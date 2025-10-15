  • Megjelenítés
Lakásfelújítók, figyelem: változnak a támogatási feltételek, megérkezett a 10 milliós összeg!
Ingatlan

Lakásfelújítók, figyelem: változnak a támogatási feltételek, megérkezett a 10 milliós összeg!

Az eddigi 6 millió forintról 10 millió forintra emelkedik a 2007 előtt épült családi házakra igénybe vehető energetikai otthonfelújítási program maximális összege. Így akár 5 millió forint vissza nem térítendő támogatás és 5 millió forint kamatmentes kölcsön is igényelhető ezentúl az MFB Pontokon, ráadásul a szükséges önerő mértéke is csökken, mégpedig 5 százalékra. Törlik a kötelező kivitelezői regisztrációt, és némileg a támogatott tevékenységek köre is bővül, tehát a változások jórészt kedveznek azoknak a lakásfelújítóknak, akik el tudják érni az elvárt 30%-os energiamegtakarítást. Összefoglaljuk az alábbiakban a tudnivalókat.

Kétféle otthonfelújítási program van továbbra is

Bár egy tervezett, harmadik felújítási program elindítását  elhalasztotta a kormány, továbbra is elérhető kétféle otthonfelújítási program is Magyarországon:

  • A 2025. január 1-jén elindult, a felújítási munkálatok széles körére, energetikai elvárás nélkül igénybe vehető vidéki otthonfelújítási program az 5000 fő alatti kistelepüléseken, amellyel legfeljebb 3 millió forint vissza nem térítendő támogatás érhető el, és amelynek a feltételeit itt foglaltuk össze - ennek a programnak a módosulásáról egyébként nincs hír,
  • Van egy másik, 2024. július 1-jén elindult és január 20-ától új, kedvezőbb feltételekkel folytatódó, kifejezetten energia-korszerűsítési célú otthonfelújítási program is, amelynél elvárás a legalább 30%-os energiamegtakarítás elérése, és az uniós elvárások miatt az adminisztrációja is jóval bonyolultabb az előbbinél.

Változik az uniós program

Ez a cikk az utóbbi, hivatalosan Otthonfelújítási Program Lakossági energiahatékonysági beruházások megvalósításához (ERFA) című, KEHOPPlusz-4.1.7-24 kódszámú program friss változásaival foglalkozik. Az MFB által uniós forrásokból elindított program

  • a 2007 előtt épült családi házak korszerűsítésére vehető igénybe,
  • eddig legfeljebb 3 millió forint vissza nem térítendő forrásból és 3 millió forint kamatmentes hitelből állt össze, 1 millió forint (illetve arányosan kisebb) önerővel (ez változik, lásd alább),
  • hőszigetelésre, nyílászárócserére, a fűtési vagy a melegvíz-rendszer korszerűsítésére, illetve ezek kombinációira vehető igénybe, gázkazán telepítéséhez, cseréjéhez viszont idén már nem (a lista kiegészül, lásd alább),
  • változatlanul alapvető elvárás a legalább 30 százalékos energiamegtakarítás elérése, előtte-utána elkészülő energetikai tanúsítvánnyal igazoltan, 
  • a kölcsönkérelmet 2025. január 20-tól a 73 milliárd forintos keret kimerüléséig, de legkésőbb 2027. március végéig lehet benyújtani személyesen, a Lakossági MFB Pont Plusz fiókokban, amelyeket az OTP, az MBH és a Gránit Bank tart fenn.

Friss változások, főleg könnyítések

A palyazat.gov.hu-n hétfőn délután jelent meg a program felhívásának és kapcsolódó termékdokumentációjának a módosítása, ez alapján fontos változás, hogy

  • támogatható tevékenységgé vált az épület külső határoló elemeinek rendszerszintű (teljeskörű) hőszigetelése, födémszigetelés mellett a lapostető hőszigetelés is,
  • a nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje, energiamegtakarítást eredményező korszerűsítése ezentúl magában foglalja az árnyékoló/ árnyékvető szerkezetek (zsaluzia, redőny) telepítését is,
  • a használati melegvíz (HMV) rendszerek korszerűsítése magában foglalja a használati melegvizet előállító napkollektor telepítését is,
  • a fűtéskorszerűsítés (levegő-víz hőszivattyú, szekunder fűtési kör, automatikus központi és helyi szabályozók) magában foglalja a kapcsolódó vezérlési rendszereket is.

A kölcsön és a vissza nem térítendő támogatás együttes összege 2,5-6,0 millió forintról 2,5-10 millió forintra emelkedik, a vissza nem térítendő támogatás aránya továbbra is 50%.

  • a kölcsön továbbra is kamat- és jutalékmentes, maximális futamideje viszont 12-ről 15 évre emelkedik.
  • változik az önerő is: eddig úgy volt, hogy az energetikai korszerűsítés (projekt) teljes elszámolható költségének minimum 1/7-e (a maximális 6 milliós összeg igénylése esetén legalább 1 millió forint) kell, hogy legyen az önerő, ezt most minimum 5%-ra csökkentik (a maximális 10 milliós összeg igénylése esetén tehát 526 316 forint lesz).

