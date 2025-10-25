Bezár a Pompidou Központ

Bár a modern művészeti múzeum már szeptember 22-e óta zárva van, a színes csövekkel és mozgólépcsőkkel borított emblematikus épület ezen a hétvégén megnyitja a kapuit.
Péntektől vasárnapig mintegy nyolcvan művész lép fel
koncertekkel, előadásokkal, mesterkurzusokkal, vetítésekkel és perfomance-okkal az épület mind a nyolc emeletén.
Ez a legnagyobb esemény, amit a Pompidou Központ a megnyitása óta rendezett
- mondta az AFP hírügynökségnek Paul Mourey, a Because Music zenei kiadóval közösen megálmodott esemény társművészeti igazgatója.
Minden emelet másfajta élményt kínál. A mínusz 1. szinten amatőr zongoristák lépnek fel képzőművészeti hallgatók képei előtt, a földszinti Fórum nappal előadásokat kínál, éjszaka pedig kivilágított klubhelyszínné válik.
A Gyermekfalu a 3. emeleten kapott helyet, míg több művész és együttes a negyedik szintet vette birtokba. Itt lép fel Shygirl, Shay vagy Pedro Winter, az Ed Banger kiadó alapítója, míg a Spotify, a Samsung és a Snapchat kiterjesztett valóság szemüvegei tesztelését teszi lehetővé, és interaktív installációkkal várja az érdeklődőket.
Az első és a hatodik emeleten éjjel-nappal ismert francia művészek lépnek fel, többi között Catherine Ringer, Christine and the Queens, Selah Sue, Keziah Jones vagy Sébastien Tellier.
Napközben a program teljesen ingyenes, a szervezők naponta 10-15 ezer látogatóra számítanak. A fizetős éjszakai programokra viszont elővételben egy nap alatt elfogyott mint a 12 ezer jegy.
A Pompidou Központ teljes körű felújításról szóló terveket már 2021-ben bejelentette a francia kormány, eredetileg 2023 és 2027 között tervezték a bezárást, és az intézmény 2027-ben, az 1977-es megnyitó ötvenedik évfordulóján nyílt volna meg újra. Később elhalasztották a nagyszabású felújítási munkálatok kezdetét a 2024-es párizsi olimpia utánra. A kiköltözés és a fokozatos bezárás már tavaly ősszel megkezdődött, a könyvtár március elején zárt be, az időszakos kiállítások viszont még folytatódtak, az épület 2025. szeptember 22-én zárt be teljesen.
A Renzo Piano, Richard Rogers és Gianfranco Franchini tervei alapján épült kulturális intézményben még soha nem volt ilyen volumenű és jellegű felújítás. A munkálatok keretében a pályázatot elnyert építészek - a francia Nicolas Moreau és a japán Hiroko Kusunoki a mexikói Frida Escobedo oldalán - a belső terek egy részét átalakítják, áthelyezik a kiszolgáló helyiségeket, kitágítják a tereket, egyszerűsítik az épület bejárását.
A felújításra a hatalmas kiállítóterekkel és egy óriási könyvtárral is rendelkező épület korróziója miatt van szükség. A tervek szerint az egész épületet azbesztmentesítik, és az érvényes biztonsági, technikai és energetikai normáknak megfelelően felújítják, valamint az akadálymentesítési kötelezettségeknek eleget téve a fogyatékossággal élők számára is látogathatóvá teszik.
A teljes körű felújítás, amely a tervek szerint 2030 végéig tart, 262 millió euróba kerül, az összeget a francia állam biztosítja.
A kortárs művészeti központ Georges Pompidou néhai francia államfő (1911-1974) elképzelése alapján jött létre, s a kezdetektől valamennyi kortárs művészet és azok alkotói előtt nyitva álló találkozóhellyé, s Párizs egyik leglátogatottabb intézményévé vált, évente átlagosan négymillió látogatót fogad.
Címlapkép forrása: Lyvans Boolaky/Getty Images
Kiderült, miért omlott össze a budapesti csúcstalálkozó lehetősége - Egyetlen apró félreértés vezetett a halasztáshoz
Trump és Putyin is hajthatatlan.
Elsöprő támadást indított Oroszország: az egész frontvonalon hullottak a rettegett FAB-ok, a földdel tették egyenlővé az ukrán állásokat
Több videó is kering az interneten.
Aggasztó jelentés: súlyos problémahalmaz bénítja az európai F-16-osokat és F-35-ösöket
Alaposan visszavetik a NATO reagálási képességét.
Máris beütöttek Trump szankciói Moszkvának - Súlyos döntést hozott Oroszország megbízható partnere
Meghozták a döntést az elszakadásról.
A nő, aki felülírta a várakozásokat: így kerülte el a katasztrófát Trump vámháborújában
A neheze viszont csak most jön.
Legendás hősről nevezték el Magyarország első tömeggyártott tankját - A fronton gyorsan kiderült, mit tud valójában
Harckocsifejlesztésben nem igazán jártunk élen.
Ezüstpénz rézből? - Római sztori a fiat valutákkal
Aurelianus császár nem értette jól a fiat valuták rendszerét: növelni akarta a pénz vásárlóerejét, ehelyett hiperinflációt okozott. Tanulságos közgazdasági sztori a Krisztus utáni III. sz
Falatnyi területről jön a globális GDP fele
Itt van ez a térkép, ami első ránézésre talán túlzó állításnak tűnik: a világ GDP-jének fele mindössze a Föld felszínének 3,6 százalékán termelődik. A pontos... The post Falatnyi ter
Személyes pénzügyek válságos helyzetben
A jelenlegi gazdasági berendezkedés gyakran kerül komolyabb válságba, amit az emberek is megéreznek. Ez nem újdonság, a világtörténelemben sokszor volt olyan körülmény, ami nehezebbé tette a
KIVA 2025 - Mi változott?
A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta
A vizes élőhelyek pusztulása több billió dolláros kárt okozhat
A halászatot, mezőgazdaságot és árvízvédelmet támogató vizes élőhelyek pusztulása súlyos gazdasági károkat okozhat világszerte, derül ki a Vizes élőhelyek egyezmén
Belefulladunk az ingyen puncsos tálba, pedig egyszer le kell jönni róla
Rossz ómen a pénzügyeidre nézve, ha pénzügyminisztered szemében könnyek gyűlnek. Nagyon nehéz ugyanis leszokni a költségvetési alkoholizmusról: kényelmetlen és politikailag öngyilkosság i
Az Otthon Start mellett a CSOK Plusz feltételeibe is belenyúlna a kormány
Egy éjszaka társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet alapján a CSOK Plusz két fontos részletébe is belenyúlna a kormány. Nem kell megijedni a változás inkább kedvező a támogatá
Lesotho - az afrikai ország, amely elesett a vámháborúban
Lesotho súlyos gazdasági és humanitárius válságba került az aszály és a textilipar visszaesése miatt.
Tűzeset Százhalombattán: mit fogunk ebből érezni?
A Mol dolgozik a kapacitások helyreállításán.
Nem az a kérdés, hogy lufi-e az AI-boom, hanem, hogy mikor lesz vége
Milyen jövő vár a mesterséges intelligenciára?
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod