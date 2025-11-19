  • Megjelenítés
FONTOS Trump vagy Putyin? – Kényszerű választás elé került a német szélsőjobb, és egyelőre nem találja a kiutat
Otthon Centrum: kiderült, mi lesz a jövőben a magyar ingatlanos céggel
Ingatlan

Otthon Centrum: kiderült, mi lesz a jövőben a magyar ingatlanos céggel

Portfolio
Nagyot robbant az MBH Bank tegnapi bejelentése az ingatlanpiacon: a pénzintézet megveszi az Otthon Centrum magyarországi operációját a Biggeorge Holdingtól. Az üzletről szerettünk volna többet is megtudni, kérdéseinkre Kosztolánczy György, az OC Magyarország Holding vezérigazgatója válaszolt.

Kosztolánczy elmondta, hogy az Otthon Centrum a jelenlegi vezetői struktúra mellett folytatja tovább tevékenységét, a menedzsment tagjai hosszú távú, határozott idejű munkaviszonyban állnak a céggel, és nem várható más érdemi személyi változás sem.

Kosztolánczy György
Otthon Centrum Holding, vezérigazgató
Kosztolánczy György 2014. július elsejétől a Biggeorge’s csoporthoz tartozó Otthon Centrum Holding vezérigazgatója. Feladata többek között az Otthon Centrum Holdinghoz tartozó Otthon Centrum Franchisi
Megkérdeztük, hogy várható-e brandváltás, esetleg bármilyen módon egy márkanév alá kerülhet-e a Fundamenta és az Otthon Centrum. Elmondása ezek teljesen más alapokon működő hálózatok, amelyek külön-külön is erős márkákkal rendelkeznek. Emiatt

az Otthon Centrum továbbra is önálló márkaként működik, megtartva saját arculatát és ügyfélkommunikációját.

Emellett az Otthon Centrum cégcsoporthoz tartozó többi hálózat (Open House, Rockhome, Benks) is változatlan formában folytatja tevékenységét.

Bár az MBH Bank tulajdonosként lép be a cégbe – a Gazdasági Versenyhivatal engedélyének megszerzését követően –, az Otthon Centrum tervezi fenntartani a jelenlegi többesügynöki pénzügyi közvetítői modellt, emiatt a jelenlegi banki partnerekkel való együttműködést is fontosnak tartják.

A banki háttér abban hozza az igazi változást, hogy lehetőséget biztosít a szintlépésre, hiszen a jelentős tőkeerő révén várhatóan több forrás lesz a technológiai fejlesztésekre és kommunikációra. Az MBH csoport, azaz az ország második legnagyobb bankjának jelentős ügyfélköre pedig további üzleti lehetőségeket hordoz.

Címlapkép forrása: Portfolio