További kisebb-nagyobb változások

A közzétett új dokumentumban

  • egyértelműen kimondják, hogy amennyiben a beruházás elszámolható összköltsége meghaladja a maximális finanszírozási összeg és a minimálisan elvárt önerő összegét, akkor az ezt meghaladó részt is önerőből szükséges finanszírozni,
  • eltörlik azt a feltételt, hogy a finanszírozási összeg 50%-át meghaladó, legfeljebb 75%-os szállítói előleg igénybevételére kizárólag az jogosult, akinek a kivitelezője (szállítója) szerepel az ÉMI NKft. által üzemeltetett ofp.emi.hu oldalán nyilvántartott Kivitelezői (szállítói) Regisztrációs Listán, ehelyett szimplán az szerepel a feltételek között, hogy kivitelezőnként (szállítónként) maximum 75% szállítói előleg igényelhető a kivitelező által kibocsátott előlegbekérő/díjbekérő alapján, legfeljebb a finanszírozási összeg 75%-a mértékéig.
  • a kölcsönkérelem nem csak személyesen lesz benyújtható az MFB Pontokon,
  • a rendelkezésre tartási idő a kölcsönszerződés megkötésétől számított minimum 6 hónapról minimum 12 hónapra nő, de legfeljebb 24 hónap továbbra is. Indokolt esetben maximum 6 hónappal továbbra is meghosszabbítható,
  • projekt megvalósítását továbbra is a kölcsönszerződés megkötést követő 24 hónapon belül kell befejezni, de azt pontosították, hogy ez a fizikailag és pénzügyileg történő befejezését jelenti; ez a határidő indokolt esetben egy alkalommal további maximum 6 hónappal meghosszabbítható ezután is,
  • törlik a kötelező kivitelezői regisztrációt, eddig úgy volt, hogy a kivitelezői (szállítói) regisztráció az ÉMI Nkft. ofp.emi.hu oldalán volt elérhető, és a lista folyamatosan bővült,
  • a kiinduló energetikai tanúsítvány elszámolható költsége nem haladhatja meg a tervezett energetikai korszerűsítésre vonatkozó energetikai számítás elszámolható költségével együtt a bruttó 115 ezer forintot, a záró állapotra vonatkozó energetikai tanúsítvány elszámolható költsége pedig nem haladhatja meg a 65 ezer forintot, azaz mindösszesen a szükséges energetikai tanúsítványok összege nem haladhatja meg a 180 ezer forint összeget (ez a három szám eddig rendre 45 ezer, 30 ezer, illetve 120 ezer forint volt).
  • felhívták a figyelmet, hogy a projekt – a projektelőkészítési tevékenységet nem számítva – nem lehet fizikailag megkezdett, és a kölcsönkérelem benyújtásának napját megelőzően keletkezett fizikai munkálatokról, azaz projektelőkészítésen kívül egyéb tevékenységekről szóló számlák nem fogadhatóak el.
  • a támogatáson kívül (a projekt elszámolható költségén felüli) saját forrásból megvalósuló tevékenységek is beszámíthatók a 30%-os primerenergia-megtakarítás elérésébe, ha azok a nyitó és a záró energetikai tanúsítás között valósulnak meg, de új kikötés, hogy a tervezett energetikai számítások nem tartalmazhatnak fosszilis alapú fűtési vagy melegvíz előállító berendezésekre irányuló korszerűsítést,

Módosulnak a programban meghatározott egyes maximális fajlagos költségek is, ezek módosított táblázata szintén itt olvasható.

A minisztérium is megszólalt

Az energetikai otthonfelújítási program részletes felhívásai a pályázati honlapon érhetők el a vidéki és a budapesti helyszínekre is. Kölcsönkérelmet legkésőbb 2027. március végéig lehet benyújtani személyesen, a Lakossági MFB Pont Plusz fiókokban - hívta fel a figyelmet közleményében az Energiaügyi Minisztérium.  

A támogatott beruházások jelentősen csökkentik majd a háztartások energiafelhasználását. A nyertesek könnyebben tarthatják fogyasztásukat a sávhatár alatt, még nagyobb mértékben részesülhetnek a rezsicsökkentés előnyeiből - fogalmaz a minisztérium közleménye.

Az alacsonyabb energiafelhasználás erősíti Magyarország energiaszuverenitását, az ellátás biztonságát, hozzájárul a környezet megóvásához. Egy kistelepülésen élő család akár otthona teljes esztétikai és energetikai felújítását is elvégezheti, ha a lehetőséget a vidéki otthonfelújítási programmal együtt veszi igénybe.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A hölgy nem hátrál meg

Az individualista blogon friss írásom olvasható Margaret Thatcher 100. A hölgy, aki nem hátrált meg címmel. Thatcher tegnap lett volna 100 éves. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

PR cikk

Konferencia ajánló

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Skanska
Ingatlan
Még épül, de már bérbeadták ezt a budapesti irodaházat
Pénzcentrum
Így múlik ki szép csendben Oroszország gazdasága: ha belerokkannak is, folytatják a háborút Ukrajnában?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility