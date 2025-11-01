  • Megjelenítés
Váratlan fordulat a brit lakáspiacon: miközben mindenki zuhanást várt, egészen más történik
Ingatlan

Váratlan fordulat a brit lakáspiacon: miközben mindenki zuhanást várt, egészen más történik

Portfolio
Második hónapja emelkednek az átlagos brit lakásárak a Nationwide Building Society szerint, ami tavaly december óta az első egymást követő havi drágulás - írta meg a Bloomberg. Ez azért meglepő, mert a novemberi költségvetéssel kapcsolatos, lehetséges adóemelésekről szóló találgatások közepette inkább a potenciális vásárlók óvatosságára számítottak az elemzők.
Portfolio Future of Construction 2025
A magyar építőipar krémje lesz ott ezen a konferencián. Vegye meg jegyét, amíg lehet!
Információ és jelentkezés

A brit lakásárak második hónapja nőnek, ami arra utal, hogy a vevői aktivitás kitart a novemberi költségvetéssel kapcsolatos, lehetséges adóemelésekről szóló találgatások ellenére – áll a Nationwide Building Society pénteki jelentésében. Az októberi 0,3%-os emelkedés (272 226 fontra) a szeptemberi 0,5% után érkezett, és ellentmond az elemzők stagnálást valószínűsítő várakozásainak.

A Nationwide jelentése szerint a piac stabilizálódik, miután az év eleji tranzakciós adóemelések visszafogták a keresletet. A reálbérek emelkedése és a mérséklődő hitelköltségek segítenek a vevőknek kezelni a bizonytalanságot azzal kapcsolatban, hogy Rachel Reeves pénzügyminiszter a november 26-i költségvetésben adóemeléseket jelenthet be.

A visszafogott fogyasztói bizalom és a munkaerőpiac gyengülésének jelei ellenére ez a teljesítmény ellenállóképességről tanúskodik, különösen úgy, hogy a jelzálogkamatok több mint kétszer akkorák, mint a Covid előtti szinten, a lakásárak pedig közel járnak a történelmi csúcshoz

– mondta Robert Gardner, a Nationwide vezető közgazdásza.

Az ingatlanárak éves összevetésben 2,4%-kal nőttek. A Nationwide számai összhangban vannak a Bank of England a héten publikált jelzáloghitel-statisztikáival is, amelyek szerint a hiteljóváhagyások havi száma 2024 óta a legmagasabb szintre emelkedett.

A piac ugyanakkor még nincs túl a nehezén. A Rightmove adatai szerint az eladók októberben alig emelték irányáraikat. Közben a Bank of England döntéshozói óvatosan közelítenek a kamatok enyhítéséhez, mivel az infláció továbbra is csaknem kétszerese a jegybank célszintjének.

"Előretekintve a lakhatás megfizethetősége várhatóan mérsékelten javul, ha – várakozásaink megfelelően – a jövedelmek növekedése továbbra is meghaladja a lakásárak emelkedését" – tette hozzá Gardner.

Kapcsolódó cikkünk

Eladásra kínálják a világ egyik legdrágább vécéjét, már a kikiáltási ára is egy kisebb vagyon

Különleges utazást keresel? Mutatjuk a legnagyobb szakértők kedvenc helyeit 2026-ra

Megtorpant a brit lakáspiac, alig fogynak az ingatlanok

Terrortámadás Angliában: drámai fejleményre derült fény

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Top10 upgrade

A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.

RSM Blog

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
titkosugynok-hirszerzo-kem-kemkedes
Ingatlan
Megindult a háború Európa ellen gyújtogatásokkal, rongálásokkal és célzott zavarkeltés – jön a válaszcsapás
Pénzcentrum
Így zsigereli ki a legelesettebb magyarokat a szegények adója: semmit sem tehetnek, mindenképp megfizettetik
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility