Lakásfelújítók, figyelem: változnak a támogatási feltételek, megérkezett a 10 milliós összeg!

Az eddigi 6 millió forintról 10 millió forintra emelkedik a 2007 előtt épült családi házakra igénybe vehető energetikai otthonfelújítási program maximális összege. Így akár 5 millió forint vissza nem térítendő támogatás és 5 millió forint kamatmentes kölcsön is igényelhető ezentúl az MFB Pontokon, ráadásul a szükséges önerő mértéke is csökken, mégpedig 5 százalékra. Törlik a kötelező kivitelezői regisztrációt, és némileg a támogatott tevékenységek köre is bővül, tehát a változások jórészt kedveznek azoknak a lakásfelújítóknak, akik el tudják érni az elvárt 30%-os energiamegtakarítást. Összefoglaljuk az alábbiakban a tudnivalókat.

Kétféle otthonfelújítási program van továbbra is

Bár egy tervezett, harmadik felújítási program elindítását elhalasztotta a kormány, továbbra is elérhető kétféle otthonfelújítási program is Magyarországon:

A 2025. január 1-jén elindult, a felújítási munkálatok széles körére, energetikai elvárás nélkül igénybe vehető vidéki otthonfelújítási program az 5000 fő alatti kistelepüléseken, amellyel legfeljebb 3 millió forint vissza nem térítendő támogatás érhető el, és amelynek a feltételeit itt foglaltuk össze - ennek a programnak a módosulásáról egyébként nincs hír,

Van egy másik, 2024. július 1-jén elindult és január 20-ától új, kedvezőbb feltételekkel folytatódó, kifejezetten energia-korszerűsítési célú otthonfelújítási program is, amelynél elvárás a legalább 30%-os energiamegtakarítás elérése, és az uniós elvárások miatt az adminisztrációja is jóval bonyolultabb az előbbinél.

Változik az uniós program

Ez a cikk az utóbbi, hivatalosan Otthonfelújítási Program Lakossági energiahatékonysági beruházások megvalósításához (ERFA) című, KEHOPPlusz-4.1.7-24 kódszámú program friss változásaival foglalkozik. Az MFB által uniós forrásokból elindított program

a 2007 előtt épült családi házak korszerűsítésére vehető igénybe,

korszerűsítésére vehető igénybe, eddig legfeljebb 3 millió forint vissza nem térítendő forrásból és 3 millió forint kamatmentes hitelből állt össze, 1 millió forint (illetve arányosan kisebb) önerővel (ez változik, lásd alább),

forrásból és 3 millió forint állt össze, 1 millió forint (illetve arányosan kisebb) önerővel (ez változik, lásd alább), hőszigetelésre, nyílászárócserére, a fűtési vagy a melegvíz-rendszer korszerűsítésére, illetve ezek kombinációira vehető igénybe, gázkazán telepítéséhez, cseréjéhez viszont idén már nem (a lista kiegészül, lásd alább),

vehető igénybe, gázkazán telepítéséhez, cseréjéhez viszont idén már nem (a lista kiegészül, lásd alább), változatlanul alapvető elvárás a legalább 30 százalékos energiamegtakarítás elérése, előtte-utána elkészülő energetikai tanúsítvánnyal igazoltan,

elérése, előtte-utána elkészülő energetikai tanúsítvánnyal igazoltan, a kölcsönkérelmet 2025. január 20-tól a 73 milliárd forintos keret kimerüléséig, de legkésőbb 2027. március végéig lehet benyújtani személyesen, a Lakossági MFB Pont Plusz fiókokban, amelyeket az OTP, az MBH és a Gránit Bank tart fenn.

