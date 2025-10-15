Lakásfelújítók, figyelem: változnak a támogatási feltételek, megérkezett a 10 milliós összeg!

Kétféle otthonfelújítási program van továbbra is
Bár egy tervezett, harmadik felújítási program elindítását elhalasztotta a kormány, továbbra is elérhető kétféle otthonfelújítási program is Magyarországon:
- A 2025. január 1-jén elindult, a felújítási munkálatok széles körére, energetikai elvárás nélkül igénybe vehető vidéki otthonfelújítási program az 5000 fő alatti kistelepüléseken, amellyel legfeljebb 3 millió forint vissza nem térítendő támogatás érhető el, és amelynek a feltételeit itt foglaltuk össze - ennek a programnak a módosulásáról egyébként nincs hír,
- Van egy másik, 2024. július 1-jén elindult és január 20-ától új, kedvezőbb feltételekkel folytatódó, kifejezetten energia-korszerűsítési célú otthonfelújítási program is, amelynél elvárás a legalább 30%-os energiamegtakarítás elérése, és az uniós elvárások miatt az adminisztrációja is jóval bonyolultabb az előbbinél.
Változik az uniós program
Ez a cikk az utóbbi, hivatalosan Otthonfelújítási Program Lakossági energiahatékonysági beruházások megvalósításához (ERFA) című, KEHOPPlusz-4.1.7-24 kódszámú program friss változásaival foglalkozik. Az MFB által uniós forrásokból elindított program
- a 2007 előtt épült családi házak korszerűsítésére vehető igénybe,
- eddig legfeljebb 3 millió forint vissza nem térítendő forrásból és 3 millió forint kamatmentes hitelből állt össze, 1 millió forint (illetve arányosan kisebb) önerővel (ez változik, lásd alább),
- hőszigetelésre, nyílászárócserére, a fűtési vagy a melegvíz-rendszer korszerűsítésére, illetve ezek kombinációira vehető igénybe, gázkazán telepítéséhez, cseréjéhez viszont idén már nem (a lista kiegészül, lásd alább),
- változatlanul alapvető elvárás a legalább 30 százalékos energiamegtakarítás elérése, előtte-utána elkészülő energetikai tanúsítvánnyal igazoltan,
- a kölcsönkérelmet 2025. január 20-tól a 73 milliárd forintos keret kimerüléséig, de legkésőbb 2027. március végéig lehet benyújtani személyesen, a Lakossági MFB Pont Plusz fiókokban, amelyeket az OTP, az MBH és a Gránit Bank tart fenn.
Friss változások, főleg könnyítések
A palyazat.gov.hu-n hétfőn délután jelent meg a program felhívásának és kapcsolódó termékdokumentációjának a módosítása, ez alapján fontos változás, hogy
- támogatható tevékenységgé vált az épület külső határoló elemeinek rendszerszintű (teljeskörű) hőszigetelése, födémszigetelés mellett a lapostető hőszigetelés is,
- a nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje, energiamegtakarítást eredményező korszerűsítése ezentúl magában foglalja az árnyékoló/ árnyékvető szerkezetek (zsaluzia, redőny) telepítését is,
- a használati melegvíz (HMV) rendszerek korszerűsítése magában foglalja a használati melegvizet előállító napkollektor telepítését is,
- a fűtéskorszerűsítés (levegő-víz hőszivattyú, szekunder fűtési kör, automatikus központi és helyi szabályozók) magában foglalja a kapcsolódó vezérlési rendszereket is.
A kölcsön és a vissza nem térítendő támogatás együttes összege 2,5-6,0 millió forintról 2,5-10 millió forintra emelkedik, a vissza nem térítendő támogatás aránya továbbra is 50%.
- a kölcsön továbbra is kamat- és jutalékmentes, maximális futamideje viszont 12-ről 15 évre emelkedik.
- változik az önerő is: eddig úgy volt, hogy az energetikai korszerűsítés (projekt) teljes elszámolható költségének minimum 1/7-e (a maximális 6 milliós összeg igénylése esetén legalább 1 millió forint) kell, hogy legyen az önerő, ezt most minimum 5%-ra csökkentik (a maximális 10 milliós összeg igénylése esetén tehát 526 316 forint lesz).
