Ki fizeti a régészt? Avagy hogyan lehet meggyorsítani egy magyarországi nagyberuházást

BudaPart 1117 Budapest, Kopaszi-gát 5 817 db lakás

29 - 124 m2 alapterület Átadás:

2019 Q3-tól 0 - 0 M Ft Ajánlatot kérek

Debrecenben - a nem régen befejeződött munka során - összesen 15 régészeti lelőhelyet fedeztek fel, a feltárás 240 ezer négyzetmétert érintett, a teljes projekt terület kb.60 százalékát. Piaci forrásból úgy tudjuk, hogy a beruházó és a régészek kapcsolata megfelelő volt, a közel fél éves munkálatokat a vállalt időre elvégezték. Ebben nagy szerepe volt annak, hogy a régészek a korábbi években már más nagyberuházásoknál is tapasztalatokat szereztek - mondta a neve elhallgatását kérő forrásunk. Szerintünk ugyanakkor az is sokat nyomhatott a latban, hogy a kormány nemzetgazdaságilag kiemelten fontos projektként kezeli a beruházást, ebből következően azt biztosították, hogy ne hátráltassa a terület előkészítését a régészek munkája.Arról nem közöltek részleteket, hogy mindez mennyibe kerül a német óriáscégnek, ezért csak a vonatkozó törvényre hagyatkozhatunk. Eszerint a megelőző feltárás (az úgynevezett Előzetes Régészeti Dokumentációval (ERD) együtt) a teljes beruházási érték maximum 0,35 százaléka, a teljes feltárás pedig legfeljebb 1 százaléka lehet. Vagyis - feltételezve, hogy teljes feltárás történt - az egymilliárd euró értékű beruházásánál legfeljebb 10 millió euró lehet a végszámla. Hacsak nem állapodnak/állapodtak meg ennél magasabb összegről.

Az óriás beruházások közül legutóbb a 2. kecskeméti Mercedes gyár előkészítése során a megelőző feltárásokon összesen 47 hektárnyi területet kutattak át, négy különböző történelmi korból 11 ezer régészeti leletet gyűjtöttek be. Ez több hónapos csúszást okozott, de ez jól is jött a cégnek, amely - bár ezt nem mondta ki - a német autóipar problémái miatt eleve megállította a bővítést és legalább egy évvel eltolta a második üzem megnyitásának idejét.Nem ritka, hogy a régészeti munka előre haladtával a régészek és a beruházó között patthelyzet alakul ki a költségekkel kapcsolatban. Előbbiek többnyire úgy látják, hogy nem férnek bele a költségkeretbe, majd a huzavona után végül mégis megegyeznek, mert nincs más mód és erre a külön alkura a törvény is lehetőséget ad - érzékeltette a gyakorlatot, a KCG Partners Ügyvédi Társulás szakértője.

Óbudán a Buszesz vállalat telephelyére tervezett új városnegyed helyén is voltak ásatások. Fotó: Mester Nándor

Online adatbázisban kereshetnek A Magyar Régész Szövetség (MRSZ) szerint az úgynevezett Előzetes Régészeti Dokumentáció célja, hogy kidolgozhassák a nyert adatok alapján a szükségessé váló megelőző feltárások idő és költségvonzatait, valamint meghatározhassák az elfedhető lelőhelyeket. Ezzel a szövetség szerint reális lehetőség biztosítható a beruházó számára, hogy elkerülje a régészeti lelőhelyeket. Ezt egyébként a beruházó megteheti úgy is, hogy felkeresi a Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Adatbázisát tartalmazó A Magyar Régész Szövetség (MRSZ) szerint az úgynevezett Előzetes Régészeti Dokumentáció célja, hogy kidolgozhassák a nyert adatok alapján a szükségessé váló megelőző feltárások idő és költségvonzatait, valamint meghatározhassák az elfedhető lelőhelyeket. Ezzel a szövetség szerint reális lehetőség biztosítható a beruházó számára, hogy elkerülje a régészeti lelőhelyeket. Ezt egyébként a beruházó megteheti úgy is, hogy felkeresi a Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Adatbázisát tartalmazó ingyenes oldalt , ahol felsorolják a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket, regisztrált látogatók bizonyos dokumentumokat is letölthetnek. Az MRSZ ugyanakkor megjegyzi: az örökségvédelmi kockázatok minimalizálása érdekében elvárás a beruházói oldaltól az örökségvédelmi szempontokat is figyelembe vevő területválasztás, a beruházás előkészítő szakaszában a jogszabályokban meghatározott, kapcsolódó örökségvédelmi folyamatok sajátosságainak figyelembe vétele. (A szövetség honlapja szerint csak email-en vagy postai úton lehet kapcsolatba lépni a szervezettel, a június elején elküldött online levelünkre (amelyben a részletekről érdeklődtünk) azonban a cikk megjelenéséig nem válaszoltak - a szerk.)