Friss változások, főleg könnyítések

A palyazat.gov.hu-n hétfőn délután jelent meg a program felhívásának és kapcsolódó termékdokumentációjának a módosítása, ez alapján fontos változás, hogy

támogatható tevékenységgé vált az épület külső határoló elemeinek rendszerszintű (teljeskörű) hőszigetelése, födémszigetelés mellett a lapostető hőszigetelés is,

az épület külső határoló elemeinek rendszerszintű (teljeskörű) hőszigetelése, födémszigetelés mellett a lapostető hőszigetelés is, a nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje, energiamegtakarítást eredményező korszerűsítése ezentúl magában foglalja az árnyékoló/ árnyékvető szerkezetek (zsaluzia, redőny) telepítését is,

(zsaluzia, redőny) telepítését is, a használati melegvíz (HMV) rendszerek korszerűsítése magában foglalja a használati melegvizet előállító napkollektor telepítését is,

telepítését is, a fűtéskorszerűsítés (levegő-víz hőszivattyú, szekunder fűtési kör, automatikus központi és helyi szabályozók) magában foglalja a kapcsolódó vezérlési rendszereket is.

A kölcsön és a vissza nem térítendő támogatás együttes összege 2,5-6,0 millió forintról 2,5-10 millió forintra emelkedik, a vissza nem térítendő támogatás aránya továbbra is 50%.

a kölcsön továbbra is kamat- és jutalékmentes, maximális futamideje viszont 12-ről 15 évre emelkedik.

változik az önerő is: eddig úgy volt, hogy az energetikai korszerűsítés (projekt) teljes elszámolható költségének minimum 1/7-e (a maximális 6 milliós összeg igénylése esetén legalább 1 millió forint) kell, hogy legyen az önerő, ezt most minimum 5%-ra csökkentik (a maximális 10 milliós összeg igénylése esetén tehát 526 316 forint lesz).

További kisebb-nagyobb változások

A közzétett új dokumentumban

egyértelműen kimondják, hogy amennyiben a beruházás elszámolható összköltsége meghaladja a maximális finanszírozási összeg és a minimálisan elvárt önerő összegét, akkor az ezt meghaladó részt is önerőből szükséges finanszírozni,

eltörlik azt a feltételt , hogy a finanszírozási összeg 50%-át meghaladó, legfeljebb 75%-os szállítói előleg igénybevételére kizárólag az jogosult, akinek a kivitelezője (szállítója) szerepel az ÉMI NKft . által üzemeltetett ofp.emi.hu oldalán nyilvántartott Kivitelezői (szállítói) Regisztrációs Listán, ehelyett szimplán az szerepel a feltételek között, hogy kivitelezőnként (szállítónként) maximum 75% szállítói előleg igényelhető a kivitelező által kibocsátott előlegbekérő/díjbekérő alapján, legfeljebb a finanszírozási összeg 75%-a mértékéig.

, hogy a finanszírozási összeg 50%-át meghaladó, legfeljebb 75%-os szállítói előleg igénybevételére kizárólag az jogosult, akinek a kivitelezője (szállítója) szerepel az . által üzemeltetett ofp.emi.hu oldalán nyilvántartott Kivitelezői (szállítói) Regisztrációs Listán, ehelyett szimplán az szerepel a feltételek között, hogy kivitelezőnként (szállítónként) maximum 75% szállítói előleg igényelhető a kivitelező által kibocsátott előlegbekérő/díjbekérő alapján, legfeljebb a finanszírozási összeg 75%-a mértékéig. a kölcsönkérelem nem csak személyesen lesz benyújtható az MFB Pontokon,

a rendelkezésre tartási idő a kölcsönszerződés megkötésétől számított minimum 6 hónapról minimum 12 hónapra nő, de legfeljebb 24 hónap továbbra is. Indokolt esetben maximum 6 hónappal továbbra is meghosszabbítható,

a kölcsönszerződés megkötésétől számított minimum 6 hónapról minimum 12 hónapra nő, de legfeljebb 24 hónap továbbra is. Indokolt esetben maximum 6 hónappal továbbra is meghosszabbítható, projekt megvalósítását továbbra is a kölcsönszerződés megkötést követő 24 hónapon belül kell befejezni, de azt pontosították, hogy ez a fizikailag és pénzügyileg történő befejezését jelenti; ez a határidő indokolt esetben egy alkalommal további maximum 6 hónappal meghosszabbítható ezután is,

