Otthon Centrum: kiderült, mi lesz a jövőben a magyar ingatlanos céggel

Kosztolánczy elmondta, hogy az Otthon Centrum a jelenlegi vezetői struktúra mellett folytatja tovább tevékenységét, a menedzsment tagjai hosszú távú, határozott idejű munkaviszonyban állnak a céggel, és nem várható más érdemi személyi változás sem.
Megkérdeztük, hogy várható-e brandváltás, esetleg bármilyen módon egy márkanév alá kerülhet-e a Fundamenta és az Otthon Centrum. Elmondása ezek teljesen más alapokon működő hálózatok, amelyek külön-külön is erős márkákkal rendelkeznek. Emiatt
az Otthon Centrum továbbra is önálló márkaként működik, megtartva saját arculatát és ügyfélkommunikációját.
Emellett az Otthon Centrum cégcsoporthoz tartozó többi hálózat (Open House, Rockhome, Benks) is változatlan formában folytatja tevékenységét.
Bár az MBH Bank tulajdonosként lép be a cégbe – a Gazdasági Versenyhivatal engedélyének megszerzését követően –, az Otthon Centrum tervezi fenntartani a jelenlegi többesügynöki pénzügyi közvetítői modellt, emiatt a jelenlegi banki partnerekkel való együttműködést is fontosnak tartják.
A banki háttér abban hozza az igazi változást, hogy lehetőséget biztosít a szintlépésre, hiszen a jelentős tőkeerő révén várhatóan több forrás lesz a technológiai fejlesztésekre és kommunikációra. Az MBH csoport, azaz az ország második legnagyobb bankjának jelentős ügyfélköre pedig további üzleti lehetőségeket hordoz.
Címlapkép forrása: Portfolio
