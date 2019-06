Utolsókból lesznek az elsők: a hely, amit egyszer hanyagolnak, máskor imádnak a lakásvásárlók

Az V. kerületben tapasztalt 30 százalékos növekedés az adásvételek számát illetően, vélhetően nagyrészt a bázishatásnak tudható be. Miután a 2016-17 közötti időszakban 25 százalékos volt a visszaesés, a 2017-18 között tapasztalt 30 százalékos emelkedésnek egyszerűen alacsonyabb volt a viszonyítási évben létrejött tranzakciószám. Így nehezen lehet kiszűrni, hogy az emelkedésben mekkora részt képviselt az átlagostól eltérő keresletélénkülés, azt viszont jól mutatja, hogy az V. kerületben mennyire hektikusan, évente változóan alakul az adásvételi tranzakciók száma. A bázishatás miatt egyébként, az árindexek esetében is sokszor egy fix bázisévhez, például 2010-hez viszonyítunk.

Budapesten 2 százalékkal, a végleges számokban várhatóan 37 ezer közelébe nőtt tavaly a lakáspiaci tranzakciók száma. Tíz kerületben lehetett a forgalom visszaesését tapasztalni, amelynek mértéke 1 és 19 százalék közé esett. Tetemes a veszteséga 2-3 ezres forgalmú VIII. és X. kerületben, utóbbiban volt a legnagyobb, 19 százalékos visszaesés a 2018-as adatok alapján.A befektetési célú vásárlások még mindig jelentős keresletet generálnak a rangsor másik végén ugyanis 10 százalékot meghaladó forgalmi élénküléssel áll például az V., XIII. vagy VII. kerület. A XIII. kerület emellett a legfőbb színtere a most dübörgő újlakás-építésnek és forgalomnak is, nagyjából 3,7 ezer tranzakciót itt regisztrálták. Ezt követik egymás után a XIV., VII., XI. és VIII. kerületek.

Kép forrása: OTP Értéktérkép

A nagyon drága ingatlanokat is szívesen veszik

Soóki-Tóth Gábor MRICS elemzési vezető Otthon Centrum Soóki-Tóth Gábor 1993-ban végzett okleveles építészmérnökként a Budapesti Műszaki Egyetemen. 1999-ben a Nottingham Trent Egyetemen M.Sc in Real Estate fokozatot szerzett. A BME Városépítés tanszékén kezdett dolgozni... Tovább »

Ha pedig megvizsgáljuk a kerületken belül az egyes körzeteket is, élen jár a 1053-as körzet (délkeleti Belváros), ahol a 70 százalékos forgalombővülése egyértelműen a befektetői kereslet számlájára írható. A 1149-es (Kiszugló) és 1097-es (Külső-Ferencváros) körzet 50-55 százalékos növekményének ugyanakkor elsősorban a számos új projekt az oka, de elsősorban a IX. kerület esetében bőven lehet átfedés a befektetési célú vásárlásokkal is. Mindössze két kerület van, ahol az összes irányítószám-körzetben nőtt a forgalom: míg a XIII. kerület hagyományosan az újlakás-építések és a kereslet fő központja, a IV. kerületet csak az elmúlt két-három évben fedezték fel a lakásépítők nagy számban, kerületi szinten is érezhető pluszforgalmat generálva.Néhány évvel korábban egy 50-60 millió forintos társasházi lakás már drágának számított, 2018-ban azonban 100 millió forintra kúszott a nagy értékű ingatlanok határa és már ez az ár sem számít kirívónak a piacon. Az Otthon Centrum hálózatában 2014 óta megtízszereződött 100 millió forintnál drágább ingatlanok értékesítése, ezeknek az ingatlanoknak a 80 százalékát Budapesten értékesítették - mondta elA 2019-es tranzakciók egészét nézve a legnagyobb arányban a XII. kerületben voltak nagy értékű adásvételek, ahol háromból egy ingatlant 100 millió forint felett értékesítettek a hirdetőportálon keresztül zajló tranzakciók közül, de az V. és a XIII. kerület is népszerű volt a nagyobb értékű lakások eladását tekintve. A 100 millió forint feletti lakások átlagos alapterülete a fővárosban 158 négyzetméter volt, a legkisebb eladásra kínált nagy értékű ingatlan alapterülete 63, míg a legnagyobbé 440 négyzetméter.