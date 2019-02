Tíz dolog, ami feje tetejére állítja az ingatlanpiacot

1. Technológiai cégek piaci részesedésének növekedése

2. Korlátlan befektetés a proptechbe

Save the date! Budapest PropTech Forum 2019 , Március 6. Akvárium Klub - További információkért kattints a képre!

3. A zöld az új szürke

4. Alternatív lakhatási módok

5. Adatok felhasználásának etikai kérdései

6. Szociális hatások

Tavasszal, a Portfolio Ingatlan szervezésében kerül megrendezésre az FM&Office 2019 Konferencia, ahol a Proptech és az iparág jövője is a kiemelt témák között lesz. További részletek hamarosan.

7. Újragondolni, újratervezni, újraalkotni

8. A tulajdonos és felhasználó közti kapcsolatok

9. Well being - Harc a tehetségekért

10. Új technológiák adaptációja

A globális tech cégek, mint a Google, Apple, Amazon, és Facebook újradefiniálják a vásárlást, mobilitást, szabadidő eltöltését és az élet számos területét. A Goole például Torontóban hozza létre a világ első adatalapú területegységét, ahol egy vegyes lakó- és kereskedelmi közösséget alakíthat ki. Szintén a Google, tavaly év végén 1 milliárd dollárt fektetett a Szilícium-völgyben működő AskPorter, mesterséges intelligencián alapuló ingatlankezeléssel foglalkozó cégbe. Az Apple épületeket húz fel Washingtonban, de a Facebook is aktív a lakáspiacon. Az Amazon pedig tavaly 6,7 millió dollárt fektetett a Plant Prefab nevű építőipari startupba, de a Microsoft, az Airbnb vagy az IBM is megemlíthető az ingatlanfejlesztés és az épületekhez kapcsolódó okos megoldások fejlesztésekor.Tavaly 23 milliárd dollárnyi befektetési tőke áramlott az európai technológiai cégekbe, melyek legnagyobb része Londonban, Párizsban, Berlinben és Amszterdamban landolt. Jelenleg 61 olyan tech cég van Európában, melyek piaci kapitalizációja eléri az 1 milliárd dollárt és az európai technológiai ipar ötször gyorsabban nő, mint az európai gazdaság. Ezzel párhuzamosan a Proptech cégek száma is jelentősen nőtt az elmúlt 2-3 évben, és még ha a Proptechben egyelőre nincs is olyan cég amelynek értéke elérné a bűvös 1 milliárd dollárt, a cégek száma és mérete is dinamikusan növekszik. Az egy lakosra jutó proptech cégek számában egyébként Finnország áll az élen, ezt követi Hollandia, majd Svédország.A szürke betont és cementet a zöld növények váltják, ami az ingatlanpiac egyik fontos trendje. Természetesen itt olyan megoldásokat is ide kell érteni, mint egy megújuló energiát használó épület, vagy az irodai well-being. A zöld környezet jó hatással van az emberekre és ezt az irodapiacon is kezdik felismerni. Éppen ezért bővülhet 2019-ben is tovább a zöld munkahelyek, és a zöld megoldások ingatlanpiaci terjedése.Londonban, de más nagyvárosokban is egyre nagyobb szeletet hasít ki a co-working a teljes irodapiacból. A közösségi megoldások ráadásul más szolgáltatások során is egyre elfogadottabbá válnak, gondoljunk csak a közlekedésben az autó vagy kerékpár megosztó szolgáltatásokra. A városok népessége növekszik, és az ott élő idősek száma is egyre nagyobb, akik közül sokan egyedül élnek. A jövőben éppen ezért a közösségi lakhatás (co-housing) terjedésére számíthatunk, ahol már nemcsak diákok lakhatnak kollégiumhoz hasonló közösségekben, hanem a társadalom más csoportjai is. A kompromisszumok mellett be kell látni, hogy ez jelentősen alacsonyabb lakhatási költségeket jelent, így ha elsőre furcsán is hangzik az ötlet, a valóságtól egyáltalán nem elrugaszkodott.Az adat az új olaj, hangzik el gyakran a különböző szakértők szájából. Bár a digitalizációnak és az adatgyűjtésnek számos előnye van - mint például az új technológiák, amelyek átalakíthatják az