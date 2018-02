Tömeges csúszások és 18 százalékos áfa - Tényleg ez a zord jövő vár a lakáspiacra?

Nem jön még a felzárkózás

Noha 2017 második negyedévében - az MNB felmérése szerint - a kistelepüléseken jelentősen magasabb ütemű volt a lakásárak emelkedése, mint a nagyobb városokban, a szakértők véleménye szerint egyelőre nem indul be a felzárkózás. A megkérdezettek közül továbbra is kevesebben számítanak arra, hogy a kistelepüléseken hosszabb távon is kitart a lendület, amit már az MNB harmadik negyedéves jelentése is megkérdőjelez. Abban már ismét a fővárosban és a nagyobb városokban volt a legerősebb az áremelkedés. Összességében viszont mind Budapesten, mind a községekben egyre kisebb ütemben nőhetnek tovább az árak.

Saját célra, hitelből

A befektetési célú vásárlások jelenlétének nagy szerepe volt a 2014-ben kezdődött áremelkedés beindításában, mostanra azonban a saját célú vásárlók is aktivizálódtak, így a befektetők részaránya az összes adásvételen belül valamelyest csökkent. Az emelkedő árak, a csökkenő hozamok és a rövidtávú turisztikai célú lakáskiadás körüli bizonytalanság óvatosságra intheti a befektetőket, akik a piaci környezet változásaira gyorsabban tudnak reagálni.A megkérdezett szakértők többsége a külföldi vásárlók számával kapcsolatban sem számít további növekedésre, bár várhatóan nem is fog csökkenni a számuk. A külföldiek legnagyobb arányban még mindig a belvárosban keresnek lakásokat, de nemzetiség szerint nagyok a különbségek a szomszédos országok vagy a távolabbról érkező befektetők között. Előbbiek sokan keresnek vidéken is lakóingatlant, míg utóbbiak érdeklődése főként Budapestre koncentrálódik.

Csökkent a szakértői optimizmus

A felmérésben az alábbi szakemberek vettek részt:

Balla Ákos - Balla Ingatlan, Balogh László - Ingatlan.com, Benedikt Károly - Duna House, Horváth Áron - Budapesti Lakáspiaci Riport, Incze Zsombor - FHB, Kricsfalussy Tamás - Metrodom, Mester Nándor - Otthontérkép, Pálfi Péter - MRICS, Sápi Zoltán - Eltinga, Soóki-Tóth Gábor - Otthon Centrum, Valkó Dávid - OTP Jelzálogbank és a Portfolio Ingatlan csapata

Az előző negyedévhez hasonlóan a lakosság hitelfelvételi hajlandóságában most is egyértelmű válaszok születtek. Szinte minden megkérdezett szerint tovább emelkedhet a hitellel vásárolt lakások aránya, amiben feltehetően szerepet játszik az is, hogy az egyre magasabb árak miatt egyre kevesebben képesek a kinézett lakást hitel nélkül finanszírozni.A mostani kérdőívben megkérdezett összes szakértő egyöntetűen arra számít, hogy a lakásfejlesztések jelentős részénél csúszni fog az átadás, sőt van, aki szerint már most tömeges jelenségről van szó. Ennek hátterében elsősorban a munkaerőhiány áll, így a vásárlóknak is érdemes körültekintőnek lenniük.Érdekes továbbá, hogy a korábbiaktól eltérően a lakásáfa esetleges meghosszabbításával kapcsolatban is csökkent az optimizmus. Bár feltételezhető, hogy 2019 után is lesznek majd valamiféle állami ösztönzők, a megkérdezett szakértők több mint harmada szerint az új lakások kedvezményes áfáját 2019 után 18 százalékra emelheti fel a kormány.