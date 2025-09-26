Drasztikus döntést hozott a minisztérium a kőszállítás ügyében

Évi közel egymillió tonna követ szállítottak a tállyai és környékbeli bányákból Tokajon és a régió közútjain déli irányba egy külön engedélynek köszönhetően. A távolabbi kőbányák tulajdonosai szerint emiatt az ő termékük nem volt versenyképes, hiszen az elhelyezkedésük miatt ők főképp a költségesebb vasúton és autópályán voltak kénytelenek szállítani. Egészen addig, amíg az illetékes minisztérium két hete közbe nem lépett.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium döntése alapján szeptember 12-től a követ szállító nehézgépjárművek nem vehetik igénybe a térség közútjait, ilyen jellegű fuvarozásra nem adható ki engedély.

Az intézkedés leginkább a francia építőipari óriás magyar leányát, a Colas Északkő Kft. üzemeltette bányákat érinti, ezért megkerestük kérdéseinkkel, de csak abban az esetben válaszolt volna, ha a cikket megjelenés előtt átnézheti, de ez ellenkezik a szerkesztési elveinkkel, így a cég nem nyilatkozott a Portfolio-nak.

A minisztériumi beavatkozás nyomán a helyi lakosságot várhatóan kisebb zaj-és forgalomterhelés éri majd, az utaknak is kedvez, és saját elmondásuk szerint az említett kőbányák tulajdonosai is fellélegezhetnek.

Mostanáig megszenvedtük azt az érzésünk szerint indokolatlan versenyhátrányt, amit ez okozott, és ez sokszor azt jelentette, hogy bizonyos megrendelésekről le kellett mondanunk

– mondta egy iparági forrás, aki a neve elhallgatásával kívánt nyilatkozni a Portfolio-nak.

Úgy gondoljuk, hogy az új helyzetben tisztességesebb verseny tud kialakulni, és nem az dönt majd, hogy ki tud »rövidített utakon« a piacra kerülni

– tette hozzá.

A minisztériumi döntés előzménye egy általa összehívott kétkörös szakmai egyeztetés volt, amelyek során csak a magyar tulajdonú északkelet-magyarországi bányák vezetői, a minisztérium képviselője, illetve különböző szakmai szervezetek vezetői voltak jelen, mondta el a Portfolio-nak Nagy István, az Andezit BAU Zrt. tulajdonosa.

Elmondása szerint a VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózat kapui, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és az EKÁER fuvarkövető rendszer adatait elemezve és összesítve a kapott eredményen „a minisztérium is megdöbbent” – az adatok ugyanis azt mutatták, hogy a borsod-abaúj-zemplén megyei Tokaj környéki utakon évente évi 32 ezer kamion ment oda, ugyanennyi vissza, összesen évi 800-900 ezer tonna szállítmánnyal.

Nagy becslése szerint a költségvetésből kieső forrás évente több milliárd forint lehetett amiatt, hogy a Colas tokaj-hegyaljai bányáiból induló teherautók nem a mindenkinek kötelező, HU-GO útdíjfizetési rendszer által előírt útvonalat használták, hanem a Tokajon keresztülhaladó, több további települést, például Rakamazt és Újfehértót érintő alsóbbrendű utakat.

Ezen az útvonalon az állam részére fizetendő útdíj mértéke nagyjából harmada a teherforgalom számára épült gyorsforgalmi utak használata esetén fizetendő útdíjnak

– mondta a bányatulajdonos.

A korábbi gyakorlat szerint a közúti szállításra mindenki kapott engedélyt, aki a térségben szerződéssel vagy telephellyel rendelkezett.

A közlekedési minisztériumi közleményben szerepel, hogy már a 2010-es évek elejétől megszűnt a nemzetközi irányú tranzit teherforgalom a tokaji és a bodrogi térségben, a minisztérium a mostani döntéssel a további nagytömegű szállításokat kívánta megtiltani.

Az Alföld felé irányuló kőszállítás a jövőben a környezetbarát és lakosságot kevésbé terhelő vasúton történhet

– írta a közlemény.

Rövidebb út, olcsóbb kő

A magyarországi bányák elhelyezkedése meghatározó egy adott piac kiszolgálásakor, mert a fuvartávolság és azon keresztül a fuvarköltség a kulcs a leszállított anyag árszabásában. A teljes fuvardíj legnagyobb összetevője a felhasznált gázolaj, a másik fő elem pedig az útdíj, más, kisebb költségek mellett.

Nagy becslése szerint a vasúti szállítás körülbelül 100 kilométeres távolságon túl már versenyképes az autópályán való szállítással való összevetésben, mint például Tállya-Debrecen vagy Recsk-Debrecen, de hosszabb távú előre tervezést igényel.

Az Andezit BAU engedélye szerint Recsk és Mátraderecske térségében termelhet ki évi közel 1 millió tonna andezitet, de ez mostanáig csupán 100 000 tonna volt, mert eddig ez a bánya is csak drágábban tudta adni a termékét – tette hozzá.

Ahogy a lejtő pálya vízszintessé válik, a közgazdaságtan szabályai szerint a piac helyre fog állni, és valószínűleg a nem Colas által üzemeltetett, magyar kézben lévő kisebb kőbányák is – remélhetőleg velünk együtt – több terméket tudnak eladni

– vélekedett Nagy.

