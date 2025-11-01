Váratlan fordulat a brit lakáspiacon: miközben mindenki zuhanást várt, egészen más történik

Portfolio Future of Construction 2025 A magyar építőipar krémje lesz ott ezen a konferencián. Vegye meg jegyét, amíg lehet!

A brit lakásárak második hónapja nőnek, ami arra utal, hogy a vevői aktivitás kitart a novemberi költségvetéssel kapcsolatos, lehetséges adóemelésekről szóló találgatások ellenére – áll a Nationwide Building Society pénteki jelentésében. Az októberi 0,3%-os emelkedés (272 226 fontra) a szeptemberi 0,5% után érkezett, és ellentmond az elemzők stagnálást valószínűsítő várakozásainak.

A Nationwide jelentése szerint a piac stabilizálódik, miután az év eleji tranzakciós adóemelések visszafogták a keresletet. A reálbérek emelkedése és a mérséklődő hitelköltségek segítenek a vevőknek kezelni a bizonytalanságot azzal kapcsolatban, hogy Rachel Reeves pénzügyminiszter a november 26-i költségvetésben adóemeléseket jelenthet be.

A visszafogott fogyasztói bizalom és a munkaerőpiac gyengülésének jelei ellenére ez a teljesítmény ellenállóképességről tanúskodik, különösen úgy, hogy a jelzálogkamatok több mint kétszer akkorák, mint a Covid előtti szinten, a lakásárak pedig közel járnak a történelmi csúcshoz

– mondta Robert Gardner, a Nationwide vezető közgazdásza.

Az ingatlanárak éves összevetésben 2,4%-kal nőttek. A Nationwide számai összhangban vannak a Bank of England a héten publikált jelzáloghitel-statisztikáival is, amelyek szerint a hiteljóváhagyások havi száma 2024 óta a legmagasabb szintre emelkedett.

A piac ugyanakkor még nincs túl a nehezén. A Rightmove adatai szerint az eladók októberben alig emelték irányáraikat. Közben a Bank of England döntéshozói óvatosan közelítenek a kamatok enyhítéséhez, mivel az infláció továbbra is csaknem kétszerese a jegybank célszintjének.

"Előretekintve a lakhatás megfizethetősége várhatóan mérsékelten javul, ha – várakozásaink megfelelően – a jövedelmek növekedése továbbra is meghaladja a lakásárak emelkedését" – tette hozzá Gardner.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