ügyfélélményeket, ösztönzik a termékinnovációkat és javítják az üzleti teljesítményt - a digitális etika továbbra is az egyik legfontosabb kérdés. Miért gyűjtjük egyáltalán az adatokat és milyen adatokra van valóban szükségünk? Szükséges-e, ha igen milyen mértékben az adatvédelem? Az adatokat a jövőben egyre inkább mesterséges intelligencia gyűjti, ennek jogi háttere azonban még nem egészen tisztázott.A legtöbb ingatlanvállalat a stratégiáit a tulajdonosi érték maximalizálására összpontosítja, az utóbbi időben azonban egyre jobban előtérbe kerülnek az olyan társadalmi kérdések, mint a gazdasági integráció vagy az éghajlatváltozás. Az ENSZ fenntartható fejlődéssel kapcsolatos célkitűzéseinek elérése nem lehetséges az ingatlanszektor hozzájárulása nélkül, és a befektetők is egyre inkább hajlandók a fenntarthatóságot is figyelembe venni. Mivel az egyes tendenciák felgyorsultak, az ingatlanvállalatoknak stratégiailag át kell irányítaniuk és figyelembe kell venniük a rövid és hosszú távon létrehozott általános társadalmi hatásokat.A vezetők egyre nagyobb figyelmet szentelnek annak, hogy reagáljanak a gyorsan változó környezetre és a holnap kérdéseire. Ennek érdekében igyekeznek újragondolni, újratervezni, majd újraalkotni a cégek működésének folyamatait. Egy globális felmérés szerint azonban az ingatlancégek vezetőinek mindössze 10 százalékra találta meg a változások szükségességének ideális gyakoriságát. Az innovációk bevezetésének megfelelő ideje és módja az egyik legnagyobb kihívás ma az egyes cégek számára. Nagy kérdés, hogy a Proptech adta lehetőségek közül melyeket fogják bevezetni már 2019-ben a cégek, és ehhez igazodva hogyan fogják tudni felkészíteni erre az alkalmazottakat.A hely ma már nemcsak az épületekről és a köztük lévő terekről szól, hanem arról, hogy az azt használó emberek hogyan érzik magukat benne. Az ingatlanfejlesztés is elsősorban az emberekről szól és a költségek legnagyobb része is hozzájuk köthető. Az, hogy megveszünk egy épületet és 20 évig nem csinálunk vele semmit már nem működik többé. Folyamatosan a lehető legtöbb pozitív élményt adó megoldásokat kell alkalmazniuk a tulajdonosoknak a "jóllét" fenntartása érdekében.A mérnökök mellett más kompetenciákkal rendelkező szakemberekre is szükségük van az ingatlanfejlesztőknek a vásárlók megnyeréséhez, miközben a munkavállalók megtartása is komoly feladatot jelent a cégeknek. A horizontális fejlődésen - vagyis az egész életen át történő tanuláson - túl a dolgozók egészsége és életminősége is egyre jobban felértékelődik, hiszen hosszabb távon ez is elengedhetetlen a jó üzletekhez és a cég sikeréhez.A technológia végső soron mindent olcsóbbá tesz, a hangsúly azonban nem magán a technológián van, hanem azon, hogy az emberek mit kezdenek vele. Az épített környezetről már most rengeteg adat áll rendelkezésre, mégis kevés az információ. A mesterséges intelligenciába befektetett tőke 2022-re a jelenlegi 1,2 milliárd dollárról 8,8 milliárd dollárra fog emelkedni. Az intelligens beszédszoftverek például már most felismerik az emberi beszéd 95 százalékát, ami lényegében nem különbözik az emberek közti kommunikációtól. A tavalyi év volt a blockchain technológia tetőpontja, azóta kezd kijózanodni a piac, amit a bitcoin körüli hype és az árfolyam jelentős csökkenése is bizonyít. Az egyes városok most ismerkednek az 5G technológiával, 2020-ra feltehetően már lesz olyan város Európában, ami 5G hálózattal lesz felszerelve. Mindez hozzájárul a kiterjesztett valóság erősödéséhez, ami az ingatlanpiacon is óriási lehetőségeket rejt magában. A változások tehát elkerülhetetlenek, és ezek elsődleges alkalmazásának szempontjából 2019 valóban egy fontos fordulópont lehet a következő évek számára.