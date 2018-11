Két térkép, ami világosan megmutatja, hogy miért nőttek ennyire a lakásárak

November 22-én bővebben beszélgetünk a lakáspiac jelenlegi helyzetéről és a jövőbeli kilátásokról az év végi nagy ingatlanos konferenciánkon. Nézze meg a programot és jelentkezzen most! ÁTTEKINTÉS

Nyilván több komoly gazdasági oka volt a jelenségnek, mint pl. a kamatok csökkenése, bérek látványos emelkedése, az általános bizalom növekedés és konjunktúra, a CSOK, vagy az elérhető magas hozamok miatt rövid és hosszú távú bérbeadásra szánt, befektetési célú lakásvásárlások terjedése.

Mielőtt elérjük a lakáspiaci árnövekedés csúcsát, amit egyelőre még senki sem lát biztosan, érdemes jobban utánanézni, hogy leginkább hol és miért emelkedtek meg a lakásárak az elmúlt években.Ezek együtt robbantották be a lakásárakat és hogy a drágulás milyen komoly területi szórást jelent, valamint jelentősen összefügg az országon belüli vándorlással, az térképen is jól szemléltethető. Az elmúlt 4 évben 10-20%-os drágulás mellett volt példa 100%-os növekedésre is, vagyis bizonyos területeken megduplázódtak az árak. A KSH belső vándorlási adatainak és a Költözzbe.hu lakáspiaci adatbázisának összevetéséből kiderült, hogy oda szeretnének költözni a legtöbben, ahol jó munka és jó minőségűnek vélt városi élettér található, és emiatt ott vesznek lakást a befektetők is kiadási célra.

Elnéptelenedés és városiasodás

Nem új jelenség, ám egy 10 éves időtávon vizsgált, térképen vizualizált változás rendkívül látványosan mutatja be ezt a folyamatot. Lakáspiaci szempontból lényeges, hogy mérhető-e érdemi összefüggés a vándorlási adatok és lakásárak változása között. Az elvándorlással leginkább érintett területek az ország délnyugati, illetve északkeleti térségei, ahonnan elsődleges célpontok Budapest és agglomerációja, a nyugati országrész győri, soproni és szomszédos járásai, illetve a kecskeméti, a szegedi és a debreceni járások, továbbá külföld, ami ideiglenesen negatív hatással lehet a lakáspiacra.A Költözzbe.hu 2012-2015 évek és 2016-2018 között eladásra hirdetett ingatlanok átlag négyzetméterárainak változását nézve, általánosságban elmondható, hogy ahol pozitív a vándorlási különbözet ott nőttek leginkább a lakásárak. Van azonban egy-egy kirívó terület, ilyen például a Balaton északi és déli partvidékének piaca, ahol bár a vándorlási különbözet nem különösebben pozitív, a befektető, nyaralót vásárló vevők miatt komoly áremelkedések voltak.

Mire számítsunk?

A portál szakértői szerint a következő években várhatóan folytatódik az a tendencia, hogy a lakosság (jellemzően a fiatalabb korosztályok) a nagyvárosok, a több munkalehetőséget, ezáltal magasabb életszínvonalat kínáló települések irányába költözik és ez vonzza a befektetőket. Az elemzők úgy látják, hogy a népszerűbb területeken egy következő kisebb-nagyobb válság vagy piaci korrekció esetén is működő piaccal, élénkebb kereslettel, kevésbé visszaeső árakkal találkozhatunk majd. Ugyanakkor felhívják a figyelmet: az elnéptelenedő, elöregedő területeken az ingatlanárak továbbra is stagnálni fognak, és egy nehezebb gazdasági időszakban jelentős áresést is el kell könyvelniük, ha egyáltalán lesz bárki, aki gazdaságilag kevésbé prosperáló városban vagy kistelepülésen szeretne vagy tud majd ingatlant vásárolni.