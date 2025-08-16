  • Megjelenítés
Otthon Start Program: új kötelezettséget ró a kormány a bankokra
Otthon Start Program: új kötelezettséget ró a kormány a bankokra

Szeptembertől indul az Otthon Start program, amelynek révén a magyar családok kedvezményes kamatozású lakáshitelt vehetnek fel új otthon vásárlására vagy építésére. A konstrukció legfeljebb 50 millió forintos összegig érhető el, 25 éves futamidővel, a piacinál jóval alacsonyabb kamatszinten. A programhoz most egy friss rendelettervezet is kapcsolódik, amely a megjelenés és a tájékoztatás egységesítését célozza.

Az Otthon Start program bevezetéséhez kapcsolódóan új rendelettervezet jelent meg, amely a FIX 3 százalékos kamatozású lakáshitel bankok és pénzintézetek által kötelezően használandó hirdetésének és reklámozásának részletes szabályait rögzíti.

A jogszabály egyelőre még nem hatályos, de a tervezet szerint minden szereplő kötelezően egységes arculati elemeket, logót és jelmondatot lesz köteles használni a programmal összefüggő reklámjaiban.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda által társadalmi egyeztetésre küldött normaszöveg szerint a cél, hogy a lakosság világosan felismerje a kormány által támogatott hitelkonstrukciót, és ne kapjon félrevezető vagy eltérő üzeneteket a különböző szereplőktől.

Az arculati kézikönyvet a kormány honlapján teszik majd közzé, innen kell a kötelező elemeket átvenni.

A szabályozás nemcsak a hitelintézetekre vonatkozik, hanem azokra az online hirdetési platformokra és ingatlanközvetítő cégekre is, amelyek a TEÁOR’25 szerinti 6831-es kód alatt működnek. Nekik szintén meg kell jeleníteniük az egységes arculati logót minden hirdetésben, ideértve a közösségi médiában futó promóciókat is. A kormány szándéka ezzel az, hogy a lakosság az ingatlanhirdetésekben is azonnal felismerje, ha az adott lakás a FIX 3%-os hitellel is megvásárolható. A rendelet tervezete alapján a szabályok a kihirdetést követő naptól lépnének életbe.

Ahogy arról írtunk, az Otthon Start programot a kormány 2025. szeptember 1-jétől indítja el, és a hitel révén akár 50 millió forint összegű kölcsönhöz is hozzájuthatnak a 18 év feletti magánszemélyek.

A konstrukció lényege az állami kamattámogatás, amelynek köszönhetően a törlesztőrészlet legfeljebb 3 százalékos kamatra számolható, szemben a jelenlegi piaci hitelekkel, amelyek kamata 6 százalék felett alakul. A futamidő legfeljebb 25 év lehet, és minimum 10 százalékos önerő szükséges, hacsak az igénylő nem von be pótfedezetet. A hitel csak új otthon vásárlására vagy építésére fordítható, felújításra, hitelkiváltásra vagy tulajdonrész kivásárlására nem.

otthon start 1

A program feltételei közé tartozik, hogy az igénylőnek ne legyen köztartozása, büntetlen előéletű legyen, valamint két éve folyamatos társadalombiztosítási jogviszonyt kell igazolnia. Külön szabály vonatkozik a korábbi lakástulajdonra: bizonyos alacsony értékű vagy haszonélvezettel terhelt ingatlanok birtoklása nem zárja ki a jogosultságot. Az újonnan vásárolt lakást nem kötelező saját használatra fordítani, bérbe adható, de öt éven belül nem lehet eladni, és a vagyonszerzési illetéket is meg kell fizetni. Az állam az ingatlanra jelzálogot jegyez be, és előírja lakásbiztosítás megkötését is.