törlik a kötelező kivitelezői regisztrációt, eddig úgy volt, hogy a kivitelezői (szállítói) regisztráció az ÉMI Nkft. ofp.emi.hu oldalán volt elérhető, és a lista folyamatosan bővült,

eddig úgy volt, hogy a kivitelezői (szállítói) regisztráció az ÉMI Nkft. ofp.emi.hu oldalán volt elérhető, és a lista folyamatosan bővült, a kiinduló energetikai tanúsítvány elszámolható költsége nem haladhatja meg a tervezett energetikai korszerűsítésre vonatkozó energetikai számítás elszámolható költségével együtt a bruttó 115 ezer forintot, a záró állapotra vonatkozó energetikai tanúsítvány elszámolható költsége pedig nem haladhatja meg a 65 ezer forintot, azaz mindösszesen a szükséges energetikai tanúsítványok összege nem haladhatja meg a 180 ezer forint összeget (ez a három szám eddig rendre 45 ezer, 30 ezer, illetve 120 ezer forint volt).

nem haladhatja meg a tervezett energetikai korszerűsítésre vonatkozó energetikai számítás elszámolható költségével együtt a bruttó 115 ezer forintot, a záró állapotra vonatkozó energetikai tanúsítvány elszámolható költsége pedig nem haladhatja meg a 65 ezer forintot, azaz mindösszesen a szükséges energetikai tanúsítványok összege nem haladhatja meg a 180 ezer forint összeget (ez a három szám eddig rendre 45 ezer, 30 ezer, illetve 120 ezer forint volt). felhívták a figyelmet, hogy a projekt – a projektelőkészítési tevékenységet nem számítva – nem lehet fizikailag megkezdett, és a kölcsönkérelem benyújtásának napját megelőzően keletkezett fizikai munkálatokról, azaz projektelőkészítésen kívül egyéb tevékenységekről szóló számlák nem fogadhatóak el.

és a kölcsönkérelem benyújtásának napját megelőzően keletkezett fizikai munkálatokról, azaz projektelőkészítésen kívül egyéb tevékenységekről szóló számlák nem fogadhatóak el. a támogatáson kívül (a projekt elszámolható költségén felüli) saját forrásból megvalósuló tevékenységek is beszámíthatók a 30%-os primerenergia-megtakarítás elérésébe, ha azok a nyitó és a záró energetikai tanúsítás között valósulnak meg, de új kikötés, hogy a tervezett energetikai számítások nem tartalmazhatnak fosszilis alapú fűtési vagy melegvíz előállító berendezésekre irányuló korszerűsítést,

Módosulnak a programban meghatározott egyes maximális fajlagos költségek is, ezek módosított táblázata szintén itt olvasható.

A minisztérium is megszólalt

Az energetikai otthonfelújítási program részletes felhívásai a pályázati honlapon érhetők el a vidéki és a budapesti helyszínekre is. Kölcsönkérelmet legkésőbb 2027. március végéig lehet benyújtani személyesen, a Lakossági MFB Pont Plusz fiókokban - hívta fel a figyelmet közleményében az Energiaügyi Minisztérium.

A támogatott beruházások jelentősen csökkentik majd a háztartások energiafelhasználását. A nyertesek könnyebben tarthatják fogyasztásukat a sávhatár alatt, még nagyobb mértékben részesülhetnek a rezsicsökkentés előnyeiből - fogalmaz a minisztérium közleménye.

Az alacsonyabb energiafelhasználás erősíti Magyarország energiaszuverenitását, az ellátás biztonságát, hozzájárul a környezet megóvásához. Egy kistelepülésen élő család akár otthona teljes esztétikai és energetikai felújítását is elvégezheti, ha a lehetőséget a vidéki otthonfelújítási programmal együtt veszi igénybe.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images