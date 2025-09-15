Van olyan ország, ahol már csökkennek az ingatlanárak

A szeptember 6-ig tartó időszakban a meghirdetett ingatlanok árai 0,1%-kal maradtak el az egy évvel korábbiaktól a Rightmove adatai szerint. Bár havi összevetésben 0,4%-os emelkedés volt tapasztalható, ez kisebb, mint az ilyenkor szokásos növekedés, és az előző három hónap árcsökkenését követi.
Az ingatlanadó-változásokról szóló pletykák augusztus közepén kezdtek terjedni, és mivel a költségvetés csak november végén érkezik, ez a hosszan tartó bizonytalanság befolyásolhatja a piaci aktivitást, különösen a magasabb árkategóriákban
- mondta Colleen Babcock, a Rightmove ingatlanszakértője.
A Rightmove szerint az éves árcsökkenést főként a dél-angliai ingatlanok okozták, amelyek jellemzően drágábbak és érzékenyebbek az ingatlanadó-emelésekre. Az alacsonyabb árak ugyanakkor élénkítették az eladásokat.
Rachel Reeves brit pénzügyminiszter várhatóan adóemeléseket jelent be a november 26-án, de egyelőre nem világos, hogy ez mely területeket érinti majd leginkább.
A bérleti díjak növekedése is lassult, a Zoopla felmérése szerint átlagosan 2,4%-kal voltak magasabbak szeptember 2-ig az előző év azonos időszakához képest, ami négy éve a legalacsonyabb éves növekedési ütem. Az átlagos havi bérleti díj jelenleg 1300 font (körülbelül 590 000 forint).
Bár a megfizethetőség továbbra is problémát jelent, a kiadó ingatlanok száma növekedett a piacon
A Zoopla ennek ellenére 3%-os bérleti díjemelkedést vár az év végéig.
Az alacsonyabb migráció és a jobb jelzáloghitel-elérhetőség az első lakásvásárlók számára enyhíti a bérelhető otthonokért folyó verseny mértékét
- mondta Richard Donnell, a Zoopla ügyvezető igazgatója.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Profi kerékpárversenyt bénítottak meg palesztinpárti tüntetők: az eredmény hatalmas politikai perpatvar lett
Kardcsörtetésbe kezdett a jobb- és a baloldal Madridban.
Brutális vihart hozott az éjszaka, ősszel ez nagyon nem jellemző
Júliusban ilyen felhőszakadásra csak legyintenénk.
Lendületben a hazai M&A-piac, az alacsony bérek és adók vonzzák a külföldi befektetőket
Enyhén nőtt a piac mérete tavalyhoz képest.
Örülhet Donald Trump legrosszabb rémálma: fontos elismerést kapott
Meggyőzőnek bizonyult.
Mire elég régiós viszonylatban a hazai bérrobbanás? – A továbbiakhoz a AI-nak is lesz egy-két szava
A termelékenység növelés.
Fizetős lett a parkolás a népszerű balatoni áruháznál
Óránként 400 forint a díj, de az első 1,5 óra ingyenes.
Jelentős lemaradásban az uniós gáztárolók, lassan halad a feltöltésük
A sok évi átlag alatt.
Kínából kapott pofont az Nvidia
Esik is az árfolyam.
A stabilcoinok léte garantálhatja a dollár és Amerika szerepét a világgazdaságban
Nyáron elfogadták Amerikában a "zseni" szabályozást, amely új kapcsolatot jelent a kriptodevizák és a hagyományos pénzrendszer közt. A szabályozás komoly hullámokat kavart, a tradicionális
5 ezren igényelték az Otthon Startot egy hét alatt. De mennyire magas valójában ez a szám?
5 ezren igényelték egyetlen hét alatt az Otthon Start hitelt. Munkanapokra vetítve ez napi ezer igényést jelent, ami igen magas szám. De mégis mennyire kiugró ez az érdeklődés? Ha a havi lakás
Két éves a bejelentővédelmi törvény
2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd
Pénzgyáros AI
Az AI az új vasút - írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th
Kelet-Közép-Európa - hogyan tudjuk kontrollálni a saját sorsunkat?
Kelet-Közép Európa jövőjét a rendelkezésre álló erőforrások és képességek, röviden a potenciál határozza meg. A kérdés, hogy a potenciált mennyiben tudjuk felhasználni a régió polgá
Top 10 osztalék részvény - 2025. szeptember
Szeptember másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőz
Az energetikai dekarbonizációban is szerepet kaphat a hidrogén
Miközben a hidrogénmeghajtás fontos eszköze lehet a közlekedés kizöldítésének, arról lényegesen kevesebb szó esik, hogy a hidrogén az ipar dekarbonizációjában is sz
Ezek a befektetések aranybányák - szó szerint!
Közel két évvel ezelőtt, az árfolyam kitörése előtt pár hónappal azt írtam elemzésemben, hogy az aranyárfolyam radikális emelkedése szinte garantált, akár háromszorozhat is a sárga... Th
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Mire elég régiós viszonylatban a hazai bérrobbanás? – A továbbiakhoz a AI-nak is lesz egy-két szava
A termelékenység növelés.
Van értelme még az elitdiplomának az AI korszakban?
Harvardos és yale-es diákok megélése a mesterséges intelligencia előretöréséről.
Mi lesz a kormány ötezermilliárdos tervével? Szaporodnak a kérdőjelek
Portfolio Checklist: mikor lesz Paks II-es áram a konnektorunkban?