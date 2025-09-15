  • Megjelenítés
Van olyan ország, ahol már csökkennek az ingatlanárak
Ingatlan

Van olyan ország, ahol már csökkennek az ingatlanárak

Portfolio
Az Egyesült Királyságban szeptember elején először csökkentek éves összevetésben az ingatlanárak az év eleje óta, miközben a bérleti díjak négy éve nem látott alacsony ütemben emelkedtek, írja a Reuters a Rightmove és a Zoopla adatai alapján.
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
A konferencia átfogó szakmai képet ad az ingatlanközvetítői szektor jelenlegi állapotáról, valamint a közeljövőt meghatározó kihívásokról és lehetőségekről.
Információ és jelentkezés

A szeptember 6-ig tartó időszakban a meghirdetett ingatlanok árai 0,1%-kal maradtak el az egy évvel korábbiaktól a Rightmove adatai szerint. Bár havi összevetésben 0,4%-os emelkedés volt tapasztalható, ez kisebb, mint az ilyenkor szokásos növekedés, és az előző három hónap árcsökkenését követi.

Az ingatlanadó-változásokról szóló pletykák augusztus közepén kezdtek terjedni, és mivel a költségvetés csak november végén érkezik, ez a hosszan tartó bizonytalanság befolyásolhatja a piaci aktivitást, különösen a magasabb árkategóriákban

- mondta Colleen Babcock, a Rightmove ingatlanszakértője.

A Rightmove szerint az éves árcsökkenést főként a dél-angliai ingatlanok okozták, amelyek jellemzően drágábbak és érzékenyebbek az ingatlanadó-emelésekre. Az alacsonyabb árak ugyanakkor élénkítették az eladásokat.

Rachel Reeves brit pénzügyminiszter várhatóan adóemeléseket jelent be a november 26-án, de egyelőre nem világos, hogy ez mely területeket érinti majd leginkább.

A bérleti díjak növekedése is lassult, a Zoopla felmérése szerint átlagosan 2,4%-kal voltak magasabbak szeptember 2-ig az előző év azonos időszakához képest, ami négy éve a legalacsonyabb éves növekedési ütem. Az átlagos havi bérleti díj jelenleg 1300 font (körülbelül 590 000 forint).

Bár a megfizethetőség továbbra is problémát jelent, a kiadó ingatlanok száma növekedett a piacon

A Zoopla ennek ellenére 3%-os bérleti díjemelkedést vár az év végéig.

Az alacsonyabb migráció és a jobb jelzáloghitel-elérhetőség az első lakásvásárlók számára enyhíti a bérelhető otthonokért folyó verseny mértékét

- mondta Richard Donnell, a Zoopla ügyvezető igazgatója.

Kapcsolódó cikkünk

Az amerikai Citigroup londoni központját már majdnem annyiért újítják, mint amennyibe került

Megugrott az első lakást vásárlók aránya, berobbant az Otthon Start

Négy éve nem volt ennyi albérlet, lassult a drágulás, hat az Otthon Start

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Két éves a bejelentővédelmi törvény

2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd

Holdblog

Pénzgyáros AI

Az AI az új vasút -&#160;írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kilép a gáznagyhatalam az olajkartellből
Ingatlan
Az amerikai Citigroup londoni központját már majdnem annyiért újítják, mint amennyibe került
Pénzcentrum
Ezekre az új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt a IV. és XV. kerületben: itt a lista!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility