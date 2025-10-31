  • Megjelenítés
„Húzzanak el ebből az országból” – keményen üzent Lázár János, most jött a válasz
Ingatlan

„Húzzanak el ebből az országból” – keményen üzent Lázár János, most jött a válasz

Portfolio
Egészen új szintre emelte a Strabag és az Építési Közlekedési Minisztérium (ÉKM) közötti csörtét Lázár János miniszter, most az M30-as autópályaszakasz késlekedő átadása miatt arra szólította fel az építőipari vállalatot, hogy „húzzanak el ebből az országból”. Update: válaszolt a Strabag, elutasítják Lázár állításait.

Lázár János Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy ma a minisztérium nem tudta átadni a forgalom számára az M30-as autópálya lezárt szakaszát. 

Ezért mindenkitől elnézést kérünk

- írta a miniszter.

A Strabag válaszában azt írja, kizárólag szakmai és műszaki kérdésekben kívánnak állást foglalni:

Továbbra is együttműködünk az Építési és Közlekedési Minisztériummal, ahogyan tettük ezt eddig is. Ugyanakkor leszögezzük, hogy vállalatunk nem finanszíroz semmilyen politikai pártot Magyarországon, nem készít és nem támogat semmilyen közvélemény-kutatást, valamint nem áll semmilyen kapcsolatban a Tisza Párttal.

Lázár János
Építési és Közlekedési Minisztérium, építési és közlekedési miniszter
Lázár János 1975-ben született Hódmezővásárhelyen. Egyetemi tanulmányait Szegeden, a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán folytatta, 1999-ben szerzett diplomát. Hódmezővásárhely
Tovább
Lázár János 1975-ben született Hódmezővásárhelyen. Egyetemi tanulmányait Szegeden, a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán folytatta, 1999-ben szerzett diplomát. Hódmezővásárhely Tovább

A bejegyzés előzménye az, hogy csúszik az M30-as Miskolc-Tornyosnémeti között épülő szakaszának átadása, amiért a minisztérium a Strabagot okolja, míg a cég közlése szerint az sosem erősítette meg az említett határidőt. A vállalat saját szerint "minden szakmailag és technológiailag lehetséges feladatot időben elvégzett", amelyet rögtön a munkaterület átadását követően megkezdett, annak ellenére, hogy a minisztérium az engedély kiadását a bontási munkák megkezdését követően tette csak meg.

A vállalat szerint ők a kivitelezés során tájékoztatták a minisztériumot a műszaki előrehaladásról és a konszolidáció állapotáról. A legfrissebb mérések alapján a süllyedés mértéke az előre becsülhető értéknél nagyobb mértékű és lassabb ütemű volt, így a pályaszerkezet építése a műszaki előírások betartása mellett nem volt lehetséges.

Lázár János posztja szerint a kivitelező az általa rosszul elvégzett munka kijavítását 2024 végén idén október 31-re ígérte. "Ezt az ígéretét a cég nem tartotta be."

Lázár a kivitelekőnek a munka sürgős garanciális elvégzését, és "a politikától való távolmaradást" javasolta, hozzátéve:

És utána húzzanak el ebből az országból.

A Strabagot megkértük, hogy reagáljon a bejegyzésre. Amint választ kapunk, cikkünket frissítjük.

Portfolio Future of Construction 2025
A Strabag vezetőivel is személyesen találkozhat a budapesti Future of Construction konferencián.
Információ és jelentkezés
Kapcsolódó cikkünk

Még jobban nekimegy a kormány a Strabagnak, rendkívüli auditot rendelt el Lázár János

Válaszolt a Strabag a kormány kifakadására

Az építőipar jövője már nem várhat – AI, finanszírozás és hatékonyságnövelés a szakma csúcsrendezvényén

Kiszivárgott a belső dokumentum: megtudhattuk, mi történt az M30-as autópályával

A Strabag építi Szlovénia legmagasabb irodaházát, folytatódik az OTP Csoport 156 milliárd forintos beruházása

Címlapkép forrása: Lázár János Facebook-oldala

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
SZG_9276kicsi
Ingatlan
Szinte megduplázódott a Shopper Park Plus profitja
Pénzcentrum
Ez a magyar tűzifa-maffia legújabb trükkje: tömegeket szednek rá így a 2025-ös fűtési szezonban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility