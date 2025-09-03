Fordult a kocka, a lakásbérlők nyerhetik a legnagyobbat az Otthon Start bevezetésén

Drasztikus fordulat következett be a budapesti albérletpiacon augusztusban: a "keresleti bérleti díjak" 8 százalékkal estek vissza júliushoz képest, és ezzel kétéves mélypontra süllyedtek – mutat rá legfrissebb elemzésében a Rentingo bérbeadó platform.
A 212 ezer forintos átlagos keresleti árnál kevesebbet utoljára 2023 augusztusában fizettek volna a bérlők egy fővárosi bérlakásért.
A bérbeadók ezzel szemben egyelőre nem engednek: a "kínálati bérleti díjak" továbbra is a nyár folyamán elért szinteken tetőznek, az elvárt összegeken csak lassan és nehezen hajlandóak engedni. A piac így erőteljesen kettészakadt, az árolló pedig olyan szélesre nyílt, amire 2022 szeptemberében volt utoljára példa.
Az Otthon Start magyarázhatja a hirtelen fékezést
A Rentingo szerint a kereslet visszaesésének egyértelmű oka a szeptemberben induló Otthon Start Program. A kedvezményes, 3 százalékos kamatozású hitel komoly lehetőséget jelent azoknak a bérlőknek, akik rendelkeznek megfelelő megtakarítással a szükséges önerőhöz, illetve stabil, magasabb jövedelemmel a hitelképességhez. Mivel ők szeretnék kihasználni a kedvezményes hitelt, inkább kivárnak, így
első körben épp az a réteg eshetett ki a keresleti oldalról, akik az átlagosnál magasabb bérleti díjat is hajlandóak voltak megfizetni.
Hiányuk a piacról ezért az átlagos keresleti szint drasztikus visszaesését eredményezte.
A bérbeadó platform szerint az Otthon Start Program révén megvalósuló vásárlások jelentős része befektetési céllal történhet majd, ezek az ingatlanok pedig előbb-utóbb a bérlakáspiacon jelennek meg. Amennyiben ez bekövetkezik, a bővülő kínálat nehezítheti a bérleti díjak emelését, így a kínálati átlagár várhatóan továbbra sem üti át a 255-260 ezer forint környéki üvegplafont.
Az Otthon Startból vásárolt lakás befektetési célú hasznosításának várható hozamait ebben az elemzésünkben mutattuk be.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
