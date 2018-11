Az ingatlanszakma olyan, mint olajszállító hajót vezetni

Noah Steinberg FRICS elnök-vezérigazgató, elnök WING, RICS Noah M. Steinberg a WING elnök-vezérigazgatója. Amerikai állampolgár, de már 1990 óta Magyarországon dolgozik a Wallis, majd a WING kötelekében. Több mint 15 éves tapasztalattal rendelkezik a helyi és nemzetközi cégek... Tovább »

Portfolio Ingatlanmagazin - Az 50 legbefolyásosabb személy a magyar ingatlanpiacon 2018/2.

A témáról részletesebben a Portfolio Ingatlanmagazin legújabb számában olvashatnak, ami a A témáról részletesebben a Portfolio Ingatlanmagazin legújabb számában olvashatnak, ami a Portfolio Könyvesboltban vagy a nagyobb újságárusoknál vásárolható meg.

A lakáspiac szerves része egy normálisan működő ingatlanpiacnak. Nálunk a fő hangsúly az irodaházakon van, de régóta jelen vagyunk a kiskereskedelmi és az ipari piacon is. Megépítettük a repülőtéri szállodát, és elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor úgy döntöttünk, hogy a tulajdonunkban lévő bizonyos területeknek a lakóingatlan-fejlesztés a legjobb hasznosítási formája, az átalakult lakópiac pedig vonzó szegmens számunkra. Úgy érezzük, hogy a Wingben megvan az a tapasztalat és tudás, ami ahhoz kell, hogy sikeres lakófejlesztők legyünk, és létrehoztunk egy erre dedikált csapatot LIVING márkanév alatt.Ez a projekt addigra mindenképpen kész lesz. Mi nem feltétlenül gondoljuk, hogy az áfa mértéke határozza meg a lakáspiacot. Mindig lesz igény új lakásokra, hiszen az emberek természetes igénye, hogy jó minőségű, elérhető árú otthonokban élhessenek. Illetve a hazai lakosság számára a jól működő gazdasági környezetben a lakásvásárlás a megtakarítás egy formája. Emellett persze mind fejlesztői, mind vásárlói oldalról van egyfajta árról kialakított elképzelés, amely az áfa változásával módosulhat. Én köztes megoldásra számítok az áfa mértékét illetően, vagy egy olyan új megoldásra, ami hozzájárul az egészséges piaci működés fenntartásához.Korábban volt saját kivitelező cégünk, amelyet eladtunk, így jelenleg a kapacitáshiányból fakadó nehézségeket közvetett módon tapasztaljuk. Jelenleg az építőipar konjunktúrában van, és ugyan a kivitelezési költségek nőttek, de közben a hitelek is olcsóbbá váltak. A kereskedelmi projektjeink esetében általában nagyléptékű épületeket fejlesztünk, és előbérlettel dolgozunk, ami nagyobb biztonságot nyújt, és ami miatt jól tervezhető egy-egy beruházás. A lakáspiac valamelyest más, ott az adott pillanatban lévő kivitelezési költséggel számolunk, viszont a lakásárak is folyamatosan módosulhatnak.Budapesten a fejlesztések egyre jobb minőségben készülnek, így valamelyest emelkedik a bérleti díj is. Úgy vélem, a budapesti bérleti díjak sokáig alacsonyak voltak, és most normalizálódik a helyzet.Minden tranzakció más. Úgy látom, hogy most egészséges és kiegyensúlyozott a piaci helyzet mind eladói, mind vevői oldalról. Azt, hogy egy terméket hány százalékon lehet eladni, nehéz kívülállóként megítélni. Prágához vagy Varsóhoz képest például Budapesten még mindig magasabbak a hozamok. Jelenleg piaci áron lehet eladni, és nincsenek boldogtalan befektetők.Mi a hosszú távú értéknövekedésben vagyunk érdekeltek, ha befektetésről beszélünk, minden egyes tranzakciót a hosszú távú cash-flow alapján vizsgálunk meg ‒ mint ahogyan például az Eurocenter megvásárlásánál is tettük, amelyről tudtuk, hogy többéves projektet jelent számunkra. Az ingatlantevékenység kicsit olyan, mint egy nagy olajszállító hajót vezetni. Ha jobbra akarunk fordulni, és ezt most kezdjük el, akkor négy kilométer múlva fog a hajó valóban fordulni, vagyis az ingatlanszakmában nekünk ma kell döntéseket hozni ahhoz, hogy két év múlva odaérjünk, ahova szeretnénk.2015-ben már látnunk kellett, hogy 2018-ban hogyan akar majd hasznosítani egy irodaterületet egy nagy bérlő. Arról is már gondolkodhatunk, hogy egyszer negyedannyi parkolóhelyre lesz szükség, de ez nem fél év múlva fog bekövetkezni. A digitalizáció természetesen felgyorsítja a folyamatokat. Az Airbnb megjelenése például gyökeresen változtatja meg a szállodapiacot, és erős hatással van a belvárosi lakáspiacra is, de ettől még rekordtöltöttséggel működnek tovább a budapesti szállodák. Az internet megváltoztatta a vásárlási szokásokat, de még mindig létezik a bevásárlóközpontoknak az eredeti, vásárlási célt szolgáló funkciója. Nekünk arra kell fókuszálnunk, hogy a felhasználó mit szeretne. A legtöbb ember nem shared office-ba megy be, hanem munkahelyre, ahol esetleg a munkaadója úgy dönt, hogy nem lesz saját asztala, hanem minden reggel keresnie kell szabad helyet, akkor ez a döntés, de az irodafunkció megmarad. Folyamatosan figyeljük a hazai és a nemzetközi piaci trendeket, és próbálunk a divatirányzatokat kiszűrve felkészülni arra, mi az, ami stabilan meghatározza majd a jövőbeli elvárásokat. Egyelőre azonban azt kell biztosítanunk, amire most van igény: több informális találkozóhelyre, rekreációs lehetőségre az irodaházban, esetleg tetőtéri futópályára és fitneszteremre ‒ ahogyan ez a Telekom székházban is megvalósult.Leginkább az üzemeltetésben látom a Proptechben rejlő lehetőségeket, már léteznek elérhető és jól használható épületüzemeltetési applikációk, amelyek fenntarthatóság és energiahatékonyság szempontjából is nagy segítséget jelentenek. Számunkra fontos, hogy környezettudatos épületeket hozzunk létre, és ez legtöbbször üzletileg is indokolt. Ha például kevesebbet költünk hűtésre és fűtésre, az nekünk is jobb üzlet. Az épülettervezésben szintén komoly technológiai lehetőségek rejlenek. Ezen kívül a kivitelezéstől kezdve, a cégműködést támogató informatikai rendszereken és a kereskedelmi és marketing célú vizuális megjelenési lehetőségeken át az ingatlanfejlesztés majd minden részterületén látszik, hogy a digitális fejlődés feltartóztathatatlan.