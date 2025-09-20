Építőanyagok: Lázár János komoly tiltólistát tett közzé

Magyarországon új szabályozás készül a stratégiai jelentőségű építőanyagok kivitelének szigorítására. A Lázár János építési és közlekedési miniszter által előterjesztett jogszabály célja az indoklás szerint az ellátásbiztonság védelme és a hazai építkezések alapanyag-ellátásának biztosítása áremelkedés vagy hiány esetén.

Lázár János építési és közlekedési miniszter rendelettervezetet tett közzé társadalmi egyeztetésre, amely meghatározza, mely építőanyagok számítanak stratégiai jelentőségűnek Magyarországon.

A lista azért fontos, mert ezeknek a termékeknek a kivitelét szigorú szabályokhoz kötik a 2023-ban elfogadott, a magyar építészetről szóló törvény alapján.

Az előterjesztés szerint az érintett anyagok kiviteléhez külön bejelentés és engedélyezési eljárás szükséges, célja pedig a hazai építőipari ellátásbiztonság védelme, valamint az esetleges hiányhelyzetek megelőzése.

A melléklet részletesen felsorolja a stratégiai körbe tartozó termékeket. Az alapvető építőanyagok közül ide sorolják

a kovasavtartalmú homokot,

kvarchomokot,

különböző kavics- és kőzúzalékfajtákat,

valamint a cementet

és a tűzálló habarcsokat.

Szerepelnek a listán hő- és hangszigetelő anyagok, gipsztermékek, valamint különféle acél- és vasáruk, például síklemezek, rudak, szögvasak és huzalok is.

Az építkezéseknél használt faanyagok, köztük a vágott, gyalult és csiszolt fa is a stratégiai kategóriába kerülnek.

Az acéltörmelék és a hulladékvas szintén ide tartozik, ami a hazai újrahasznosítási és ipari folyamatok szempontjából kiemelt jelentőségű.

Az indoklás alapján a szabályozás célja, hogy a magyarországi építési projektek – köztük állami beruházások és magánépítkezések – folyamatos alapanyag-ellátását biztosítsák, különösen olyan helyzetekben, amikor a piacon áremelkedés vagy ellátási zavar fenyeget. A rendelet a kihirdetése másnapján lép hatályba, vagyis gyorsan alkalmazandó lesz a gyakorlatban.

Címlapkép forrása: Portfolio