  • Megjelenítés
Bezár a Pompidou Központ
Ingatlan

Bezár a Pompidou Központ

MTI
Ünnepi hétvégével búcsúzik a látogatóktól a világ egyik legjelentősebb kortárs képzőművészeti gyűjteményével rendelkező párizsi Pompidou Központ, mielőtt öt évre bezár az épület teljes körű felújítása céljából.

Bár a modern művészeti múzeum már szeptember 22-e óta zárva van, a színes csövekkel és mozgólépcsőkkel borított emblematikus épület ezen a hétvégén megnyitja a kapuit.

Péntektől vasárnapig mintegy nyolcvan művész lép fel

koncertekkel, előadásokkal, mesterkurzusokkal, vetítésekkel és perfomance-okkal az épület mind a nyolc emeletén.

Ez a legnagyobb esemény, amit a Pompidou Központ a megnyitása óta rendezett

- mondta az AFP hírügynökségnek Paul Mourey, a Because Music zenei kiadóval közösen megálmodott esemény társművészeti igazgatója.

Minden emelet másfajta élményt kínál. A mínusz 1. szinten amatőr zongoristák lépnek fel képzőművészeti hallgatók képei előtt, a földszinti Fórum nappal előadásokat kínál, éjszaka pedig kivilágított klubhelyszínné válik.

A Gyermekfalu a 3. emeleten kapott helyet, míg több művész és együttes a negyedik szintet vette birtokba. Itt lép fel Shygirl, Shay vagy Pedro Winter, az Ed Banger kiadó alapítója, míg a Spotify, a Samsung és a Snapchat kiterjesztett valóság szemüvegei tesztelését teszi lehetővé, és interaktív installációkkal várja az érdeklődőket.

Az első és a hatodik emeleten éjjel-nappal ismert francia művészek lépnek fel, többi között Catherine Ringer, Christine and the Queens, Selah Sue, Keziah Jones vagy Sébastien Tellier.

Napközben a program teljesen ingyenes, a szervezők naponta 10-15 ezer látogatóra számítanak. A fizetős éjszakai programokra viszont elővételben egy nap alatt elfogyott mint a 12 ezer jegy.

A Pompidou Központ teljes körű felújításról szóló terveket már 2021-ben bejelentette a francia kormány, eredetileg 2023 és 2027 között tervezték a bezárást, és az intézmény 2027-ben, az 1977-es megnyitó ötvenedik évfordulóján nyílt volna meg újra. Később elhalasztották a nagyszabású felújítási munkálatok kezdetét a 2024-es párizsi olimpia utánra. A kiköltözés és a fokozatos bezárás már tavaly ősszel megkezdődött, a könyvtár március elején zárt be, az időszakos kiállítások viszont még folytatódtak, az épület 2025. szeptember 22-én zárt be teljesen.

A Renzo Piano, Richard Rogers és Gianfranco Franchini tervei alapján épült kulturális intézményben még soha nem volt ilyen volumenű és jellegű felújítás. A munkálatok keretében a pályázatot elnyert építészek - a francia Nicolas Moreau és a japán Hiroko Kusunoki a mexikói Frida Escobedo oldalán - a belső terek egy részét átalakítják, áthelyezik a kiszolgáló helyiségeket, kitágítják a tereket, egyszerűsítik az épület bejárását.

A felújításra a hatalmas kiállítóterekkel és egy óriási könyvtárral is rendelkező épület korróziója miatt van szükség. A tervek szerint az egész épületet azbesztmentesítik, és az érvényes biztonsági, technikai és energetikai normáknak megfelelően felújítják, valamint az akadálymentesítési kötelezettségeknek eleget téve a fogyatékossággal élők számára is látogathatóvá teszik.

A teljes körű felújítás, amely a tervek szerint 2030 végéig tart, 262 millió euróba kerül, az összeget a francia állam biztosítja.

A kortárs művészeti központ Georges Pompidou néhai francia államfő (1911-1974) elképzelése alapján jött létre, s a kezdetektől valamennyi kortárs művészet és azok alkotói előtt nyitva álló találkozóhellyé, s Párizs egyik leglátogatottabb intézményévé vált, évente átlagosan négymillió látogatót fogad.

Címlapkép forrása: Lyvans Boolaky/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

KIVA 2025 - Mi változott?

A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Belügyminisztérium
Ingatlan
Kiderült, ki az új tulajdonosa a Belügyminisztérium épületének
Pénzcentrum
Kemény dolog derült ki a magyar államadósságról: ezt nem tesszük a kirakatba, hogy jön egyenesbe az ország?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility