Fordult a kocka, a lakásbérlők nyerhetik a legnagyobbat az Otthon Start bevezetésén

Behúzták a féket a bérlők a budapesti albérletpiacon augusztusban, ezzel 2 éves mélypontra zuhantak a keresleti bérleti díjak. Ennek fő oka, hogy az Otthon Start Programban érintettekkel szűkült az albérletkeresők tábora: ők kivárnak, és inkább a kedvezményes hitellel próbálnak lakhatáshoz jutni – derül ki a Rentingo legfrissebb albérletpiaci elemzéséből. Ennek megfelelően a bérlők a múlt hónapban átlagosan már csak 212 ezer forintot voltak hajlandó fizetni egy albérletért, ami látványos, 8 százalékos visszaesés júliushoz képest. Ezzel szemben a bérbeadók továbbra is próbálják tartani az áraikat, átlagosan 254 ezer forintért hirdették kiadó lakásukat a fővárosban, ami miatt 3 éve nem látott szélességűre nyílt az árolló.

Drasztikus fordulat következett be a budapesti albérletpiacon augusztusban: a "keresleti bérleti díjak" 8 százalékkal estek vissza júliushoz képest, és ezzel kétéves mélypontra süllyedtek – mutat rá legfrissebb elemzésében a Rentingo bérbeadó platform.

A 212 ezer forintos átlagos keresleti árnál kevesebbet utoljára 2023 augusztusában fizettek volna a bérlők egy fővárosi bérlakásért.

A bérbeadók ezzel szemben egyelőre nem engednek: a "kínálati bérleti díjak" továbbra is a nyár folyamán elért szinteken tetőznek, az elvárt összegeken csak lassan és nehezen hajlandóak engedni. A piac így erőteljesen kettészakadt, az árolló pedig olyan szélesre nyílt, amire 2022 szeptemberében volt utoljára példa.

Az Otthon Start magyarázhatja a hirtelen fékezést

A Rentingo szerint a kereslet visszaesésének egyértelmű oka a szeptemberben induló Otthon Start Program. A kedvezményes, 3 százalékos kamatozású hitel komoly lehetőséget jelent azoknak a bérlőknek, akik rendelkeznek megfelelő megtakarítással a szükséges önerőhöz, illetve stabil, magasabb jövedelemmel a hitelképességhez. Mivel ők szeretnék kihasználni a kedvezményes hitelt, inkább kivárnak, így

első körben épp az a réteg eshetett ki a keresleti oldalról, akik az átlagosnál magasabb bérleti díjat is hajlandóak voltak megfizetni.

Hiányuk a piacról ezért az átlagos keresleti szint drasztikus visszaesését eredményezte.

A bérbeadó platform szerint az Otthon Start Program révén megvalósuló vásárlások jelentős része befektetési céllal történhet majd, ezek az ingatlanok pedig előbb-utóbb a bérlakáspiacon jelennek meg. Amennyiben ez bekövetkezik, a bővülő kínálat nehezítheti a bérleti díjak emelését, így a kínálati átlagár várhatóan továbbra sem üti át a 255-260 ezer forint környéki üvegplafont.

Az Otthon Startból vásárolt lakás befektetési célú hasznosításának várható hozamait ebben az elemzésünkben mutattuk be.

