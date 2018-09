Itt épül Budapest első digitális plázája

November 22-én újra Property Investment Forum, Magyarország legjelentősebb ingatlanszakmai eseménye! Új helyszínen, kiállításokkal, a legfontosabb döntéshozókkal, egyedülálló networking lehetőségekkel. Most early bird áron! ÁTTEKINTÉS

Tatár Tibor MRICS vezérigazgató Futureal Tatár Tibor a Futureal Development Zrt. vezérigazgatója, 2005 óta irányítja a Magyarországon és Romániában megvalósított kereskedelmi és városrehabilitációs projektek fejlesztési tevékenységeit. Tatár Tibor a tulajdonosokkal... Tovább »

Sajnos már nem csak a kivitelezési költségek emelkedéséről van szó, hanem a projektek határidejének tarthatósága is sokszor veszélybe kerül. A költségemelkedés dinamikájával már megtanultunk együtt élni, nagyobb tartalékokkal dolgozunk, mint korábban. Most viszont a határidők kiszámíthatatlansága okoz gondot, különösen a kereskedelmi ingatlan-fejlesztések esetében, hiszen ha egy bérlő az előző helyén szerződést bont, akkor egy bizonyos időpontban költöznie kell. Annyira kezelhetetlen kezd lenni a helyzet, hogy lassan az egész piacnak - a bérlőket is beleértve - bele kell törődnie abba, hogy nagyobb puffert kell számítani a határidőkre. Ez igaz a generálkivitelezőkkel dolgozókra és azokra is, akik, mint mi, több alvállalkozóra bontják a munkájukat.Mindenkit érint a probléma. Azok a jó nevű kivitelező cégek is, amelyek valamilyen szakterületen hosszú évek óta megbízhatóan tevékenykednek, küzdenek a fluktuációval, az emberhiánnyal és a külföldre vándorlással. Minden szakmai felkészültség ellenére sem lehet kezelni azt a helyzetet, hogy alvállalkozók sora nem tud elég embert felvonultatni. Kérhetnénk tőlük kötbért, de egy ilyen piaci helyzetben senki nem engedheti meg magának, hogy sorozatos kötbérezéssel ijessze el a vállalkozókat.Ez egy jogos kérdés, de szerencsére itt nem annyira veszélyes a helyzet, mint az építőiparban. Azokat a cégeket valóban veszélyezteti, amelyek kifejezetten a nagyon olcsó, betanított szellemi munkaerő miatt jöttek ide. De azokat a cégeket, amelyeknél több a hozzáadott érték, ez nem veszélyezteti. Még mindig van tehetség ebben az országban és a munkaerő még mindig jóval olcsóbb, mint Nyugat-Európában. Másrészt - és ezt tapasztaljuk az IT-bérlőinknél - elindult egy Budapestre vándorlás. Van olyan bérlőnk, ahol a munkavállalók 40 százaléka már külföldi. Budapest nagyon kedvelt célpont a fiatal külföldi munkavállalók körében és azt gondolom, hogy az irodapiaci bérlők egy részénél el fog indulni egy nemzetköziesedési folyamat.A Corvin sétány keleti végén építjük a Corvin Technology Parkot, 26 ezer négyzetméter bérbe adható területtel. Két ütemben építjük, de féléves különbséggel, jövő év végére mind a két ütem elkészül. 80 százalék körüli a bérbe adottságunk, tehát ezt a projektet már "csak" meg kell építeni.A másik pesti irodaprojektünk, ami jelenleg építés alatt áll, az Advance Tower a Váci úton. Az első ütemet már átadtuk, 100 százalékban bérbe adtuk és október végéig az összes bérlő beköltözik. A második ütem 2019 szeptemberére készül el és 90 százalékban van bérbe adva.Kelenföldön, a Budapest One esetében az első ütem szerkezetépítése az év végéig befejeződik és elkészül a homlokzat, ami olyan látványos lesz, hogy reményeink szerint gyakorlatilag nem kell majd reklámoznunk a projektet. Az első bérleti szerződéseket már aláírtuk, az év végére pedig elérjük a 40-45 százalék közötti töltöttséget. Ez egy három ütemből álló beruházás, a 65 ezer négyzetméterből az első ütemben kb. 26 ezer készül el.Több bérlővel is tárgyalunk, az is elképzelhető, hogy valamelyik ütem egyetlen bérlő igényeire szabva, BTS konstrukcióban valósul meg. Ebben az esetben készen állunk arra, hogy a második ütemet már tavasszal elkezdjük, de ha marad az első ütem bérbeadási üteme, amit 2500-3000 négyzetméteres bérlőkkel töltünk meg, akkor is azt gondolom, hogy jövőre el kell kezdenünk a második ütemet.Folyamatos növekedés van, de sajnos egy kis perióduscsúszásban van a költségnövekedéshez képest. Mindig csak a következő projektünkön tudunk magasabb bérleti díjat elérni, mint amelyiken kellene. Bár jön egy komoly kínálat a piacra a következő 1-2 évben, de annak 60 százaléka már előbérletben elkelt, túlkínálat tehát nem lesz a piacon, a költségnövekedés pedig még mindig nem állt meg, úgyhogy elkerülhetetlen a bérleti díjak további emelkedése. Ne felejtsük el azt sem, hogy a kihasználatlansági ráta rekord alacsony szinten van és azonnal költözhető, egybefüggő, nagyméretű modern irodaterület továbbra sincs a piacon. Az a furcsa helyzet állt elő, hogy hiába építünk egyszerre 75 ezer négyzetmétert, egy nagyobb bérlőnek nem tudnánk 25-30 ezer négyzetméter egybefüggő területet adni. Előkészítés alatt áll ugyanakkor a Budapest One második és harmadik üteme 18-18 ezer négyzetméterrel, valamint a Corvin-negyed utolsó irodaháza (Corvin 7), ahol a Technology Park folytatásaként egy 30 ezer négyzetméteres irodafejlesztést tudunk megvalósítani.Jelenleg folyamatban van az első bérleti szerződések aláírása, novemberig több mint 35 százalékos bérbe adottságunk lesz. Nagyon jó az időzítés bérbeadási szempontból, óriási az érdeklődés, főleg a divatmárkák részéről, hiszen az iparágban óriási a bővülés, a budapesti plázaállomány ugyanakkor 10 éve nem bővült számottevően. Ráadásul egyfajta koncentráció is lezajlott az elmúlt 10-15 évben a divatiparban és vannak olyan meghatározó láncok, amelyek ma nem tudják szinte az egyik budapesti plázában sem bemutatni a teljes szortimentet, nálunk viszont erre lehetőségük leszA pláza tervezése során minden trendet figyelembe vettünk, ami Európában és a világban zajlik. Jelentős alapterületet dedikáltunk a szórakoztatásnak és a kikapcsolódásnak. Helyet kap majd az Etele Plázában egy soktermes multiplex mozi, egy modern fitneszterem, valamint egy food court ezerfős ültetési kapacitással, ami talán Budapest legnagyobbja lesz. Készülünk egy digitális plázaprogrammal is, ami már a Z generációnak is olyan digitális eszközt fog a kezébe adni, amivel attól a pillanattól, hogy elindul otthonról, mindent tud majd egy applikációval intézni a telefonján.

