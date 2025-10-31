„Húzzanak el ebből az országból” – keményen üzent Lázár János, most jött a válasz

Egészen új szintre emelte a Strabag és az Építési Közlekedési Minisztérium (ÉKM) közötti csörtét Lázár János miniszter, most az M30-as autópályaszakasz késlekedő átadása miatt arra szólította fel az építőipari vállalatot, hogy „húzzanak el ebből az országból”. Update: válaszolt a Strabag, elutasítják Lázár állításait.

Lázár János Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy ma a minisztérium nem tudta átadni a forgalom számára az M30-as autópálya lezárt szakaszát.

Ezért mindenkitől elnézést kérünk

- írta a miniszter.

A Strabag válaszában azt írja, kizárólag szakmai és műszaki kérdésekben kívánnak állást foglalni:

Továbbra is együttműködünk az Építési és Közlekedési Minisztériummal, ahogyan tettük ezt eddig is. Ugyanakkor leszögezzük, hogy vállalatunk nem finanszíroz semmilyen politikai pártot Magyarországon, nem készít és nem támogat semmilyen közvélemény-kutatást, valamint nem áll semmilyen kapcsolatban a Tisza Párttal.

A bejegyzés előzménye az, hogy csúszik az M30-as Miskolc-Tornyosnémeti között épülő szakaszának átadása, amiért a minisztérium a Strabagot okolja, míg a cég közlése szerint az sosem erősítette meg az említett határidőt. A vállalat saját szerint "minden szakmailag és technológiailag lehetséges feladatot időben elvégzett", amelyet rögtön a munkaterület átadását követően megkezdett, annak ellenére, hogy a minisztérium az engedély kiadását a bontási munkák megkezdését követően tette csak meg.

A vállalat szerint ők a kivitelezés során tájékoztatták a minisztériumot a műszaki előrehaladásról és a konszolidáció állapotáról. A legfrissebb mérések alapján a süllyedés mértéke az előre becsülhető értéknél nagyobb mértékű és lassabb ütemű volt, így a pályaszerkezet építése a műszaki előírások betartása mellett nem volt lehetséges.

Lázár János posztja szerint a kivitelező az általa rosszul elvégzett munka kijavítását 2024 végén idén október 31-re ígérte. "Ezt az ígéretét a cég nem tartotta be."

Lázár a kivitelekőnek a munka sürgős garanciális elvégzését, és "a politikától való távolmaradást" javasolta, hozzátéve:

És utána húzzanak el ebből az országból.

A Strabagot megkértük, hogy reagáljon a bejegyzésre. Amint választ kapunk, cikkünket frissítjük.

