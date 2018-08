Őrület, mit művelt a magyar lakáspiac - Nehéz feldolgozni a 30-80 százalékos árnövekedést

November 22-én újra Property Investment Forum, Magyarország legjelentősebb ingatlanszakmai eseménye! Új helyszínen, kiállításokkal, a legfontosabb döntéshozókkal, egyedülálló networking lehetőségekkel. Most extra early bird áron! ÁTTEKINTÉS

Budapest és a többi megyeszékhely az elmúlt 4-5 évben

Változásból nem volt hiány a hazai ingatlanpiacon az elmúlt 4-5 évben. Míg 2013-ban egyre inkább lassuló árcsökkenésről számoltak be a statisztikák, később a lassú emelkedést egyre gyorsabban növekvő árak váltották, egészen 2017-ig, amikor már ismét lassuló emelkedést mutattak a számok. Összességében nézve Budapest mellett a közép- és a nyugat-dunántúli régiók voltak azok, ahol a megyeszékhelyek lakásárai alapján a legmagasabb árváltozás következett be.A lakáspiac 2013 körül érte el mélypontját, ez volt ugyanis az utolsó év 2008 óta, amikor még csökkentek az árak. A használt lakásoknál az árcsökkenés lassuló ütemben folytatódott, az egy évvel korábbi árakhoz képest közel 3 százalékkal esett vissza a használt lakóingatlanok értéke az egész országot tekintve. Az új lakásoknál ugyanebben az évben már 0,2-0,3 százalékos emelkedést is lehetett tapasztalni, ami jól mutatja, hogy az új ingatlanok alkották a kevésbé volatilis piaci szegmenst. Az értékesítésben aligha történt változás az új ingatlanoknál, a használt lakásoknál viszont ebben az évben már kezdett élénkülni a kereslet, ami a közel 4 százalékos forgalomnövekedésben mutatkozott meg.A 2014-es év rekordalacsony lakásárszinttel indult, de az év eleji adatok alapján már óvatos trendfordulóra lehetett számítani. A kezdeti feltételezés később beigazolódott, ez volt az első év, amikor már erősödő lakáspiacról beszélhettünk, a forgalom folyamatosan növekedett ‒ az árakkal párhuzamosan. 30 százalékkal nőtt az értékesített használt lakások száma, és az új építések is 10 százalékkal növekedtek az egy évvel korábbi adatokhoz képest. A fokozatos, nem túl gyors áremelkedés 4 százalékot tett ki mind az új, mind a használt lakások esetében. Ha pedig nem a tiszta árváltozást, hanem a ténylegesen eladott használt lakások átlagos árát nézzük, a növekedés mértéke mintegy 7 százalékos volt. A két szám különbsége az eladott lakások minőségbeli összetételének a változásából fakadt, jellemzően több drágább lakás került eladásra ebben az időszakban.A vártnál meredekebben emelkedtek a magyarországi lakásárak, de a fellendülés eltérő képet mutatott az egyes régiókban. Az árak emelkedése az egyébként is drágább területeken volt a legmagasabb, a főváros egyértelműen éllovas maradt, és Nyugat-Dunántúl megyeszékhelyein is jelentős volt az árváltozás. Ennek hatására a használt lakások árszintje is átlépte a 2010. évi bázist az első negyedévben, az év egészét nézve pedig 4,6 százalékkal meghaladta azt. Az új lakások ára 2015-ben már a 2008-as értékeket is meghaladta, vagyis elérte a válság előtti szintet. Ugyanakkor reál értelemben még nem történt meg az áttörés, a használt lakások ára 20 százalékkal elmaradt a válság előtti értékektől. A tiszta árváltozás 11 százalék volt a használt, míg 8 százalék az új ingatlanok esetében.Bár még nem volt érzékelhető hatása, de az első hónapokban egyre több új lakóházprojekt indult. A korábbi évek stagnálása után már az új lakóingatlanok adásvételének száma is megemelkedett, a használtaké pedig tovább nőtt mintegy 9 százalékkal. A tiszta áremelkedés töretlen maradt, sőt még erősebbé vált, az újaké 10 százalékkal, a használt lakások árai pedig 13 százalékkal voltak magasabbak, mint a korábbi évben. Ugyanakkor a tranzakciók összetétele jócskán megváltozott, a kisebb településeken is élénkülni kezdett a forgalom, nőttek az árak, viszont ezek az alacsonyabb árú ingatlanok lefelé tolták az áremelkedés mértékét. A folyamatos emelkedés ellenére a lakások reálértéke még mindig nem érte el a 2008-as szintet, az új és a használt lakások egyaránt elmaradtak ettől 8-10 százalékban.Tavaly mérséklődés következett be a tiszta áremelkedésben, az új lakásoknál 2 százalék alatti drágulást rögzítettek az első hónapokban, míg az első három negyedévben összesítve 7,8 százalékos volt az emelkedés mértéke a korábbi évhez képest. Budapesten közel 12 százalékos volt a növekedés mértéke 2017 első felében a korábbi év ezen időszakához képest, de nem maradtak el sokkal a megyeszékhelyek sem, ahol 10 százalék volt ez az érték. Régiónként nézve Dél-Alföld és Dél-Dunántúl szerepelt a második és a harmadik helyen az áremelkedésben, amelynek mértéke 9-10 százalék körül alakult.Bár sokan arra számítottak, hogy mostanra az áremelkedés üteme lassulni fog, ennek továbbra sem láthatók a jelei a piacon. A használtlakás-árak szintje 2018 első negyedévében 12,2 százalékkal volt magasabb, mint a megelőző év azonos időszakában. Az újlakás-piac árszintje a használtakéval párhuzamosan emelkedett, így 2018 első negyedévében az új lakások ára 12,4 százalékkal volt magasabb az egész országot nézve, mint egy évvel korábban.Nem okoz nagy meglepetést, hogy a legnagyobb drágulás a közép-magyarországi régióban, Budapesten volt tapasztalható. A használt lakásokra vonatkozó statisztikák alapján 2013 és 2017 harmadik negyedéve között több mint 80 százalékkal nőttek a fajlagos árak, míg az új lakásoknál 44 százalékos volt ez az érték. Ezzel szemben az egyes régiók megyeszékhelyeit összehasonlítva a legkisebb növekedést Észak-Magyarországon rögzítették, a használt lakásoknál ennek a mértéke alig érte el a 30 százalékot, míg az új lakásoknál az alacsony tranzakciószám miatt csupán becslések vannak a négyzetméterárak változásáról. Az ország többi megyeszékhelyén az árváltozás hasonlóan alakult, nem egészen 5 év alatt 33-55 százalékkal nőtt a használt lakások négyzetméterára, míg az újaké 32-50 százalékkal.