Természetesen ennek alaposan utánajártunk és azt láttuk, hogy nagyon szórnak a jóslások arra vonatkozóan, hogy ez valóban mekkora veszély vagy egyáltalán veszély-e. Mi arra a következtetésre jutottunk, hogy az online és az offline vásárlásnak együtt kell élnie. Biztosak vagyunk benne, hogy a divatmárkák kínálatát nem lehet teljesen áthelyezni a digitális világba. Amerikában, ahol ezek a trendek a legerősebbek, ott is az látszik, hogy az online világba inkább az árversenyző, nagyon olcsó, diszkontkategória tevődik át, a közép- vagy a felső kategóriás kiskereskedelem pedig nemhogy nem megy össze, hanem bővül, úgyhogy nem rettenünk meg ettől a trendtől.Mi kezdeményeztünk egy beszélgetést a területen jelen lévő állami, fővárosi és helyi önkormányzati szereplőkkel, aminek nagyon pozitív volt a fogadtatása, és az a terv, hogy még az ősz folyamán összeülünk és megnézzük, hogyan lehet a fejlesztéseinket összehangolni és a szinergiákat kihasználni. Nagyon is elképzelhető, hogy a Kelenföldi pályaudvar és térsége, ami hamarosan Magyarország legnagyobb közlekedési csomópontjává válik, nemcsak közlekedési szempontból lesz egy kiemelt városfejlesztési projekt, hanem a felszíni fejlesztések révén is tényleg egy igazi városközponttá válhat.