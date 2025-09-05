  • Megjelenítés
Társasházi napelem: rég várt fontos változás történt, ezt érdemes tudni
Ingatlan

Társasházi napelem: rég várt fontos változás történt, ezt érdemes tudni

Egy jogszabályváltozásnak köszönhetően szeptembertől magyarországi társasházi és lakásszövetkezeti ingatlantulajdonosok is energiaközösséget hozhatnak létre. Ezért most összeszedtük, hogy mit kell tudni erről és milyen új lehetőségeket rejt magában!

Mit mond a szabályozás?

2025 szeptember 1-jén hatályba lépett a 2007. évi LXXXVI. törvény (villamos energia törvény - VET) Energiaközösség fejezetének 66/B. § kiegészítése, amely társasházak és lakásszövetkezetek esetén

legalább két lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség tulajdonosainak írásbeli megállapodásán alapuló együttműködésével

lehetővé teszi energiaközösség létrehozását. A jogszabályváltoztatás célja, hogy

  • a tagok, mint aktív felhasználók a társasház közcélú hálózati csatlakozási pontja mögött, a társasház összekötő berendezéséhez kapcsolódóan háztartási méretű kiserőművet létesítsenek és üzemeltessenek, és
  • a háztartási méretű kiserőmű által termelt villamos energiát a társasházi energiaközösség elsődlegesen a társasház közös fogyasztására, valamint a társasházi energiaközösség tagjának fogyasztására használják fel.

Van még feladat

A jogszabályváltozás ugyanakkor jelentős teendőket jelöl ki az elosztó társaságok (hálózati engedélyesek) számára. Az elosztók kötelesek kidolgozni egyebek mellett az ellátási szabályzatokat, amelyek közül a társasházi energiaközösségek tekintetében az elosztói szabályzat a releváns. Az iparági szereplők együtt, a szabályozó hatóságokkal is együttműködésben dolgoznak a társasházi energiaközösségekkel kapcsolatos jogszabályokból adódó feladatokon, valamint a szerződéses és műszaki folyamatok gyakorlati megvalósításán - tudtuk meg az érintett társaságoktól.

A szükséges rendelkezéseket és üzletszabályzatokat az iparág a végleges jogszabályok ismeretében véglegesíti - közölte az E.ON Hungária Csoport. Az iparág a közös egyeztetéseket követően együtt nyújtja be javaslatát a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak, és ezek alapján öntik végleges formába a vonatkozó szabályozást.

Ezzel együtt tájékoztatásuk szerint az elosztók szeptembertől készen állnak az igények befogadására.

Az E.ON Hungária Csoport szeptember 1-jétől az energiaközösségek kapcsán beérkező megkeresésekkel, igényekkel kapcsolatban részletes tájékoztatást tud adni ügyfeleinek, készen áll a konkrét igénybejelentések feldolgozására.

Az MVM Csoport áramhálózati elosztótársaságai szintén felkészülten várják a beérkező igényeket, miután a társaság kialakított a működési modelleket.

Az OPUS TITÁSZ Zrt. szintén felkészült a társasházi energiaközösségek által létesíteni kívánt háztartási méretű kiserőművek csatlakoztatására vonatkozó igénybejelentések fogadására, illetve azok üzembe helyezése után az érintett villamosenergia-kereskedők bevonásával a választott elszámolási modell alapján történő elszámolásra. A társasházi energiaközösség létrehozásával kapcsolatos tájékoztató, illetve a társasházi energiaközösség által kezdeményezett háztartási méretű kiserőmű igénybejelentés nyomtatvány szeptembertől az OPUS TITÁSZ Zrt. honlapján is elérhető, a társaság a beérkező megkeresésekkel kapcsolatban részletes tájékoztatást tud adni ügyfeleinek, az esetleges konkrét igénybejelentések feldolgozásának nem lesz akadálya - tájékoztatták lapunkat.

Hogyan néz ki az elszámolás a megtermelt villamosenergia után?

A társasházi energiaközösség kétféle elszámolási modellt választhat a 273/2007. kormányrendelet (VET Vhr.) 39/D. § és 39/E §. pontjai alapján:

  • Diszkontált rendszerhasználati díjvisszatérítés. Ebben az első esetben távlehívható mérőt kell alkalmazni, amelyhez a mérőhelyet a társasházaknak kell kialakítani, ezzel pedig a közcélú hálózatra betáplált mennyiség kereskedőnek való értékesítése mellett a helyben elfogyasztott energia után a társasház forgalomarányos, diszkontált rendszerhasználatidíj-visszatérítésben részesül.
  • Társasházi megosztási hozzárendelés, ezen belül vagy statikus megosztás (a társasházi energiaközösség tagjai között, felosztási arány meghatározásával) vagy dinamikus megosztás (a társasházi energiaközösség tagjai között a valós felhasználásuk arányában a fogyasztásuk mértékéig). Ekkor okosmérő telepítése szükséges, a helyben megtermelt energia negyedórás bontásban hozzáadódik az okosmérőn mért mennyiséghez, ezzel csökkentve a rendszerhasználati és energiadíj fizetési kötelezettség mértékét - mutatott rá válaszában az MVM.
Portfolio Energy Investment Forum 2025
Kivételesen jó alkalmat biztosít a téma megismerésére és átbeszélésére a Portfolio immár hagyományos őszi energetikai csúcsrendezvénye, a Portfolio Energy Investment Forum.
Információ és jelentkezés

Hogyan kell megindítani a bejelentést?

A társasházi energiaközösség által kezdeményezett háztartási méretű kiserőmű igénybejelentés

kötelező eleme lesz a társasházi energiaközösségről szóló megállapodás.

Amint arra az OPUS TITÁSZ felhívta a figyelmet, az elosztói engedélyes akkor köteles elfogadni a társasházi energiaközösségről szóló megállapodást, ha az az alábbiakat tartalmazza:

  • Jogilag érvényes társasházi dokumentum (társasházi alapító okirat);
  • Társasház hozzájárulása a társasházi energiaközösség megalakulásához és HMKE rendszer telepítéséhez a társasház épületén és annak részein (Közös képviselő aláírásával ellátott dokumentum formájában);
  • A társasházi energiaközösség tagjai (társasház a közösségi mérőhellyel és albetétesek) megfelelő azonosítása (mérőhelyek címei, mérők gyártási száma mérőhelyek szerint);
  • Társasházi energiaközösség képviselő kijelölése, kapcsolattartó elérhetősége;
  • Pontosan meghatározott visszatérítési, elszámolási rendszer (diszkontált rendszerhasználati díjvisszatérítés vagy társasházi megosztási hozzárendelés);
  • A közösség megalakulásának igazolására szolgáló nyilatkozat arról, hogy az írásbeli szerződés megfelel a VET 66/B. § (9) szerinti követelményeknek.

A társasházi energiaközösségek fontos szerepet tölthetnek majd be, hiszen lehetőséget teremtenek arra, hogy a lakóközösségek az általuk megtermelt – például napelemes rendszerekből származó – energiát összehangoltan, okosan és költséghatékonyan használják fel.

Ennek köszönhetően nemcsak mérsékelhetik közös költségeiket, hanem hozzájárulnak a villamosenergia-hálózat terhelésének csökkentéséhez is.

Az energiaközösségek működése előmozdítja a megújuló energiaforrások elterjedését és az energiafogyasztás mérséklését, így hosszú távon segíti a klímacélok megvalósítását.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

