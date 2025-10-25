Bezár a Pompidou Központ

Ünnepi hétvégével búcsúzik a látogatóktól a világ egyik legjelentősebb kortárs képzőművészeti gyűjteményével rendelkező párizsi Pompidou Központ, mielőtt öt évre bezár az épület teljes körű felújítása céljából.

Bár a modern művészeti múzeum már szeptember 22-e óta zárva van, a színes csövekkel és mozgólépcsőkkel borított emblematikus épület ezen a hétvégén megnyitja a kapuit.

Péntektől vasárnapig mintegy nyolcvan művész lép fel

koncertekkel, előadásokkal, mesterkurzusokkal, vetítésekkel és perfomance-okkal az épület mind a nyolc emeletén.

Ez a legnagyobb esemény, amit a Pompidou Központ a megnyitása óta rendezett

- mondta az AFP hírügynökségnek Paul Mourey, a Because Music zenei kiadóval közösen megálmodott esemény társművészeti igazgatója.

Minden emelet másfajta élményt kínál. A mínusz 1. szinten amatőr zongoristák lépnek fel képzőművészeti hallgatók képei előtt, a földszinti Fórum nappal előadásokat kínál, éjszaka pedig kivilágított klubhelyszínné válik.

A Gyermekfalu a 3. emeleten kapott helyet, míg több művész és együttes a negyedik szintet vette birtokba. Itt lép fel Shygirl, Shay vagy Pedro Winter, az Ed Banger kiadó alapítója, míg a Spotify, a Samsung és a Snapchat kiterjesztett valóság szemüvegei tesztelését teszi lehetővé, és interaktív installációkkal várja az érdeklődőket.

Az első és a hatodik emeleten éjjel-nappal ismert francia művészek lépnek fel, többi között Catherine Ringer, Christine and the Queens, Selah Sue, Keziah Jones vagy Sébastien Tellier.

Napközben a program teljesen ingyenes, a szervezők naponta 10-15 ezer látogatóra számítanak. A fizetős éjszakai programokra viszont elővételben egy nap alatt elfogyott mint a 12 ezer jegy.

A Pompidou Központ teljes körű felújításról szóló terveket már 2021-ben bejelentette a francia kormány, eredetileg 2023 és 2027 között tervezték a bezárást, és az intézmény 2027-ben, az 1977-es megnyitó ötvenedik évfordulóján nyílt volna meg újra. Később elhalasztották a nagyszabású felújítási munkálatok kezdetét a 2024-es párizsi olimpia utánra. A kiköltözés és a fokozatos bezárás már tavaly ősszel megkezdődött, a könyvtár március elején zárt be, az időszakos kiállítások viszont még folytatódtak, az épület 2025. szeptember 22-én zárt be teljesen.

A Renzo Piano, Richard Rogers és Gianfranco Franchini tervei alapján épült kulturális intézményben még soha nem volt ilyen volumenű és jellegű felújítás. A munkálatok keretében a pályázatot elnyert építészek - a francia Nicolas Moreau és a japán Hiroko Kusunoki a mexikói Frida Escobedo oldalán - a belső terek egy részét átalakítják, áthelyezik a kiszolgáló helyiségeket, kitágítják a tereket, egyszerűsítik az épület bejárását.

A felújításra a hatalmas kiállítóterekkel és egy óriási könyvtárral is rendelkező épület korróziója miatt van szükség. A tervek szerint az egész épületet azbesztmentesítik, és az érvényes biztonsági, technikai és energetikai normáknak megfelelően felújítják, valamint az akadálymentesítési kötelezettségeknek eleget téve a fogyatékossággal élők számára is látogathatóvá teszik.

A teljes körű felújítás, amely a tervek szerint 2030 végéig tart, 262 millió euróba kerül, az összeget a francia állam biztosítja.

A kortárs művészeti központ Georges Pompidou néhai francia államfő (1911-1974) elképzelése alapján jött létre, s a kezdetektől valamennyi kortárs művészet és azok alkotói előtt nyitva álló találkozóhellyé, s Párizs egyik leglátogatottabb intézményévé vált, évente átlagosan négymillió látogatót fogad.

Címlapkép forrása: Lyvans Boolaky/Getty Images