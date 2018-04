A kivitelezőkön múlik minden - Kezükben a fejlesztések kulcsa

Feltörekvő számok

Kivitelezési gondok

Az építőipar komoly bővülést produkált az elmúlt két-három évben a válság szintjeihez képest. Különösen a magasépítések pörögtek fel az elmúlt években, a megkezdett kivitelezési munkák szintje duplázódott a minimumhoz képest 2016-2017-re az EBI Építésaktivitási Jelentés szerint. A magasépítésen belül a lakásépítések különösen nagyot nőttek az utóbbi két évben, nemcsak duplázódtak, hanem többszörösére emelkedett a megkezdett kivitelezési munkák volumene a korábbi évekkel összehasonlítva. Ebben nagy szerepet játszott az új kormányzati támogatási program, amely előnyben részesíti az új lakás vásárlását a használttal szemben, illetve 2016 elején az új lakásokat érintő áfa 27-ről 5 százalékosra történő csökkentése, ami a jelen állás szerint 2019. december végéig marad érvényben.A magasépítéseken belül azonban nemcsak a lakásszektor ébredt fel tetszhalott állapotából, hanem az irodaépítések is nagyot ugrottak. Budapesten járva lépten-nyomon hatalmas daruk hirdetik az épülő - köztük az eddig soha nem látott méretben készülő - komplexumokat. A kivitelezések felpörgése azonban egyúttal komoly problémákat is hozott, az építőipar ugyanis nem tudja megfelelően kielégíteni a hirtelen megtöbbszöröződött igényeket, így komoly harc folyik a megfelelő kivitelezői kapacitás lekötéséért.Az építőipari cégek közül a válság során nagyon sokan tönkrementek, de a megmaradó cégek is költségcsökkentésre kényszerültek, a visszaeső megrendelésállomány pedig a kapacitások visszavágására sarkallta őket. Ahogy annak idején a válság tört be hirtelen, most a bőség korszaka teszi ugyanezt, és rekordgyorsasággal lenne szükség a válság előtti volumenben kapacitásokra. Ezeket azonban egyik napról a másikra a semmiből előteremteni korántsem egyszerű.Most mindenkinek egyszerre van szüksége betonkeverő telepekre, darukapacitásra, az óriási földmunkákhoz gépekre, zsaluzó elemekre, hogy csak néhányat említsünk a szükséges felszerelések és erőforrások közül. Mindeközben ezeket természetesen működtetni is kell valakinek, ami ugyancsak számos problémát vet fel.A válság során nemcsak a kapacitások épültek le ugyanis, hanem a dolgozók jelentős része külföldre vándorolt a magasabb fizetések reményében, így a szektor komoly munkaerőhiánnyal küzd. Ezt a hiányt a cégek próbálták a bérek emelésével orvosolni, és így más szektorokból munkaerőt csábítani az ágazatba, vagy a külföldön munkát vállalókat hazacsábítani. A képzett munkaerőért a különböző cégek egymással is harcban állnak, sokan magasabb bérekkel akarják a versenytársaktól magukhoz édesgetni a dolgozókat. Valójában azonban mindez nem oldja meg az ágazat problémáját, jelenleg ugyanis még messze nem értük el a válság előtti foglalkoztatottsági szintet, miközben a munkaerőhiány már most óriási.

