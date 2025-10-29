Földcsuszamlás a magyar ingatlanpiacon: nemcsak az otthon startosok, az irodisták is feladják a leckét

A hazai kereskedelmi ingatlanpiac 2025 első félévében mérsékelt élénkülést mutatott, de a gyenge növekedési kilátások és az emelkedő kihasználatlanság miatt visszafogott maradhat a szektor teljesítménye. Az ingatlanbefektetések forgalma érdemben bővült, míg a hitelezési aktivitás enyhén élénkült, de a bankok fókusza az Otthon Start Program kapcsán a lakóingatlanokra terelődhet át.

Publikálta a Magyar Nemzeti Bank a félévente megjelenő, októberi Kereskedelmiingatlan-piaci jelentését, amelynek bemutatóját Nagy Tamás, az MNB pénzügyi stabilitásért és jegybanki eszköztárért felelős igazgatója és Winkler Sándor, az MNB ingatlanpiaci elemzések osztályának osztályvezetője tartották.

A jelentés szerint az év első hat hónapjában összességében

enyhe javulás volt látható a kereskedelmiingatlan-piacon,

de vegyes volt az egyes szektorok teljesítménye. Pozitív volt a turizmus és a kiskereskedelem szaldója, de kevésbé jól teljesített az irodapiac és a logisztikai szektor, ahol a várakozások szerint jövő év végéig tovább nőhet a kihasználatlanság.

A jegybank szerint a tartós fellendülés amiatt várat magára, mert a gazdaság teljesítménye nem ad erős hátteret a dinamikus növekedéshez:

2025-ben a GDP az MNB várakozása szerint csak 0,6 százalékkal bővül,

ami elmarad a korábbi előrejelzésektől.

Az irodafejlesztéseknél figyelemre méltó, hogy az építés alatt álló projektek nagy része saját, különösen állami felhasználásra készül. Ez javítja az előbérleti mutatókat, ugyanakkor a

kiköltözések nyomán felszabaduló területek növelni fogják a piaci kínálatot.

Az MNB figyelmeztet: ha a az állami fejlesztéseket nem számoljuk, a piaci kereslet még mindig elmarad a Covid előttitől. A jelenlegi keresleti trendek és a tervezett átadások alapján

mind az irodák, mind az ipari-logisztikai ingatlanok esetében fennáll a túlkínálat veszélye.

Az irodapiacon 2026 végére a kihasználatlanság 16-17 százalékra emelkedhet,

ami régiós és történelmi összevetésben is kiugróan magas. A fővárosi irodapiacon eközben a kihasználatlanság 12,8 százalékra csökkent, ami 1,3 százalékpontos javulás.

Az ipari-logisztikai szegmensben éles romlás történt:

a kihasználatlanság 5,5 százalékponttal 13,4 százalékra ugrott. Erre 2014 óta nem volt példa, vagyis a budapesti agglomerációban most először haladta meg az ipari-logisztikai állomány üresedése az irodákét.





A kedvezőtlen fordulat egyik oka, hogy az első félévben évtizedes mélypontra süllyedt a nettó piaci kereslet. Az ipari-logisztikai szegmensben már

2025 végére 15 százalék feletti üresedés valószínű.

A szállodapiac kedvezőbb helyzetben van, mint az iroda és a logisztika, ciklikusságuk nem teljesen a magyar gazgaság teljesítményével korrelál, főleg a külföldi látogatások számát sokkal inkább más országok GDP-je határozza meg. Itthon a a turizmus folyamatos bővülése javítja a szálláshelyek teljesítményét, a belföldi és a külföldi vendégéjszakák száma egyaránt nőtt az első félévben.

A javuló trend ráadásul fokozott ingatlanfejlesztési aktivitást is jelent: az MNB a következő időszakban nagyjából 5%-os bővülést vár a szállodai szobák számában.

A kiskereskedelemben is forgalomnövekedés látható, ami országszerte javítja a bevásárlóközpontok kihasználtságát. Ezzel szemben az ipari termelés visszaesése rontotta az ipari és logisztikai ingatlanok kilátásait: a kereslet és a kínálat is lassult.

A befektetési aktivitás is kedvezőbben alakult, mint korábban. Az első félévben mintegy 300 millió eurónyi tranzakció zárult, ami 67 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest. Nagy Tamás előadásában megjegyezte, hogy elmúlt évek hazai dominanciája után a befektetők származását tekintve kiegyensúlyozottabb lett a helyzet, nőtt ugyanis a külföldi befektetők aránya, a hazai befektetők részesedése 73-ról 58 százalékra csökkent. A forgalmat néhány nagy ügylet mozgatta: két, egyenként 50 millió eurónál nagyobb tranzakció a teljes volumen 46 százalékát adta. Közép- és Kelet-Európában összességében 60 százalékkal nőtt a forgalom, miközben a prémium irodaingatlanok hozamai stabilizálódtak. A statisztikákban néhány nagyobb idei tranzakció várhatóan már csak a negyedik negyedéves adatokban látszik majd meg, és csak akkor, ha sikerül gyorsan zárni az ügyleteket: ilyen lehet például a Belügyminisztérium korábbi épületének szeptemberi eladása, amelyről itt írtunk.

A régióban és Nyugat-Európában egyaránt stagnáltak a prémium irodahozamok, ami hozzájárult az ingatlanértékek stabilizálódásához. A térségben az elsődleges irodahozamok és a bérleti díjak alapján számított tőkeértékek átlagosan 3,5 százalékkal nőttek, Budapesten 1 százalékos emelkedés látszik. Az MNB hangsúlyozta azonban, hogy a kilátások továbbra is törékenyek: például az Egyesült Államokban a kereskedelmi ingatlanok árindexe a 2024-es emelkedés után 2025 első félévében ismét csökkenni kezdett.

A finanszírozás eközben élénkült. A bankok 19 százalékkal több, kereskedelmi ingatlanhoz kapcsolódó projekthitelt nyújtottak, mint egy éve, és ezek kétharmada építési finanszírozás volt, és az ipari-logisztikai kivételével minden szegmensben nőtt a kihelyezett hitelek volumene.

Az MNB felmérése szerint

a második negyedévben a bankok 11 százaléka enyhített a hitelezési feltételeken – az irodaházak kivételével minden területen,

főként a fokozódó verseny miatt. Az év második felére azonban már nem terveznek további lazítást; sőt,

az irodaházak finanszírozásánál a megkérdezettek 10 százaléka szigorítást fontolgat,

a szektort érintő strukturális és ciklikus kockázatok miatt.

Az Otthon Start Program miatt várható lakóingatlan-piaci élénkülés miatt a finanszírozás összsúlya áttolódhat az újlakás-projektekre, de

a szakemberek figyelmeztettek: ezeknek a kitettségeknek a nagyrésze projektfinanszírozás, és ezek futamideje jóval rövidebb, csupán 2-3 év,

mint például egy nagy irodafejlesztési projekt esetében, ahol akár 10 év is lehet, így nem pótolja a kereskedelmiingatlan-finanszírozás lassúsága okozta kiesést.

A pénzintézetek kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos kitettségei jelenleg jóval alacsonyabbak, mint a 2008 utáni csúcsok. A mérlegfőösszeghez és a szavatolótőkéhez viszonyított értékek az akkori szintek kevesebb mint felét teszik ki. A portfólió mintegy 70 százalékánál konzervatív, 50 százalék alatti hitelfedezeti arány látható.

Címlapkép forrása: Shutterstock