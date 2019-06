Irodisták ezrei ugorhatnak egymásnak a következő napokban

De mi is az a wellbeing?

2019 Bérleti díj: 14.5 - 17.5 EUR Ajánlatot kérek

Ahogy kúszik fel a kinti hőmérséklet, úgy igényeljük egyre jobban az irodai munkakörnyezetben a megfelelő, 30-33 foknál jóval hidegebb hőmérsékletet. A legújabb fejlesztéseknek köszönhetően, már nem csak egy hőfokra állíthatóak be az irodába beszerelt hűtési rendszerek, a modern irodaházakban akár zónánkénti hő- és fénybeállítások, automatizált friss levegőt befúvó rendszerek is javítják a dolgozók közérzetét.A hőmérséklet és a levegő minősége mellett persze számos technológiai fejlesztés garantálhatja, hogy kényelmesebb és egészségesebb munkakörnyezetben dolgozzanak a munkavállalók, amiből a cég a hatékonyságnövekedés és a kisebb fluktuáció útján profitálhat. Úgy tűnik megváltozott az, ahogyan a munkahelyünkre gondolunk, amit akár a generációváltás okozott, akár nem, az biztos, hogy a wellbeing előtérbe kerülését eredményezte.Az egyik legújabb irodaminősítési rendszer, amely a WELL nevet kapta, a korábbiakkal ellentétben nemcsak az épületeknek a környezetre gyakorolt hatására koncentrál, hanem az épületek emberekre gyakorolt hatását veszi górcső alá. Sokan szkeptikusak a WELL-lel kapcsolatban, és csak újabb divatnak tartják, mint a zöldminősítéseket annak idején, be kell azonban látni, hogy a minősítések mégis olyan elterjedtté váltak, hogy ma már nem épül irodaház Magyarországon anélkül, hogy valamilyen minősítést ne szerezne. A wellbeing azt is jelenti, hogy a munkavállalók tudatosan törekednek az irodában is a jóllét vagy boldogság elérésére, ebből következőleg sokkal közvetlenebb hatással lehet egy WELL minősítés megszerzése egy adott cég munkaerőpiacon elért eredményeire.A kérdőív pont azokra az irodában megtalálható, vagy éppen hiányzó eszközökre, szolgáltatásokra koncentrál, amitől jobban érezhetik magukat a munkahelyükön a dolgozók. A wellbeing témakört a Portfolio is fontosnak tartja, a tavaly őszi Property Investment Forumon is foglalkoztunk a témával,akkor egy korábbi, fiatalok körében végzett felmérésé eredményeiről számolt be. "Bármennyire hisszük is, a legfiatalabb generáció igényei nincsenek elrugaszkodva a földtől, legalábbis ez derül ki egy kérdőíves felmérés eredményeiből, 300 fiatalt kérdeztünk meg, számukra sorrendben ezek a legfontosabbak egy munkahelyen: fizetés, szakmai előrelépési lehetőségek, a munkaeszközök minősége és a home office."A mostani felmérés eredményeiről hamarosan beszámolunk, addig is, töltsd ki te is a felmérést, hogy kiderüljön, fényérzékelő árnyékolórendszerre, vagy inkább okos kávégépre kellene beruháznia a cégnek, aminél dogozol.