magyarázta Futó Péter.
- Egy 50-60 négyzetméteres budapesti lakás alap felújítása, ami magában foglalja a festést, a burkolatcserét és kisebb javításokat, 5-8 millió forint között lehet.
- Egy közepes felújítás, amelyben már az új burkolatok mellett a villany- és vízvezetékek részleges cseréje és új nyílászárók is benne vannak 9-12 millió forint,
- míg egy teljes körű felújítás költsége, ami a komplett gépészet, a fűtésrendszer, a nyílászárók, a burkolatok és a beépített bútorok cseréjét is tartalmazza, a 13-17 millió forintot is elérheti.
- Ha viszont valaki a legdrágább prémium minőséget célozza meg, a határ a csillagos ég, akár 20-30 millió forintot is könnyen el lehet költeni egy ekkora lakás luxusszínvonalon történű felújítására.
Az program legfontosabb részletei:
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Máris patthelyzet jött a béketárgyalások kapcsán? Az oroszok hallani sem akarnak arról, hogy leüljenek Zelenszkijjel
Megint ismételgetik, hogy illegitim vezető.
Ezt a napot várta az egész világ: Trump és Putyin találkozóján ma eldőlhet Ukrajna sorsa
Lesz mit megtárgyalni.
Hiába az árréstop: jelentősen drágultak a legkedveltebb hústermékek a magyar boltokban
A szakértők szerint pedig még nincs az áremelkedésnek.
Hatalmas kozmikus robbanást azonosítottak a csillagászok: eddig sosem látott folyamat áll a hátterében
Fontos felfedezés a szakértők szerint.
Annyit késtek a vonatok, hogy kirúgták a vasút vezérigazgatóját
8 évig vezette a társaságot.
Riasztó térképek érkeztek Magyarországról és a helyzet csak egyre súlyosbodik
Nem enyhül a szárazság.
Donald Trump szerint Putyin kész megállapodni Ukrajnát illetően a holnapi alaszkai találkozón
Az amerikai elnök szerint az orosz vezető már döntést hozott.
Észak-Koreában találkozott Kim-Dzsongunnal Putyin egyik fontos szövetségese
Köszönetet mondott neki.
Így bukhatod el a támogatást: a projekt jelenléti ív rejtélyei
A támogatott kutatás-fejlesztési projektek egyik legfontosabb, mégis gyakran alábecsült dokumentuma a projekt jelenléti ív, pedig ezen is múlhat a sikeres elszámolás.
A külföldi beruházások és a klímacélok kapcsolata
A zöld-FDI-t vizsgálva már több kutatás megállapította a korrelációt a megújuló energiahordozókba történő befektetések és a klímaváltozás elleni hatékony fellépés között.
Tényleg a mohóság és lobbi miatt ilyen drága egy-egy gyógyszer?
Nehéz megdönteni azt a vélekedést, hogy a gyógyszergyártók mohósága miatt nagyon drága egy-egy gyógyszer ára. A valóság ennél bonyolultabb: a gyártók ugyanis még így kisebb... The post T
Az AI a kor vasútja, csak arányosan kevesebbet költenek rá
A 19. század amerikai vasútépítési láza a busás megtérülésekről és a kor technológiai fejlettségének kiaknázásáról szólt: a tengerentúlon a GDP nagyjából 6 százalékát beletolták
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Egyszerre két csapatnak - tisztességtelen játék a világ legnagyobb opciós piacán
A Jane Street kezdetben a hihetetlen magas, havi majdnem 8 millió forintos gyakornoki fizetéseiről híresült el. Az összeget egyedi stratégiák kidolgozására kapták a gyakornokok -... The post Egy
Égető kérdések Franciaország jövőjéről
A helyi infrastruktúrák és közszolgáltatások sebezhetőségének rendszerszintű felmérése nélkülözhetetlen a hatékony alkalmazkodáshoz.
Hozamot, de másképp? Certifikátok a portfólióban
2025 augusztusában a nemzetközi pénzpiacokat továbbra is fokozott volatilitás, a geopolitikai feszültségek és az inflációs várakozások körüli bizonytalanság jellemzi. Az európai és amerik
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
A magyar milliomosok titkai: így lehetsz te is tagja a klubnak
Ismét elkészült a Portfolio Prémium Banki Felmérése.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?