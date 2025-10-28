Gerendai Károly új céget alapított: visszavásárolná a Szigetet, de egy politikai döntés döntheti el a sorsát

A Sziget Fesztivál alapítója által létrehozott új vállalat, a FestPro IoF2025 Befektető Kft. bejegyzése október 19-én megtörtént, annak tulajdonosa Gerendai Károly, aki a lapnak megerősítette, hogy a céget kifejezetten az 1993-ban általa elindított rendezvény megmentésére alapította.
A megállapodás azonban még nem született meg a fesztivál jelenlegi tulajdonosaival, mivel a legnagyobb akadály továbbra is fennáll:
a Fővárosi Közgyűlés még nem járult hozzá az amerikai-brit tulajdonban lévő Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt-vel kötött szerződés felmondásához.
A jelenlegi tulajdonosoknak élő szerződésük van az Óbudai-sziget területhasználatára, amely csak jövőre jár le.
Ez azt jelenti, hogy a külföldi befektetőknek a 2026. évi rendezvény után is ki kellene fizetniük az évi 200 millió forintos díjat.
Bár Karácsony Gergely főpolgármester már kétszer előterjesztette a szerződés felbontására vonatkozó javaslatot, azt mind a Tisza Párt, mind a Fidesz elutasította.
A két politikai erő álláspontja szerint a főváros elveszítheti a 200 millió forintot, ha felbontja a szerződést, és utána mégsem valósul meg a fesztivál. Mindkét párt százszázalékos garanciát követel a 2026-os rendezvény megvalósítására.
Gerendai Károly egyelőre óvatos a jövő évi fesztivál megrendezésével kapcsolatban, hangsúlyozva, hogy ez a szerdai közgyűlés döntésén múlik. Amennyiben felbontják a szerződést a jelenlegi tulajdonosokkal, azonnal el kell kezdeni a jövő évi program szervezését és a jegyértékesítést.
A befektetői kör összetételével kapcsolatban Gerendai elmondta, hogy több érdeklődővel is tárgyalt már, de ennek is feltétele a főváros döntése.
Gerendai 2017-ben adta el a Sziget márkanevet és védjegyet, valamint a szerződéseket birtokló társaság többségi üzletrészét a Providence Equity Partners brit-amerikai befektetési alapnak.
Az üzlet értékét akkor 25-30 millió euróra (7-8 milliárd forintra) becsülték.
A koronavírus-járvány után azonban a Sziget Kulturális Menedzser Iroda árbevétele csökkenni kezdett, 2024-ben már csak 13 milliárd forintot ért el. Nemcsak a Covid-időszak (2020-2021) volt veszteséges, hanem az elmúlt két év és vélhetően az idei is.
A 2024-es mérleg szerint a veszteség már megközelítette a 4 milliárd forintot.
Eközben Gerendai tovább bővítette rendezvényszervezői és vendéglátóipari portfólióját. A Budapest Parkot üzemeltető Kultúrpark Zrt. tavalyi 9,3 milliárd forintos árbevételével már megközelítette a Szigetét, és 1,8 milliárd forintos adózott eredménnyel nyereséges vállalkozásnak bizonyult, szemben az óbudai rendezvénnyel.
Címlapkép: Gerendai Károly fõszervezõ köszöntõt mond a rendezvényre meghívott külföldi nagykövetek, diplomaták fogadásán a Fidelio Színház- és Táncsátorban a 25. Sziget fesztivál első napján, 2017. augusztus 11-én. A fotó forrása: MTI Fotó/Mónus Márton