További kisebb-nagyobb változások
A közzétett új dokumentumban
- egyértelműen kimondják, hogy amennyiben a beruházás elszámolható összköltsége meghaladja a maximális finanszírozási összeg és a minimálisan elvárt önerő összegét, akkor az ezt meghaladó részt is önerőből szükséges finanszírozni,
- eltörlik azt a feltételt, hogy a finanszírozási összeg 50%-át meghaladó, legfeljebb 75%-os szállítói előleg igénybevételére kizárólag az jogosult, akinek a kivitelezője (szállítója) szerepel az ÉMI NKft. által üzemeltetett ofp.emi.hu oldalán nyilvántartott Kivitelezői (szállítói) Regisztrációs Listán, ehelyett szimplán az szerepel a feltételek között, hogy kivitelezőnként (szállítónként) maximum 75% szállítói előleg igényelhető a kivitelező által kibocsátott előlegbekérő/díjbekérő alapján, legfeljebb a finanszírozási összeg 75%-a mértékéig.
- a kölcsönkérelem nem csak személyesen lesz benyújtható az MFB Pontokon,
- a rendelkezésre tartási idő a kölcsönszerződés megkötésétől számított minimum 6 hónapról minimum 12 hónapra nő, de legfeljebb 24 hónap továbbra is. Indokolt esetben maximum 6 hónappal továbbra is meghosszabbítható,
- projekt megvalósítását továbbra is a kölcsönszerződés megkötést követő 24 hónapon belül kell befejezni, de azt pontosították, hogy ez a fizikailag és pénzügyileg történő befejezését jelenti; ez a határidő indokolt esetben egy alkalommal további maximum 6 hónappal meghosszabbítható ezután is,
- törlik a kötelező kivitelezői regisztrációt, eddig úgy volt, hogy a kivitelezői (szállítói) regisztráció az ÉMI Nkft. ofp.emi.hu oldalán volt elérhető, és a lista folyamatosan bővült,
- a kiinduló energetikai tanúsítvány elszámolható költsége nem haladhatja meg a tervezett energetikai korszerűsítésre vonatkozó energetikai számítás elszámolható költségével együtt a bruttó 115 ezer forintot, a záró állapotra vonatkozó energetikai tanúsítvány elszámolható költsége pedig nem haladhatja meg a 65 ezer forintot, azaz mindösszesen a szükséges energetikai tanúsítványok összege nem haladhatja meg a 180 ezer forint összeget (ez a három szám eddig rendre 45 ezer, 30 ezer, illetve 120 ezer forint volt).
- felhívták a figyelmet, hogy a projekt – a projektelőkészítési tevékenységet nem számítva – nem lehet fizikailag megkezdett, és a kölcsönkérelem benyújtásának napját megelőzően keletkezett fizikai munkálatokról, azaz projektelőkészítésen kívül egyéb tevékenységekről szóló számlák nem fogadhatóak el.
- a támogatáson kívül (a projekt elszámolható költségén felüli) saját forrásból megvalósuló tevékenységek is beszámíthatók a 30%-os primerenergia-megtakarítás elérésébe, ha azok a nyitó és a záró energetikai tanúsítás között valósulnak meg, de új kikötés, hogy a tervezett energetikai számítások nem tartalmazhatnak fosszilis alapú fűtési vagy melegvíz előállító berendezésekre irányuló korszerűsítést,
Módosulnak a programban meghatározott egyes maximális fajlagos költségek is, ezek módosított táblázata szintén itt olvasható.
A minisztérium is megszólalt
Az energetikai otthonfelújítási program részletes felhívásai a pályázati honlapon érhetők el a vidéki és a budapesti helyszínekre is. Kölcsönkérelmet legkésőbb 2027. március végéig lehet benyújtani személyesen, a Lakossági MFB Pont Plusz fiókokban - hívta fel a figyelmet közleményében az Energiaügyi Minisztérium.
A támogatott beruházások jelentősen csökkentik majd a háztartások energiafelhasználását. A nyertesek könnyebben tarthatják fogyasztásukat a sávhatár alatt, még nagyobb mértékben részesülhetnek a rezsicsökkentés előnyeiből - fogalmaz a minisztérium közleménye.
Az alacsonyabb energiafelhasználás erősíti Magyarország energiaszuverenitását, az ellátás biztonságát, hozzájárul a környezet megóvásához. Egy kistelepülésen élő család akár otthona teljes esztétikai és energetikai felújítását is elvégezheti, ha a lehetőséget a vidéki otthonfelújítási programmal együtt veszi igénybe.
A címlapkép illusztráció.
