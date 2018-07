Pengeélen a magyar lakáspiac

Save the date! November 22-én újra Property Investment Forum, Magyarország legjelentősebb ingatlanszakmai eseménye! Új helyszínen, kiállításokkal, a legforróbb témákkal, a legfontosabb szakértőkkel és döntéshozókkal, exkluzív programokkal, egyedülálló networking lehetőségekkel várjuk a részvevőket az egész napos programra. Írja be a naptárába már most! ÁTTEKINTÉS

Jól nézd meg, hogy kitől vásárolsz!

Néhány hónappal ezelőtt érkezett a Portfolio Ingatlan szerkesztőségébe egy olvasói levél, amelyben egy új lakást vásárló számolt be arról, hogyan vált az otthonvásárlás valódi rémálommá számára. A szerencsétlenül járt olvasó problémája akkor kezdődött, amikor az épület átadása a tervezett időben nem valósult meg, a kivitelező pedig hirtelen elérhetetlenné vált. Miután a cég jogi képviselőjét sikerült elérnie, közölték vele, hogy a munkaerőhiány miatt a szerződés ellehetetlenült, így két lehetőség közül választhat: a fejlesztő vagy visszaadja az eredetileg befizetett vételárrészletet kötbér és egyéb kártérítés nélkül, vagy ha a vásárló további 5,5 millió forintot befizet, akkor befejezik a lakását. Mindez egy olyan épületben, ahol azóta is zajlik az építkezés, és a lakásokat folyamatosan értékesítik.A fejlesztő célja ebben az esetben az volt, hogy a magas keresletet kihasználva olyan vásárlót találjon, aki hajlandó magasabb árat is kifizetni a korábban tervasztalról olcsóbban értékesített lakásért. Az árak emelkedése miatt erre valóban lenne esélye, az eset viszont súlyos etikai és jogi kérdéseket vet fel. A hír megjelenését követően több hasonló cipőben járó vásárló is írt, akiket a fejlesztők valami módon megpróbáltak megrövidíteni. Szerencsére nem mindenkinél volt ennyire súlyos a helyzet. Egy másik vásárló például azt sérelmezte, hogy a beruházó cég nem tette lehetővé, hogy saját maga válasszon burkolatot, csak az általuk kínált listából választhatott, ahol viszont a piaci árnál jelentősen drágábban voltak elérhetők ugyanazok az anyagok. A legtöbben viszont az átadások csúszására panaszkodnak, ami nem is csoda, ha az épülő lakások számát a rendelkezésre álló kapacitásokkal összevetjük.

Mi okozza a problémát?

Valóban rosszabb a minőség?

A mostani problémák többsége a válság éveire vezethető vissza, amikor az alacsony kapacitáskihasználtság miatt az alapanyaggyártók vagy szüneteltették tevékenységüket, vagy jelentősen csökkentették azt, ami a termelésben is jelentős csökkenést hozott. A lakásfejlesztők azonban a néhány évvel ezelőtt megélénkülő keresletre reagálva egyre többen döntöttek úgy, hogy elindítják korábbi vagy újonnan tervezett lakásprojektjeiket. Az 5 százalékra csökkentett lakásáfa és a CSOK bevezetését követően élénkült meg igazán a beruházások száma, ami azt jelentette, hogy 2016-ban és 2017-ben nagyon megnőtt az igény a meglévő fejlesztői kapacitásokra, mind a munkaerőpiacon, mind az építőanyagok terén.A helyzetet azonban két dolog is nehezíti. Egyrészt Magyarország mellett egész Európában szárnyal az építőipar, ami a rendelkezésre álló munkaerő egy részét elszívja, másrészt a lakásépítéseken túl a kereskedelmi ingatlanok - irodaházak, logisztikai központok, szállodák - fejlesztése is aranykorát éli, így a munkaerő mellett az alapanyagokból is egyre nagyobb a hiány. Ezen valamelyest segíthetne az állam azzal, ha a legnagyobb beruházásait ütemezve indítaná el, egyelőre azonban nem ezt látjuk, hanem éppen ellenkezőleg, a legnagyobb felfutás idején kezdtek bele számos állami óriásberuházásba. Ezek után nem csoda, ha a lakásfejlesztők csúsznak a projektjeikkel, a vásárlók pedig azon bosszankodnak, hogy nem költözhetnek be időben a kiválasztott otthonukba, vagy nem az elvárt minőséget kapják, miközben már az előlegre is hatalmas összegeket fizettek ki.A szakemberek szerint az elmúlt években mind a felhasznált anyagok minősége, mind a kivitelezők felszereltsége sokat javult, ezzel egyidőben azonban ismét megjelentek a kevésbé hozzáértő beruházók a piacon. A javuló minőség elsősorban a szigorúbb jogszabályi előírásoknak és a technikai fejlődésnek volt köszönhető, ezzel együtt az energiahatékonysági mutatókban is elindult a fejlődés. Ennek azonban még nem látszik a kézzelfogható eredménye, ugyanis ezek a lakások többségében még átadás előtt állnak, így az, hogy a most épülő lakásoknál valóban sikerül-e tartani a magasabb minőségi elvárásokat, csak a következő években derül majd ki.

Mit hoz a jövő?

Az új lakást vásárlóknak a szakértők azt tanácsolják, hogy a mostani piacon legyenek nagyon körültekintők: ha a beruházónak vannak korábbi referenciái, menjenek el, nézzék meg azokat, de akár az építkezés fázisait is kövessék figyelemmel. Sajnos most is sok beruházó van a piacon, akik felkészületlenül, szakmai hozzáértés és tapasztalatok nélkül vágnak bele társasház építésébe. Bár sokan már a tervasztalról megvásárolják a lakást, érdemes várni az első kapavágásig. Ha ugyanis egy építkezés nem kezdődik el az ígért időpontban, vagy rendkívül lassan halad, várható, hogy a későbbiekben is lesznek vele problémák.Egy megbízható kivitelező nem engedheti meg magának, hogy kétes minőségben építsen, a lakásokat ugyanis minél hamarabb, probléma nélkül szeretné értékesíteni, hogy elkezdhesse a következő projektjét. Noha egyre többen vállalnak garanciát a munkájukra, ettől függetlenül a vásárlóknak a műszaki átadás-átvétel idején érdemes műszaki ellenőr segítségét kérniük, hogy biztosak lehessenek új otthonuk megfelelő műszaki állapotában.Ha megnézzük a mostani fejlesztési boomot, akkor sokan elképesztő szárnyalásról beszélnek, noha a kétezres évek elején volt több olyan év is, amikor a mostaninál jelentősen több lakás épült. Tavaly országosan bő 14 ezer lakást adtak át - a fejlesztési célú és a saját célú építkezésekkel együtt -, ami ugyan 40 százalékkal meghaladja a 2016-os 10 ezer körüli értéket, de messze elmarad az ezredforduló utáni évek 30-40 ezres átlagától. A kiadott új lakásépítési engedélyek (bejelentések) száma már ismét 30-40 ezer között van, ezek azonban várhatóan nem egy év alatt fognak elkészülni. A mostani probléma oka leginkább abban keresendő, hogy a már említett kapacitások egyelőre nem tudnak lépést tartani a megnövekedett igényekkel. A magyarországi lakásállományhoz viszonyítva viszont nem is feltétlenül van szükség 30-40 ezer új lakásra évente, sokak szerint a meglévő állomány megfelelő karbantartása mellett akár 20-25 ezer új lakás is elegendő lehetne.