Gizella Loft 1143 Budapest, Gizella út 51-57. Kiadó terület: 8200m2

Átadás:

Bérleti díj: 11 - 13 EUR Ajánlatot kérek

Budapest ONE 1112 Budapest, Boldizsár utca 1-3 Kiadó terület: 15586m2

Átadás:

2019 Bérleti díj: 16.5 - 17 EUR Ajánlatot kérek

Waterfront City 1033 Budapest, Folyamőr utca 3. 269 db lakás

30 - 126 m2 alapterület Átadás:

2021 Q4 25.2 - 209.9 M Ft Ajánlatot kérek

A nagyobb projekteket indító beruházók nem tudják elkerülni a régészek bevonását, hiszen a 2018-as törvénymódosítás alapján már nem egymilliárd forint, hanem csak 500 millió forint az a határ, ami felett kötelező az ERD elkészíttetése. (Ezt a kivitelezés megkezdése előtt kell elvégeztetni, szorosan együttműködve a területileg illetékes örökségvédelmi hatósággal és múzeummal.)Márpedig egy kisebb lakópark is többe kerül ennél, nem beszélve a több száz lakásosakról, vagy az irodaházakról, bevásárlóközpontokról, illetve a nagyobb gyárakról. S ilyenek az elmúlt pár évben egymás után nőttek ki a földből, s a beruházási tempó csak kicsit csökkent idén. A beruházó nem nagyon trükközhet, nem bonthatja szakaszokra a munkát csak azért, hogy a félmilliárd forint alá kerüljön. A teljes beruházási összegről ugyanis még a próbafeltárások előtt nyilatkoznia kell.A költségek terén ugyanakkormég akkor is, ha közülük sokan túlzottnak vélik a díjakat. A szövetség azt javasolta, hogy ha a beruházás nettó bekerülési értéke meghaladja az 1 milliárd forintot, akkor a teljes feltárások nettó költsége maximum a nettó beruházási költség 2%-át tehesse ki. A 2015-ös és a 2018-as változtatások ugyanakkor a fent már említett maximális 1%-os értékeket jelölték meg, kivéve, ha a beruházó vállalja a magasabb összeg megfizetését.Nos, általában nem vállalja, de a régészeti gyakorlatot jól ismerő, neve elhallgatását kérő, vezető régészként dolgozó forrásunk szerint egy-egy nagy projektnél a beruházó még erre is hajlandó, csakhogy ne tolódjon a kivitelezés, mert az azzal összefüggő költségei (munkaerő, alapanyag) hihetetlen tempóban növekednek. Az egyik megkérdezett fejlesztő szerint a régészekkel folyatott csörte általában azzal végződik, hogy másfél-kétszeres is lesz a régészeti munkákra kifizetett összeg az eredetileg tervezettnek. És még így is megéri - de ezt már mi tesszük hozzá.Megkerestünk több olyan ingatlanfejlesztő céget, amelyek a sok római kori emléket hordozó III. kerületben végeztek nagyobb beruházást vagy most is zajlik ilyen projektjük. Csillaghegyen két fejlesztőnek is számottevő pluszköltséget okoztak a régészeti munkálatok, ami az egyébként is túlterhelt építőipari helyzetben nehezen volt orvosolható, bár végül sikerült. Alakóparkja, a Forest Hill esetében a feltárási munkálatok több hónapos csúszást okoztak - tudtuk meg Benedikt Károly PR és marketing vezetőtől. Mint mondta: kivitelezési szempontból az időbeli bizonytalanság is sokat jelent, hiszen bármiféle csúszás érinti az alvállalkozói kapacitásokat, az értékesítési folyamatokat és végső soron jelentős hatással van a beruházás megtérülésére."Nagyon üdvözlünk minden beruházást könnyítő szabálymódosítást, egyébként szerencsénk volt, hogy a fejlesztés több ütemből állt, így volt, amelyikkel tudtunk haladni, az egyik épületnél volt nagyobb késedelem emiatt" - fűzte hozzá. A 154 lakásos lakópark beruházási értékét 6-7,5 milliárd forint között jelölte meg, vagyis legfeljebb 75 millió forint lehetett a régészeti költség. Az időbeli csúszás okozta kivitelezési pluszköltséget azonban nehéz kalkulálni, erről csak a pótlólagos kiadások tényét erősítette meg.Csillaghegyen épül a 160 lakásos Fagyöngy lakópark is aberuházásában. Erdei Bálint ügyvezetőtől úgy tudjuk, hogy a sok milliárd forintos projektnél végül sikerült megegyezni a régészeti feladatok ellenértékéről, de ez "a korábban kalkuláltnál jóval nagyobb összegű" lett. Mint mondta: a beruházónak az idő a legnagyobb veszteség a régészettel kapcsolatban, hiszen félelmetes tempóban drágulnak az alapanyag- és munkaerő költségek, s ezt az emelkedést valahogy be kell építeni az eladási árba. A pluszköltségek mértékéről azonban beszélt.Óbuda legnagyobb ókori temetőjét tárják fel jelenleg is a Bécsi út 68-84 alatti, mintegy 5000 négyzetméteres telken, ahol azirodaházat fog építeni. A Budapesti Történeti Múzeum (BTM) szerint akár több ezer is lehet az eltemetettek száma. Eddig már száz fölötti temetkezést sikerült azonosítani, még az év folyamán a jelenlegitől északra eső telkeket is feltárják. További részletet sem a BTM sem a fejlesztő nem árult el lapunknak a régészeti munkálatokkal kapcsolatos szerződésről. Minthogy nem tudni, mikor fejezhetik be a munkát, az iroda beruházás akár több hónapot is késhet.

