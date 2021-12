Már csak ez hiányzott: hatalmas lyuk tátong a nyugdíj- és egészségügyi kasszákban

Csiki Gergely 2021. december 23. 13:30

A koronavírus-járvány hullámai, valamint a járvány okozta válság kezelése miatt jelentős deficitet termel az egészségbiztosítási- és a nyugdíjkassza ezekben az években. Farkas András nyugdíjszakértővel, Bodrogi József egészségügyi közgazdásszal és Dedák István közgazdásszal műsorunkban arról beszéltünk, hogy ez rövid távon milyen aktuális kihívások elé állítja a mindenkori kormányt és milyen intézkedések megtételére van mozgástere. A szakemberek megoldási javaslatokat is felvázolnak, amelyek rövid távon akár kezelhetik a kasszák megbillenésének problémáját, de közben a hosszú távú problémákkal is már most szembe kellene nézni.