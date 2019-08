Ez ma Magyarország legdrágább eladó háza - Te megvennéd ennyiért?

24 szoba, 6 méteres belmagasság Baranya megyében

A keresésünk során az ország legdrágább családi házait néztük, amelyeknél a hirdetésből egyértelműen kiderült, hogy nem elírásról van szó, vagyis valós méret és ár szerepel bennük. A többlakásos épület ugyancsak kizáró ok volt, így az élen többnyire hatalmas méretű kastélyok végeztek.A legdrágább vidéki lakóház a Baranya megyei Bükkösdön található 2400 négyzetméteres Petrovszky-kastély, amihez egy 16 ezer négyzetméteres telek is tartozik. Az 1700-as években épült barokk stílusú főúri kastélyt a hirdetés szerint lapos kupolás középrizalit jellemzi, melyet a főbejárat felett erkély díszít. A középrizalit timpanonjába az építtető Petrovszky család címere került. Az 1736-ban felépült kastélyt Petrovszky János és Petrovszky Zsigmond építtette. Az 1800-as években a Jeszenszky család birtokolta, majd az 1950-es években a kastélyt államosították. Ezt követően az állami gazdaság birkahodálynak használta az emeleti helyiségeket, majd gyermekotthonként és iskolaként funkcionált. 1999 óta magánkézben van.

A főváros legdrágább háza

Azóta az elhanyagolt szerkezeti elemeket visszaállították, kívül-belül renoválták a mennyezetet, a falakat, és egyéb burkolatokat, új villany, víz, fűtés vezetékrendszert építettek ki. A 24 szobás épület belmagassága 6 méter.Az ingatlan eladási ára 3 milliárd forint, ami fajlagosan sem mondható kevésnek. Az 1,25 milliós négyzetméterár többszöröse a környék átlagának, sőt, a budapesti legdrágább kerület árainál is magasabb. Az azonban tény, hogy ilyen egyedi ingatlannal nem sűrűn lehet találkozni, így a leendő vásárló feltehetően nem a környék áraihoz fogja hasonlítani az árcédulát a vásárlás során.Budapesten több olyan ingatlan is van, amely több lakást foglal magába, így elsősorban befektetési céllal árusítanak. Ezeket nem vettük figyelembe, ezért a legdrágább ház egy 1300 négyzetméteres villa, amit 2,6 milliárd forintért kínálnak. A III. kerületi, 2004-ben épült házhoz 3200 négyzetméteres telek tartozik.

Az épületben belső lift is megtalálható, és a hirdetés szerint alkalmas családi otthonnak, de akár cégközpontnak, követségi rezidenciának is.A nagy belmagasság, tágas, esztétikus terek és a prémium minőségű beépített anyagok egy ilyen épületben elengedhetetlenek, azonban még így sem kevés a 2 milliós négyzetméterár, ami Budapest legdrágább új építésű lakásaival van egyenértékben.A nappalihoz egyébként terasz és télikert is kapcsolódik, valamint egy könyvtár is helyet kapott. Az emeleten pedig hat külön bejáratú hálószobát, két fürdőszobát és két mellékhelyiséget találunk. A kertszinten emellett egy wellness részleg épült, fűthető úszómedencével, jakuzzival, török- és gőzfürdővel és egy fitneszteremmel.Az alagsorban egy 8 állásos garázst alakítottak ki, de a telek területén további 12 autó számára áll rendelkezésre beállási lehetőség. Ami pedig a további extrákat illeti, a 16 kamerás biztonsági rendszer, városra néző panoráma és a borospince sorolható ide. Az ingatlan ára azonban, ahogy már írtuk egyáltalán nem alacsony, abban az esetben, ha ennyiért találna gazdára, akkor a leendő tulajdonosnak csak az illetékre 104 millió forintot kellene kifizetnie.Bár kínálati árak alapján ezek most a főváros legdrágább házai, fontos hangsúlyozni, hogy a feltüntetett árak az eladó elképzelését tükrözik, a valóságban korántsem biztos, hogy ennyiért el is fognak kelni a hirdetett ingatlanok. Ez mindenesetre érdekes körkép arról, hogy a megszokott típusú családi házak körén túl milyen ingatlanokkal találkozhatunk a hazai piacon.