Építőipari drágulás

Tömegével zajlanak a fejlesztések

Csúszások, bizonytalanságok

Természetesen a fejlesztők is próbálnak alternatív megoldásokat találni, számos építkezéssel lehet találkozni például Budapesten járva, ahol külföldi vendégmunkásokkal igyekeznek orvosolni a problémát. De sokak szerint még a környező országokból sem fedezhető hamarosan ez az óriási igény, miután jelenleg tízezernél is több szakmunkás hiányozhat az építőiparból.Az Építési Vállalkozások Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) szerint az idei évben a szerkezetépítési szakmunkák elvégzésére több külföldi cég is megjelent Magyarországon, vagyis nemcsak a hazai cégek utaztatnak ide külföldi munkásokat, hanem már eleve külföldi társaságok is látják a lehetőséget a magyar piacra lépésben, török, moldáv és ukrán cégek megjelenése enyhíthet majd valamennyit a hazai helyzeten. Szintén a munkaerőhiányt kívánja csökkenteni a kormány azon döntése, hogy a szomszédos, nem uniós országokból - Ukrajnából, Szerbiából - érkező állampolgárok a kijelölt hiányszakmákban munkavállalási engedély nélkül dolgozhatnak Magyarországon. A legtöbb hiányszakmát pedig éppen az építőiparban jelölték meg, mint például az ács, a villanyszerelő, a tetőfedő, a burkoló, a festő, az épületgépész, az asztalos, a kőműves, a vízvezeték-szerelő vagy a darukezelő szakma, de diplomás építő- és építészmérnökből is túl kevés van hazánkban.Ugyanezt a célt szolgálhatnák a technológiai újítások, melyekkel lenne mód a drága munkaerőnek gépekkel történő helyettesítésére. Ez azonban magas fejlesztési összegbe kerül, amit nem biztos, hogy egy cég könnyen vállal. Bár most sok a megrendelés, de kérdés, hogy ez hány évig tarthat még ki, érdemes-e ilyen hosszú távú elköteleződést vállalniuk a vállalatoknak, és hitelből kapacitást bővíteni. Ez ugyanis még egy nagy cég esetében is komoly elköteleződést és jövőbe vetett bizalmat feltételez, egy kis cég számára pedig egyszerűen megvalósíthatatlan. Itt pedig el is érkeztünk a hazai építőipar másik hatalmas problémájához, az elaprózott szerkezethez. A cégek jelentős része ugyanis legfeljebb négy munkavállalót foglalkoztat, vagyis a többség számára a technológiai bővítés nem alternatíva.Nem egyszerűen nehéz kivitelezőt találni az építkezésekhez, de ha végre sikerül is találni egy céget, a beruházóknak azzal kell szembesülniük, hogy lényegesen magasabb árakon készülhet csak el az épület, mint korábban. Az építőanyagárak meredeken emelkedtek az elmúlt időszakban, a gyártók igyekeznek kihasználni a felfokozott hangulat és hatalmas kereslet nyújtotta előnyöket. A különböző termékek alapanyagainak világpiaci ára többnyire ugyanis nem lőtt ki hirtelen, ami valóban indokolhatná ezt a mértékű drágulást. Ráadásul egyes környező országok áraihoz képest ugyanannak a gyártónak a terméke nálunk lényegesen többe kerülhet, ami még inkább a jelenlegi különleges helyzetet igazolja.Az elmúlt időszak a növekvő anyagárak mellett a jelentős munkabér-emelkedés jegyében telt az építőiparban. 2016 nyara és 2017 nyara között a különböző szakipari munkák esetében 25 százalékos béremelkedésre került sor az ÉVOSZ szerint, de egyes esetekben még ezt is felülmúlta az emelkedés, a gépészeti munkákat például már csak 30 százalékkal többért lehetett elvégeztetni. A munkabérek drasztikus növekedése a szektorban a kivitelezés költségeit is az egekbe emelte, és a folyamatnak még messze nincs vége.2008 és 2013 között a fejlesztések egyik legnagyobb korlátját a finanszírozás jelentette, vagyis a pénzügyi oldal volt a legfontosabb tényező a beruházások megvalósulásában, kulcskérdésnek számított, hogy ki jut hitelhez, illetve milyen kamatszintek mellett. A válságban ugyanis a korlátlan források évei után a bankok ezerszer meggondolták, hogy kinek adnak hitelt, és így lényegében alig finanszíroztak projekteket, sokan kénytelenek voltak saját forrásból elindulni. Az időszakban külön hírértékkel bírt, ha egy fejlesztőnek sikerült hitelmegállapodást kötnie, és az ingatlanpiac egyik legnagyobb kérdése volt, hogy mikor tér vissza a finanszírozás a piacra.A válság azután elmúlt, és a bankok újra elkezdtek pénzt kihelyezni, ráadásul nagyon kedvező feltételek mellett. A helyzet szinte a korábbi ellenkezőjére fordult: ma a bankok versenyeznek a jobb projektekért. Mindezek ellenére azonban a fejlesztők mosolya nem lehet őszinte. A kivitelezőkért folytatott, korábban említett harc ugyanis nagy bizonytalanságot hozott, aki nem tudja akár évekre előre lekötni a megfelelő kivitelezői kapacitást, könnyen a projektje elhalasztására kényszerülhet. Ráadásul nemcsak az építőcégeknél jelentkezik probléma, hanem az építőanyag-gyártók sem tudják követni a megrendelésállomány hirtelen bekövetkező drasztikus bővülését, így az anyagok esetében is hosszú időre előre kell gondolkodni, és egy nagy építkezéshez ezekre is jó előre le kell szerződni. A projektek megvalósíthatósága tehát ma főként a kivitelező és építőanyagcégektől függ.A kivitelezés körüli gondok számos projekt megvalósulását veszélyeztethetik, illetve jelentős csúszásokat okozhatnak, különösen a lakóingatlan-beruházások esetében. Az építőiparos cégek egyértelműen a lakásépítéseket látják a legkockázatosabb fejlesztésnek. Sokan ugyanis már korábban megégették magukat ilyen projektekkel, a válság sok cégnél kifizetetlen vállalkozói, alvállalkozói számlákat hagyott maga után. Mivel pedig ma bőven lehet válogatni a megrendelések között, a cégek a legkevésbé kockázatos projektet részesíti majd előnyben. Ilyen szempontból a fejlesztés típusán túl még sok múlik azon is, hogy ki a beruházó - egy már régóta a piacon lévő, megbízhatónak tartott céggel könnyebben kötnek szerződést a kivitelezők.Másik nagy kérdés, hogy a beruházók mennyire tudták előre jól kalkulálni egy projekt megépítésének költségét, vagyis a folyamatos drágulás ellenére még "kijön-e a matek" a végén is. A lakásépítések esetében például egy bizonyos ár fölött már nem lehet eladni a lakásokat, ami akár könnyen azt eredményezheti, hogy csak veszteséggel fejezhető be a beruházás. Ebben az esetben pedig két út állhat a fejlesztők előtt: egy előrehaladott állapotban lévő projekt esetében megpróbálják azt befejezni, még ha veszteséggel is, míg egy alacsony készültségi fokú beruházásnál egyszerűbb lehet bedobni a törülközőt, és leállítani az építkezést. Ez pedig különösen az építőipari cégeket érintheti érzékenyen, rögtön a következő kérdés ugyanis, hogy vajon lesz-e miből kifizetni az addig elvégzett építési munkákat. Előállhat olyan helyzet, hogy a beruházónak egyszerűbb felszámolnia a projektcéget, még akkor is, ha tartozásokat hagy maga mögött. Ennek eredményeképpen pedig a kivitelezők futhatnak a pénzük után, akárcsak a válság beköszöntekor.