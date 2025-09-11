Csökkentek az árak a budapesti új lakásoknál? - Itt a magyarázat

Alacsonyabbak a Budapesten eladásra kínált új lakások átlagárai, de csak azért, mert nőtt a kisebb és olcsóbb lakások súlya, derül ki a harmadik negyedéves Budapesti Lakáspiaci Riportból. Az újonnan piacra érkező kínálat is és megfeleződött a korábbi rekordhoz képest. Mindeközben a négyzetméterárak tovább emelkedtek, de lassuló ütemben: a június-augusztusi időszakban 1,77 millió forint volt az átlagos négyzetméterár.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum Ne hagyd ki az év legfontosabb ingatlanközvetítői eseményét! A szeptember 17-i REA 2025 SUMMIT remek lehetőséget kínál arra, hogy naprakész, gyakorlati tudást szerezz a legújabb ingatlanpiaci, jogi, szabályozási és finanszírozási kérdésekről, és találkozz az iparág kulcsszereplőivel! Jelentkezz Te is!

A budapesti újlakások átlagos ára 128,2 millió forintra, közel 3 millióval alacsonyabb szintre csökkent a korábbihoz képest, aminek oka tehát az, hogy ezúttal nagyobb súllyal kerültek latba az elsősorban kisebb méretű, vagy elhelyezkedésük miatt olcsóbban kínált lakások, derül ki az Eltinga Ingatlanpiaci Kutatóközpont és az ECRS negyedévente megjelenő riportjátból. A kutatók 2015 második felétől kezdve végeznek felmérést a budapesti, és 2019-től a vidéki újlakás-piacról.

A harmadik negyedévben másodjára csökkent az eladások száma, bár még mindig átlag feletti, 2224 otthon talált gazdára.



Az újonnan piacra érkező kínálat megfeleződött a harmadik negyedévben, az előző negyedévi rekordhoz képest. A szabad lakások száma érdemben nem változott, továbbra is mintegy 7500 lakás közül válogathatnak a vevők. Az aktuális felmérés 25 693 lakást tartalmaz.

A piac élénkülését mutatja, hogy több, korábban szüneteltetett projekt értékesítése is újraindult. A legnagyobb köztük a Kincsem by Bayer 363 lakásos új üteme, de a Living (Park West Rise), a Siskin (Budai Walzer IV) és az ADP Real Estate (Seven Pearl) is 150 lakásnál nagyobb projekttel jelentkezett. A budapesti átlagos új építésű négyzetméterár elérte az 1,77 millió forintot, ami kisebb, csupán 1 százalékos növekedést jelent az előző negyedévhez képest, míg az éves áremelkedés 15,5 százalékos volt. A negyedéves fajlagos áremelkedés nem mutat jelentős eltéréseket a különböző részpiacokon: a legnagyobb drágulás a belső-pesti kerületeket jellemezte (1,3 százalék), miközben Budán 1,5 százalékkal még csökkentek is a négyzetméterárak.

A nyári hónapokban a lakások 60 százalékának változatlan maradt az ára, de jelentős eltérés az előző időszakhoz képest, hogy enyhe többségbe kerültek az árcsökkentések. A legjellemzőbb stratégia az árak kisebb, 2,5 millió forintot meg nem haladó mérséklése volt, ami mintegy 400 lakást érintett. Ugyanakkor 245 lakásnál több mint 10 millió forintos árcsökkenést is regisztrált az Eltinga.

Ehhez egyébként hasonló gyakorisággal történtek kisebb (2,5 millió forint alatti) és közepes (2,5-5 millió forint közötti) áremelések is. A kisebb korrekciók túlsúlya arra utal, hogy a fejlesztők óvatosan reagáltak a piaci változásokra,

komolyabb módosítások a következő negyedévben várhatók, amikor az Otthon Start Program hatásai már jobban érezhetők lesznek a piacon.

Jelenleg a teljes kínálat mindössze 14-23 százaléka felel meg az Otthon Start feltételeinek.

Ez azt jelenti, hogy a program a budapesti újépítésű lakások piacának nagy részén inkább közvetett hatást fejthet ki.

A kritériumoknak megfelelő lakások több mint fele Pest külső részén található, így nem véletlen, hogy itt nőtt meg leginkább kereslet a harmadik negyedévben. Az itt eladott lakások aránya 10 százalékponttal, 35 százalékra ugrott, különösen a Kincsem by Bayer projekt kimagasló eladásai miatt, miközben az eddig élen járó Angyalföld részesedése 30 százalékra csökkent. A belső-pesti kerületekben is érezhetően visszaesett a kereslet, a többi részpiacon nem volt jelentős átrendeződés.

Budapesten továbbra is a kétszobás lakásokat veszik leginkább, részesedésük az eladott otthonok között elérte a 45 százalékot. A garzonlakások iránti kereslet visszaesett, ezzel párhuzamosan a háromszobás lakások aránya 2 százalékponttal növekedett.

A kisebb lakások kínálata mostanra stabilan szűkül: a garzonok a teljes kínálat csupán 10 százalékát teszik ki.

A kétszobás lakások részesedése 3 százalékponttal kisebb a nyári keresleti arányuknál.

Az újlakás-projektek többsége továbbra is csak az építkezés megkezdése után kezdi el az értékesítést, de egyre több olyan lakás is piacra kerül, ahol még el sem indult a kivitelezés. A már elkészült, de még eladatlan lakások száma folyamatosan csökken, de az idei átadással hirdetett ingatlanok aránya is 10 százalék alatt maradt a teljes kínálatban. A szabad lakások 45 százaléka jövőre készülhet el, míg körülbelül 620 olyan lakás is megvásárolható, aminek átadása majd csak 2027-ben várható.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