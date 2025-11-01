Váratlan fordulat a brit lakáspiacon: miközben mindenki zuhanást várt, egészen más történik

A brit lakásárak második hónapja nőnek, ami arra utal, hogy a vevői aktivitás kitart a novemberi költségvetéssel kapcsolatos, lehetséges adóemelésekről szóló találgatások ellenére – áll a Nationwide Building Society pénteki jelentésében. Az októberi 0,3%-os emelkedés (272 226 fontra) a szeptemberi 0,5% után érkezett, és ellentmond az elemzők stagnálást valószínűsítő várakozásainak.
A Nationwide jelentése szerint a piac stabilizálódik, miután az év eleji tranzakciós adóemelések visszafogták a keresletet. A reálbérek emelkedése és a mérséklődő hitelköltségek segítenek a vevőknek kezelni a bizonytalanságot azzal kapcsolatban, hogy Rachel Reeves pénzügyminiszter a november 26-i költségvetésben adóemeléseket jelenthet be.
A visszafogott fogyasztói bizalom és a munkaerőpiac gyengülésének jelei ellenére ez a teljesítmény ellenállóképességről tanúskodik, különösen úgy, hogy a jelzálogkamatok több mint kétszer akkorák, mint a Covid előtti szinten, a lakásárak pedig közel járnak a történelmi csúcshoz
– mondta Robert Gardner, a Nationwide vezető közgazdásza.
Az ingatlanárak éves összevetésben 2,4%-kal nőttek. A Nationwide számai összhangban vannak a Bank of England a héten publikált jelzáloghitel-statisztikáival is, amelyek szerint a hiteljóváhagyások havi száma 2024 óta a legmagasabb szintre emelkedett.
A piac ugyanakkor még nincs túl a nehezén. A Rightmove adatai szerint az eladók októberben alig emelték irányáraikat. Közben a Bank of England döntéshozói óvatosan közelítenek a kamatok enyhítéséhez, mivel az infláció továbbra is csaknem kétszerese a jegybank célszintjének.
"Előretekintve a lakhatás megfizethetősége várhatóan mérsékelten javul, ha – várakozásaink megfelelően – a jövedelmek növekedése továbbra is meghaladja a lakásárak emelkedését" – tette hozzá Gardner.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Új fejezet kezdődhet Ázsiában: a dél-koreai elnök hatalmas lehetőséget lát, Amerika riválisának segítségét kéri
Nem éppen eseménytelen az APEC-csúcs.
Autósok figyelem: elesett az M3-as, nagy a torlódás
Baleset történt.
Sikeresen levegőbe emelkedett a sci-fiket idéző YFQ-44A - Új korszakba lépett a légi hadviselés
Még idén kiderül, melyik gép lesz Amerika új csodafegyvere.
Építőipari digitalizáció: Már az alacsonyan csüngő gyümölcsök leszakítása is láthatóan növeli a nyereséghányadot
Lépésről lépésre szemléletváltásra van szükség.
Megindult a háború Európa ellen gyújtogatásokkal, rongálásokkal és célzott zavarkeltés – jön a válaszcsapás
Oroszország egyre ijesztőbb akciókat hajt végre, de most Németország megelégelte Putyin játékát.
Egyetlen tollvonással jöhet el Európa ébresztője, avagy a startupok hajnala
Az élet jeleit mutatja az európai innovációs ökoszisztéma.
Váratlan fordulat: még egy magyar különadó élesedhet 2026-ban
A reklámadó felfüggesztése ezúttal fél évre fog szólni, a jelenlegi tervek szerint.
Borul a költségvetés az olajnagyhatalomnál
Túl alacsony az olajár.
Top10 upgrade
A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.
A tudás gazdasága: Joel Mokyr és a fenntartható növekedés Nobelje
A közgazdsági Nobel-díjban eddig már 99 ember részesült, mégis közülük nagyon kevesen foglalkoztak kifejezetten gazdaságtörténettel. 2025-től már Joel Mokyr is a ritka kivételek közé tart
Kamu MI videók a politika szolgálatában: mit lehet tenni a visszaélések ellen?
A mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek visszaélésszerű alkalmazására régóta figyelmeztetnek, mostanra azonban saját bőrünkön tapasztalhatjuk ezt. Egymás után, szinte naponta jel
AI-buborék Kaposváron (HOLD After Hours)
Szavazz a HOLD-ra! Most először a Portfolio is díjazza a magyar vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac legjobbjait — és a Te szavazatod is számít! Add... The post AI-buborék Kaposvár
Repülés, kutyatartás, húsfogyasztás: valóban tisztában vagyunk a karbonlábnyomukkal?
A fogyasztók nagyobb jelentőséget tulajdonítanak az energiatakarékos izzóknak és háztartási gépeknek, mint amennyire az valóban hozzájárul a klímavédelemhez - derül ki
Megéri a meghívókódok használata?
Elég sok cég kínál különböző ösztönzőket, amik általában az első lökést adják meg a fogyasztónak. Ez segít legyőzni a kezdeti ellenállást, ráadásul az emberek elkötelezettebbé vá
NIS2 élesben: indul a szankcionálás
A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz
November 15-én lépnek hatályba az Otthon Start hitel módosításai
Az első lakásszerzőkre vonatkozó elvárásokat és a TB jogviszonyhoz kapcsolódó feltételeket is módosítja a kormány. Az igénylők alapvetően jól járnak a változásokat követően. Az éjsza
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Három forgatókönyv létezik: az egyik Ukrajna támogatásának felfüggesztése
Mi lesz a lefoglalt orosz vagyonnal?
Slágergyanús év végi ajándék a céges karácsonyfa alá
Renenszánszát éli a csekély értékű ajándékutalvány.
Döntött a kormány: jöhet a lakáshitel, amit törleszteni sem kell
A Portfolio Checklistben az 1 millió forintos Otthontámogatás részleteivel is foglalkozunk.