Megnéztük, hol épülnek Budapest legnagyobb irodái

Minden eddiginél alacsonyabb üresedési ráta, erős kereslet és emelkedő bérleti díjak jellemzik a hazai irodapiacot, az új kínálat megjelenésével viszont mindez hamarosan megváltozhat. A bejelentett fejlesztéseknek köszönhetően a következő másfél évben közel 410 ezer négyzetméternyi irodaterület kerül a piacra.

A most épülő legnagyobb irodaház a Népliget metróállomásnál lévő Új Telekom székház, ahol év végével 58 800 négyzetméternyi nettó irodaterületet adnak át. Összességében viszont továbbra is a Váci úti irodafolyosón épül a legtöbb iroda, ahol 150 ezer négyzetméter áll építés alatt. Az épülő irodák átlagos mérete 18 500 négyzetméter, amihez legközelebb a BudaPart Gate irodaház alapterülete áll. A listán szereplő 22 épület közül mindössze 7 olyan van, amelynek alapterülete nem éri el a 10 ezer négyzetmétert, a legkisebb épület pedig mindössze 1120 négyzetmétert tesz ki.

Fontos megjegyezni, hogy a listán szereplő épületek mellett a kicsit távolabbi jövőben (2019 közepe után) további jelentős projektek is megvalósulhatnak, több százezer négyzetméterrel bővítve a meglévő kínálatot. Ezek pontos átadásairól azonban még nincsenek pontos információk, így nem kerültek be a listába. Abban az esetben viszont, ha az eddig felmerült összes projekt megvalósul, a mostani 410 ezer helyett legalább 700 ezer, de egyesek szerint akár 1 millió négyzetméternyi iroda is a piacra kerülhet a következő néhány évben. Az elsőre magasnak tűnő szám viszont relatív, a Budapesthez hasonló méretű Varsóban például már most 5,2 millió négyzetméteres az állomány, míg a valamivel kisebb Prágában a budapestihez hasonló.