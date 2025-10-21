A lakóingatlan lehet a kitörési pont a hazai ingatlanpiacon

A magyar ingatlanpiac az utóbbi két évben megszenvedte, hogy a recesszió miatt elvesztették érdeklődésüket a nemzetközi befektetők, csökkentve kitettségüket a gazdasági kockázatok miatt. Ebből a helyzetből a lakóingatlan jelenthet kiugrási pontot – értettek egyet a RICS Built Environment European Summit 2025 délutáni panelének résztvevői.

A magyar piac egyedi jellemzői miatt sokkal kitettebb a világgazdaság ingadozásainak, mint Nyugat-Európa vagy akár a közép-és kelet európai régió tőlünk nyugatabbra fekvő országai, akár a nagy rivális Csehország. Az ingatlanpiaci ciklikusság nálunk hatványozottan jelentkezik

- mondta Schőmer Norbert, a Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) magyarországi elnöke.

A befektetők hiánya a hozamokban is megmutatkozik, akár 200 bázispontos eltérés is tapasztalható Magyarországon a fejlettebb európai országokhoz képest – tette hozzá.

Ebből a helyzetből ránthatja ki a magyar piacot a lakóingatlan, amely a piaci szereplők reményei szerint visszahozza az életet.

A lakóingatlanok mellett a másik terület, ahol érzékelhetően van kereslet és egyre-másra jelentik be a tervezett projekteket, az a szállodapiac. Jelenleg Budapesten a legnagyobb keresletnövekedést az ázsiai turisták részéről várja Balassa László, a Market Asset Management Zrt. ingatlanfejlesztési vezérigazgató-helyettese.

Meglátása szerint azonban nem is kizárólag a hotelfejlesztések azok, amik most sikeresebbnek bizonyulnak, hanem azok, ahol kevert funkciójú az épület használata, például a Bem Center irodaház és Kimpton hotel, amely egy tavaly átadott épületegyüttes a belvárosban.

A kizárólag iroda funkciójú felhasználásra fejlesztett ingatlanokban hisz azonban Ábrahám András, a Skanska projektigazgatója, aki elmondta: bár az irodapiac

nem tért vissza - és valószínűleg soha nem is fog - a Covid előtti időszak szintjére,

ez nem probléma, ha a prémium szegmensnek fejleszt a vállalat.

A prémium mindig megtalálja a számítását. Mi építettünk egyedül spekulatív irodát Budapesten és nagy szerencsénkre már messze a befejezés előtt bérbe is adtuk. A profitnövelés egyetlen módja a mostani cudar befektetési környezetben a magasabb bérleti díj

- tette hozzá.

A kiskereskedelmi piac sincs jó bőrben, a kormány restriktív szabályozása miatt a régióban sokkal magasabb a kiskereskedelmi egységek sűrűsége, a statisztikák sem kedvezőek. Viszont igen magas a háztartások megtakarítási szintje, ami Gyertyánfy Miklós, a Gránit Pólus vezérigazgatója szerint biztató jel a jövőre vonatkozóan.

Előadásában Simon Durkin, a BlackRock Real Assets részlegének globális kutatási és stratégiai vezetője szélesebb kitekintésében kifejtette, hogy

az ingatlan fontos horgonyként szolgálhat a befektetői portfóliókban, különösen a jelenlegi bizonytalan makrogazdasági környezetben.

Durkin szerint a BlackRock három fő témakör köré építi fel jelenlegi piaci megközelítését:

az ingatlan mint hosszú távú portfólióhorgony szerepe, a ciklikus lehetőségek kihasználása, valamint a strukturális változások teremtette lehetőségek.

A BlackRock Európában elmondása szerint szintén részben a lakóingatlanokra fókuszál, a fenntartható felújítások, minőségi irodák, ipari ingatlanok és adatközpontok mellett.

