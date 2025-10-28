  • Megjelenítés
Gerendai Károly új céget alapított: visszavásárolná a Szigetet, de egy politikai döntés döntheti el a sorsát
Ingatlan

Gerendai Károly új céget alapított: visszavásárolná a Szigetet, de egy politikai döntés döntheti el a sorsát

Portfolio
Gerendai Károly új céget alapított a Sziget Fesztivál megmentésére, miközben a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyására vár a jelenlegi amerikai-brit tulajdonosokkal kötött szerződés felbontásához. A FestPro IoF2025 Befektető Kft. létrehozásával az alapító célja, hogy visszavásárolja a fesztivál márkanevét és szerződéseit, valamint új megállapodást köthessen a fővárossal – írta meg a HVG.

A Sziget Fesztivál alapítója által létrehozott új vállalat, a FestPro IoF2025 Befektető Kft. bejegyzése október 19-én megtörtént, annak tulajdonosa Gerendai Károly, aki a lapnak megerősítette, hogy a céget kifejezetten az 1993-ban általa elindított rendezvény megmentésére alapította.

A megállapodás azonban még nem született meg a fesztivál jelenlegi tulajdonosaival, mivel a legnagyobb akadály továbbra is fennáll:

a Fővárosi Közgyűlés még nem járult hozzá az amerikai-brit tulajdonban lévő Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt-vel kötött szerződés felmondásához.

A jelenlegi tulajdonosoknak élő szerződésük van az Óbudai-sziget területhasználatára, amely csak jövőre jár le.

Ez azt jelenti, hogy a külföldi befektetőknek a 2026. évi rendezvény után is ki kellene fizetniük az évi 200 millió forintos díjat.

Bár Karácsony Gergely főpolgármester már kétszer előterjesztette a szerződés felbontására vonatkozó javaslatot, azt mind a Tisza Párt, mind a Fidesz elutasította.

A két politikai erő álláspontja szerint a főváros elveszítheti a 200 millió forintot, ha felbontja a szerződést, és utána mégsem valósul meg a fesztivál. Mindkét párt százszázalékos garanciát követel a 2026-os rendezvény megvalósítására.

Gerendai Károly egyelőre óvatos a jövő évi fesztivál megrendezésével kapcsolatban, hangsúlyozva, hogy ez a szerdai közgyűlés döntésén múlik. Amennyiben felbontják a szerződést a jelenlegi tulajdonosokkal, azonnal el kell kezdeni a jövő évi program szervezését és a jegyértékesítést.

A befektetői kör összetételével kapcsolatban Gerendai elmondta, hogy több érdeklődővel is tárgyalt már, de ennek is feltétele a főváros döntése.

Gerendai 2017-ben adta el a Sziget márkanevet és védjegyet, valamint a szerződéseket birtokló társaság többségi üzletrészét a Providence Equity Partners brit-amerikai befektetési alapnak.

Az üzlet értékét akkor 25-30 millió euróra (7-8 milliárd forintra) becsülték.

A koronavírus-járvány után azonban a Sziget Kulturális Menedzser Iroda árbevétele csökkenni kezdett, 2024-ben már csak 13 milliárd forintot ért el. Nemcsak a Covid-időszak (2020-2021) volt veszteséges, hanem az elmúlt két év és vélhetően az idei is.

A 2024-es mérleg szerint a veszteség már megközelítette a 4 milliárd forintot.

Eközben Gerendai tovább bővítette rendezvényszervezői és vendéglátóipari portfólióját. A Budapest Parkot üzemeltető Kultúrpark Zrt. tavalyi 9,3 milliárd forintos árbevételével már megközelítette a Szigetét, és 1,8 milliárd forintos adózott eredménnyel nyereséges vállalkozásnak bizonyult, szemben az óbudai rendezvénnyel.

Kapcsolódó cikkünk

Nem elég a Sziget kálváriája, újabb magyar fesztivál húzhatja le a rolót

Karácsony Gergely: ha ebben a hónapban nem oldódik meg a helyzet, ellehetetlenül a Sziget

Gerendai Károly: Ha nem sikerül a következő hetekben megegyezni, nem lesz jövőre Sziget Fesztivál

Címlapkép: Gerendai Károly fõszervezõ köszöntõt mond a rendezvényre meghívott külföldi nagykövetek, diplomaták fogadásán a Fidelio Színház- és Táncsátorban a 25. Sziget fesztivál első napján, 2017. augusztus 11-én. A fotó forrása: MTI Fotó/Mónus Márton

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
rozsdaövezet, ipar, barnamező, elhagyott épület, lepusztult gyár,
Ingatlan
Döntött a kormány: ezekben a városokban lesz a rozsdaövezetből lakásprojekt
Pénzcentrum
Fájdalmas rezsiár-drágulás elé néz Magyarország: fű alatt válunk le az orosz gázról, sokba fog kerülni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility