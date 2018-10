Ötödik éve szárnyal az ingatlanpiac - Meddig tarthat a lendület?

November 22-én újra Property Investment Forum, Magyarország legjelentősebb ingatlanszakmai eseménye! Új helyszínen, kiállításokkal, a legfontosabb döntéshozókkal, egyedülálló networking lehetőségekkel. Most early bird áron! ÁTTEKINTÉS

Ne csak a lakáspiacot nézzük!

A mostani piaci hullám a legtöbbünkhöz a lakásárak emelkedésén keresztül jut el, de a piac többi szegmensében is vannak olyan jelek, amelyek a közeljövőben bekövetkező nagy változásokra utalnak. A kiskereskedelemben például egyesek az internetes kereskedelmi platformok (e-kereskedelem) térnyerése miatt már most a bevásárlóközpontok eltűnésével riogatnak, egyelőre azonban úgy tűnik, hogy termékcsoporttól függően ugyan, de mindkettőre van igény.Bár az elektronikus kereskedelem globálisan is egyre bővül, a vásárlás élményét és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat nem fogja tudni helyettesíteni. A szolgáltatások és a vásárlás ötvözése egyébként a hipermarketekben is kezd megjelenni, de például - éttermeivel és játszóházaival - az Ikea is évek óta ezt az irányt követi. A bevásárlóközpontokban a mozik és éttermek mellett akár az ügyintézéssel, egészségüggyel kapcsolatos szolgáltatások is elkezdhetnek megjelenni, amit egyébként a most épülő irodaházakban is egyre többször látunk.A plázák megszűnése ellen szól a tény, hogy az elmúlt egy évben több budapesti bevásárlóközpont iránt is élénk volt a befektetői érdeklődés. Az, hogy a dél-afrikai NEPI Rockcastle ingatlanbefektető tavaly megvásárolta az Aréna Plázát , idén pedig a Mammut 1 és a Mammut 2 bevásárlóközpontot jól mutatja azt, hogy az online vásárlás erősödése mellett a nemzetközi befektetők is látnak fantáziát a jó helyen lévő bevásárlóközpontok üzemeltetésében. Ugyanezt támasztja alá, hogy idén júliusban az OTP Ingatlanbefektetési Alap megvásárolta a MOM Parkot a Wing Zrt., a Morgan Stanley Real Estate Investing és az osztrák CC Real alkotta konzorciumtól. Az óbudai EuroCenter tranzakciója, vagy a felújítás alatt álló Shopmark pedig annak bizonyítéka, hogy a nem központi elhelyezkedésű bevásárlóközpontoknak is megvan a vásárlóközönségük, így azok iránt is erős a befektetői kereslet.

A bevásárlóközpontokon túl

Ami egyre fontosabbá válik, az az élményközpontú vásárlás. Bár a - CPI által tavaly megvásárolt - Camponában már a 2000-ben megnyitott Tropicarium is hasonló célokat szolgált, a jövőben magának a vásárlásnak az élménye is egyre jobban átalakul. A fizikai és a digitális világ ötvözeteként kerül be egyre inkább a kiskereskedelmi piac szótárába az "omnichannel" kifejezés, aminek segítségével a vásárlók az összes létező offline és online csatornát felhasználva fognak navigálni, dönteni és fizetni az egyes üzletekben. Egy konkrét példát nézve a közeli jövőben a ruhaüzletbe belépve egy applikáción keresztül azonnal megjelenik a méretünkben kapható ruhák kínálata, azok üzleten belüli pontos elhelyezkedése, felhívva a figyelmet az aktuális akciós ajánlatokra. Az élményközpontú vásárlás egyik legfőbb úttörője Dubai Square névre keresztelt 750 ezer négyzetméteres hatalmas pláza, amelynek egyelőre nincs meg az átadása, de a teljes projekt feltehetően 2 milliárd dollárból valósulhat meg. Valamivel kisebb volumenben, de tulajdonképpen már alakul a mi saját Dubai Square-ünk is, a Gránit Pólus által fejlesztett Westend City Center második ütemének előkészítésével. Budapest legújabb multifunkcionális városközpontja olyan modern technológia-vezérelt kiskereskedelmi eszközökkel, funkciókkal lesz majd ellátva, amik a dubaji, és egyre inkább a világ számos pontján megjelenő új plázákra, bevásárlóközpontokra jellemzők, amik egyesítik az online és offline világ előnyeit.A november 22-én megrendezésre kerülő Property Investment Forum konferencián a legnagyobb tranzakciókkal kapcsolatban megszólalnak a retail piac szereplői is, akiktől a résztvevők első kézből értesülhetnek az aktuális piaci folyamatokról. A kiskereskedelem ugyanakkor csak egy része azoknak a területeknek, ahol az ingatlanpiacot meghatározó technológiai fejlődési folyamatok most is zajlanak. A proptech például az okosodó épületek mellett az okosodó városok - smart city - jövőjére is meglehetősen erős hatással van, de a robotizáció és a digitalizáció kérdéskörében a Big Data, a virtuális valóság (VR), az Internet of Things (IoT) vagy a Building Information Modeling (BIM) is nagy változásokat fog hozni. Property Investment Forum résztvevői a legnagyobb befektetések szereplőitől tudhatják meg, hogy hol tart most a Well-being forradalom, hogyan változtatja meg az iparágat a "Z" generáció, mit keresnek a befektetők vagy mire figyelnek a finanszírozók. A hamarosan piacra kerülő több százezer négyzetéternyi új iroda pedig a bérleti díjakra is hatással lesz.Minden jel arra utal, hogy a hagyományos kereskedelmi ingatlanok mellett a következő években Magyarországon is egyre nagyobb szerep jut az alternatív befektetési szegmensnek. Az ingatlanfejlesztések között ma már egyre gyakrabban tűnnek fel hotelek, akárcsak a piaci alapon működő magánkollégiumok. A lakáspiacon pedig a munkásszállók vagy a piaci alapú bérlakásépítés az, ami a következő években nagy növekedést hozhat.