Van olyan ország, ahol már csökkennek az ingatlanárak

Az Egyesült Királyságban szeptember elején először csökkentek éves összevetésben az ingatlanárak az év eleje óta, miközben a bérleti díjak négy éve nem látott alacsony ütemben emelkedtek, írja a Reuters a Rightmove és a Zoopla adatai alapján.

A szeptember 6-ig tartó időszakban a meghirdetett ingatlanok árai 0,1%-kal maradtak el az egy évvel korábbiaktól a Rightmove adatai szerint. Bár havi összevetésben 0,4%-os emelkedés volt tapasztalható, ez kisebb, mint az ilyenkor szokásos növekedés, és az előző három hónap árcsökkenését követi.

Az ingatlanadó-változásokról szóló pletykák augusztus közepén kezdtek terjedni, és mivel a költségvetés csak november végén érkezik, ez a hosszan tartó bizonytalanság befolyásolhatja a piaci aktivitást, különösen a magasabb árkategóriákban

- mondta Colleen Babcock, a Rightmove ingatlanszakértője.

A Rightmove szerint az éves árcsökkenést főként a dél-angliai ingatlanok okozták, amelyek jellemzően drágábbak és érzékenyebbek az ingatlanadó-emelésekre. Az alacsonyabb árak ugyanakkor élénkítették az eladásokat.

Rachel Reeves brit pénzügyminiszter várhatóan adóemeléseket jelent be a november 26-án, de egyelőre nem világos, hogy ez mely területeket érinti majd leginkább.

A bérleti díjak növekedése is lassult, a Zoopla felmérése szerint átlagosan 2,4%-kal voltak magasabbak szeptember 2-ig az előző év azonos időszakához képest, ami négy éve a legalacsonyabb éves növekedési ütem. Az átlagos havi bérleti díj jelenleg 1300 font (körülbelül 590 000 forint).

Bár a megfizethetőség továbbra is problémát jelent, a kiadó ingatlanok száma növekedett a piacon

A Zoopla ennek ellenére 3%-os bérleti díjemelkedést vár az év végéig.

Az alacsonyabb migráció és a jobb jelzáloghitel-elérhetőség az első lakásvásárlók számára enyhíti a bérelhető otthonokért folyó verseny mértékét

- mondta Richard Donnell, a Zoopla ügyvezető igazgatója.

