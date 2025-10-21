  • Megjelenítés
A lakóingatlan lehet a kitörési pont a hazai ingatlanpiacon
Ingatlan

A lakóingatlan lehet a kitörési pont a hazai ingatlanpiacon

A magyar ingatlanpiac az utóbbi két évben megszenvedte, hogy a recesszió miatt elvesztették érdeklődésüket a nemzetközi befektetők, csökkentve kitettségüket a gazdasági kockázatok miatt. Ebből a helyzetből a lakóingatlan jelenthet kiugrási pontot – értettek egyet a RICS Built Environment European Summit 2025 délutáni panelének résztvevői.
Portfolio Future of Construction 2025
Az építőipar az ingatlanpiac minden szegmense szemponjából kulcskérdés.
Információ és jelentkezés

A magyar piac egyedi jellemzői miatt sokkal kitettebb a világgazdaság ingadozásainak, mint Nyugat-Európa vagy akár a közép-és kelet európai régió tőlünk nyugatabbra fekvő országai, akár a nagy rivális Csehország. Az ingatlanpiaci ciklikusság nálunk hatványozottan jelentkezik

- mondta Schőmer Norbert, a Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) magyarországi elnöke.

Schőmer Norbert MRICS
RICS Magyaroszág, elnök
2023 októberben csatlakozott az Atenor csoport magyar leányvállalatához, az Atenor Hungary-hez Country Director pozícióban, ahol a cégvezetésen kívül a BakerStreet (új E.On székház) és Olympia irodahá
Tovább
2023 októberben csatlakozott az Atenor csoport magyar leányvállalatához, az Atenor Hungary-hez Country Director pozícióban, ahol a cégvezetésen kívül a BakerStreet (új E.On székház) és Olympia irodahá Tovább

A befektetők hiánya a hozamokban is megmutatkozik, akár 200 bázispontos eltérés is tapasztalható Magyarországon a fejlettebb európai országokhoz képest – tette hozzá.

Ebből a helyzetből ránthatja ki a magyar piacot a lakóingatlan, amely a piaci szereplők reményei szerint visszahozza az életet.

A lakóingatlanok mellett a másik terület, ahol érzékelhetően van kereslet és egyre-másra jelentik be a tervezett projekteket, az a szállodapiac. Jelenleg Budapesten a legnagyobb keresletnövekedést az ázsiai turisták részéről várja Balassa László, a Market Asset Management Zrt. ingatlanfejlesztési vezérigazgató-helyettese.

Balassa László
Market Asset Management Zrt., ingatlanfejlesztési vezérigazgató-helyettes
Balassa László több, mint két évtizedes tapasztalattal rendelkezik nagy volumenű, komplex ingatlanfejlesztési projektek vezetésében a koncepcióalkotástól a projektek sikeres megvalósításáig a szálloda
Tovább
Balassa László több, mint két évtizedes tapasztalattal rendelkezik nagy volumenű, komplex ingatlanfejlesztési projektek vezetésében a koncepcióalkotástól a projektek sikeres megvalósításáig a szálloda Tovább

Meglátása szerint azonban nem is kizárólag a hotelfejlesztések azok, amik most sikeresebbnek bizonyulnak, hanem azok, ahol kevert funkciójú az épület használata, például a Bem Center irodaház és Kimpton hotel, amely egy tavaly átadott épületegyüttes a belvárosban.

A kizárólag iroda funkciójú felhasználásra fejlesztett ingatlanokban hisz azonban Ábrahám András, a Skanska projektigazgatója, aki elmondta: bár az irodapiac

nem tért vissza - és valószínűleg soha nem is fog - a Covid előtti időszak szintjére,

ez nem probléma, ha a prémium szegmensnek fejleszt a vállalat.

Ábrahám András
Skanska Magyarország, projekt igazgató
Tovább
 Tovább

A prémium mindig megtalálja a számítását. Mi építettünk egyedül spekulatív irodát Budapesten és nagy szerencsénkre már messze a befejezés előtt bérbe is adtuk. A profitnövelés egyetlen módja a mostani cudar befektetési környezetben a magasabb bérleti díj

- tette hozzá.

A kiskereskedelmi piac sincs jó bőrben, a kormány restriktív szabályozása miatt a régióban sokkal magasabb a kiskereskedelmi egységek sűrűsége, a statisztikák sem kedvezőek. Viszont igen magas a háztartások megtakarítási szintje, ami Gyertyánfy Miklós, a Gránit Pólus vezérigazgatója szerint biztató jel a jövőre vonatkozóan.

Gyertyánfy Miklós MRICS
Gránit Pólus, vezérigazgató
Gyertyánfy Miklós 2025. január 1-től a Gránit Pólus Csoport vezérigazgatója. Közgazdász, 2011-ben csatlakozott a Gránit Pólus cégcsoporthoz. 2015-től asset manager, 2018-tól asset management igazgató,
Tovább
Gyertyánfy Miklós 2025. január 1-től a Gránit Pólus Csoport vezérigazgatója. Közgazdász, 2011-ben csatlakozott a Gránit Pólus cégcsoporthoz. 2015-től asset manager, 2018-tól asset management igazgató, Tovább

Előadásában Simon Durkin, a BlackRock Real Assets részlegének globális kutatási és stratégiai vezetője szélesebb kitekintésében kifejtette, hogy

az ingatlan fontos horgonyként szolgálhat a befektetői portfóliókban, különösen a jelenlegi bizonytalan makrogazdasági környezetben.

Durkin szerint a BlackRock három fő témakör köré építi fel jelenlegi piaci megközelítését:

az ingatlan mint hosszú távú portfólióhorgony szerepe, a ciklikus lehetőségek kihasználása, valamint a strukturális változások teremtette lehetőségek.

A BlackRock Európában elmondása szerint szintén részben a lakóingatlanokra fókuszál, a fenntartható felújítások, minőségi irodák, ipari ingatlanok és adatközpontok mellett.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Portfolio Future of Construction 2025
Az építőipar jövője. Jegyek kaphatóak itt:
Információ és jelentkezés
Kapcsolódó cikkünk

Fix 3%-os hitel a vállalkozásoknak: a kormány várakozásait is felülmúló roham indult

A panellakások lehetnek az Otthon Start nyertesei: hol mennyibe kerülnek?

Szállodafejlesztési lehetőség Debrecenben

Az UniCredit finanszírozza a Faedra két lakásfejlesztését

Az építőipar jövője már nem várhat – AI, finanszírozás és hatékonyságnövelés a szakma csúcsrendezvényén

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

KIVA 2025 - Mi változott?

A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta

Holdblog

Forradalom a konnektorban

Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10

PR cikk

Konferencia ajánló

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
GettyImages-1762772747-építészet-épület-ingatlan-lakás-lakásállomány-lakóépület-lakópark-lakotelep-panel-város
Ingatlan
A fővárosi panellakásokat drágította meg eddig a leginkább az Otthon Start
Pénzcentrum
Ezek a legbarátságosabb országok Európában 2025-ben: Magyarország a fasorban sincs
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility