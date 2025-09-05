Társasházi napelem: rég várt fontos változás történt, ezt érdemes tudni

Mit mond a szabályozás?
2025 szeptember 1-jén hatályba lépett a 2007. évi LXXXVI. törvény (villamos energia törvény - VET) Energiaközösség fejezetének 66/B. § kiegészítése, amely társasházak és lakásszövetkezetek esetén
legalább két lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség tulajdonosainak írásbeli megállapodásán alapuló együttműködésével
lehetővé teszi energiaközösség létrehozását. A jogszabályváltoztatás célja, hogy
- a tagok, mint aktív felhasználók a társasház közcélú hálózati csatlakozási pontja mögött, a társasház összekötő berendezéséhez kapcsolódóan háztartási méretű kiserőművet létesítsenek és üzemeltessenek, és
- a háztartási méretű kiserőmű által termelt villamos energiát a társasházi energiaközösség elsődlegesen a társasház közös fogyasztására, valamint a társasházi energiaközösség tagjának fogyasztására használják fel.
Van még feladat
A jogszabályváltozás ugyanakkor jelentős teendőket jelöl ki az elosztó társaságok (hálózati engedélyesek) számára. Az elosztók kötelesek kidolgozni egyebek mellett az ellátási szabályzatokat, amelyek közül a társasházi energiaközösségek tekintetében az elosztói szabályzat a releváns. Az iparági szereplők együtt, a szabályozó hatóságokkal is együttműködésben dolgoznak a társasházi energiaközösségekkel kapcsolatos jogszabályokból adódó feladatokon, valamint a szerződéses és műszaki folyamatok gyakorlati megvalósításán - tudtuk meg az érintett társaságoktól.
A szükséges rendelkezéseket és üzletszabályzatokat az iparág a végleges jogszabályok ismeretében véglegesíti - közölte az E.ON Hungária Csoport. Az iparág a közös egyeztetéseket követően együtt nyújtja be javaslatát a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak, és ezek alapján öntik végleges formába a vonatkozó szabályozást.
Ezzel együtt tájékoztatásuk szerint az elosztók szeptembertől készen állnak az igények befogadására.
Az E.ON Hungária Csoport szeptember 1-jétől az energiaközösségek kapcsán beérkező megkeresésekkel, igényekkel kapcsolatban részletes tájékoztatást tud adni ügyfeleinek, készen áll a konkrét igénybejelentések feldolgozására.
Az MVM Csoport áramhálózati elosztótársaságai szintén felkészülten várják a beérkező igényeket, miután a társaság kialakított a működési modelleket.
Az OPUS TITÁSZ Zrt. szintén felkészült a társasházi energiaközösségek által létesíteni kívánt háztartási méretű kiserőművek csatlakoztatására vonatkozó igénybejelentések fogadására, illetve azok üzembe helyezése után az érintett villamosenergia-kereskedők bevonásával a választott elszámolási modell alapján történő elszámolásra. A társasházi energiaközösség létrehozásával kapcsolatos tájékoztató, illetve a társasházi energiaközösség által kezdeményezett háztartási méretű kiserőmű igénybejelentés nyomtatvány szeptembertől az OPUS TITÁSZ Zrt. honlapján is elérhető, a társaság a beérkező megkeresésekkel kapcsolatban részletes tájékoztatást tud adni ügyfeleinek, az esetleges konkrét igénybejelentések feldolgozásának nem lesz akadálya - tájékoztatták lapunkat.
Hogyan néz ki az elszámolás a megtermelt villamosenergia után?
A társasházi energiaközösség kétféle elszámolási modellt választhat a 273/2007. kormányrendelet (VET Vhr.) 39/D. § és 39/E §. pontjai alapján:
- Diszkontált rendszerhasználati díjvisszatérítés. Ebben az első esetben távlehívható mérőt kell alkalmazni, amelyhez a mérőhelyet a társasházaknak kell kialakítani, ezzel pedig a közcélú hálózatra betáplált mennyiség kereskedőnek való értékesítése mellett a helyben elfogyasztott energia után a társasház forgalomarányos, diszkontált rendszerhasználatidíj-visszatérítésben részesül.
- Társasházi megosztási hozzárendelés, ezen belül vagy statikus megosztás (a társasházi energiaközösség tagjai között, felosztási arány meghatározásával) vagy dinamikus megosztás (a társasházi energiaközösség tagjai között a valós felhasználásuk arányában a fogyasztásuk mértékéig). Ekkor okosmérő telepítése szükséges, a helyben megtermelt energia negyedórás bontásban hozzáadódik az okosmérőn mért mennyiséghez, ezzel csökkentve a rendszerhasználati és energiadíj fizetési kötelezettség mértékét - mutatott rá válaszában az MVM.
Hogyan kell megindítani a bejelentést?
A társasházi energiaközösség által kezdeményezett háztartási méretű kiserőmű igénybejelentés
kötelező eleme lesz a társasházi energiaközösségről szóló megállapodás.
Amint arra az OPUS TITÁSZ felhívta a figyelmet, az elosztói engedélyes akkor köteles elfogadni a társasházi energiaközösségről szóló megállapodást, ha az az alábbiakat tartalmazza:
- Jogilag érvényes társasházi dokumentum (társasházi alapító okirat);
- Társasház hozzájárulása a társasházi energiaközösség megalakulásához és HMKE rendszer telepítéséhez a társasház épületén és annak részein (Közös képviselő aláírásával ellátott dokumentum formájában);
- A társasházi energiaközösség tagjai (társasház a közösségi mérőhellyel és albetétesek) megfelelő azonosítása (mérőhelyek címei, mérők gyártási száma mérőhelyek szerint);
- Társasházi energiaközösség képviselő kijelölése, kapcsolattartó elérhetősége;
- Pontosan meghatározott visszatérítési, elszámolási rendszer (diszkontált rendszerhasználati díjvisszatérítés vagy társasházi megosztási hozzárendelés);
- A közösség megalakulásának igazolására szolgáló nyilatkozat arról, hogy az írásbeli szerződés megfelel a VET 66/B. § (9) szerinti követelményeknek.
A társasházi energiaközösségek fontos szerepet tölthetnek majd be, hiszen lehetőséget teremtenek arra, hogy a lakóközösségek az általuk megtermelt – például napelemes rendszerekből származó – energiát összehangoltan, okosan és költséghatékonyan használják fel.
Ennek köszönhetően nemcsak mérsékelhetik közös költségeiket, hanem hozzájárulnak a villamosenergia-hálózat terhelésének csökkentéséhez is.
Az energiaközösségek működése előmozdítja a megújuló energiaforrások elterjedését és az energiafogyasztás mérséklését, így hosszú távon segíti a klímacélok megvalósítását.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