Az Atenor Bécsi úti iroda projektjének helyén is lázas munka folyik. Fotó: Mester Nándor

Paskal Rose 1141 Budapest, Szugló utca 125/G 152 db lakás

40 - 136 m2 alapterület Átadás:

2020 Q1 33.5 - 89.9 M Ft Ajánlatot kérek

Már most érdemes helyet foglalni az év legnagyobb hazai ingatlanos eseményére. Tavaly is sokan tették, idén már eddig is sokan jelentkeztek. ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Elfedési hadművelet A nem feltárt régészeti lelőhelyet fizikailag védik, ez az úgynevezett elfedés. Amennyiben a beruházó nyilatkozata alapján az elfedés nem oldható meg, akkor a régészeti megfigyelés keretében régészeti bontómunkát kell végezni. Az elfedést a kivitelező végzi, a költségeket a beruházó viseli, ugyanakkor a munka úgynevezett régészeti megfigyelés mellett történik. Ezeket a költségeket be kell építeni a beruházó és a területileg illetékes, feltárásra jogosult intézmény, általában múzeum közötti szerződésbe.

A volt óbudai Gázgyár területének első szisztematikus régészeti feltárása a22 évvel ezelőtti indulása előtt kezdődött egy évvel. A legnagyobb találat a Kr.u. 1-III. századi 10-15 ezres polgárváros kiterjedt keleti temetője volt, a modern ipari létesítmények által kevésbé bolygatott területen összesen több mint 1500 római kori temetkezés került napvilágra - tudtuk meg Lassányi Gábor régésztől. Az irodapark vezérigazgatója, Kocsány János felhőtlen kapcsolatról számolt be a régészekkel. "Már az irodapark tervezésekor tudtuk, hogy a területen értékes régészeti leletek előkerülése várható, ezért a feltárásokat a projekt megvalósítás szerves elemének tekintettük. A fejlesztés egyes fázisaihoz beterveztük a régészeti feltáráshoz szükséges időtartamot és költségeket, így a kivitelezés során nem ért bennünket váratlan meglepetés, az épületeket minden esetben határidőre tudtuk átadni" - közölte a cégvezető.A megelőző feltárások elvégzésére az MRSZ 30 olyan napot kért, amelyik alkalmas régészeti munkavégzésre, ám a 2018-as módosítás a beruházóknak kedvezett, ma csupán 30 naptári nap áll a régészek rendelkezésére. Ez ellen tiltakozott a szövetség, szerinte ez rendkívül lerövidíti a szakmai munkára alkalmas időt és ezzel sérülhetnek az örökségvédelmi érdekek.Gálik Gabriella jogi szakértő - miközben elismerte, hogy a jogszabályok módosításai miatt valóban nagyobb a teher a régészeken - azt mondta: a beruházók pontosabban tervezhetik a régészeti munka időtartamát és költségeit, s ez által a projekt teljes költségeit is, de a legtöbb esetben ki tudnak egyezni a feltárást végzőkkel.