Mégis lesz netadó, csak most másképp hívják?

Már meghallgatható a Checklist, lapunk munkanapokon megjelenő podcastjének keddi adása. Mai műsorunk első részében arról lesz szó, hogy újabb információmorzsa érkezett a hétvégén a költségvetési kiigazítással kapcsolatban, ezúttal a szombati Magyar Közlönyben került publikálásra a távközlési szektort érintő különadó pontos szabályrendszere. A témával kapcsolatban Nagy Viktor , a Portfolio Részvény rovatának vezető elemzője volt a vendégünk, akivel azt is megbeszéltük, hogy akkor most mégis lesz-e netadó, csak más néven. Mai második témánk, hogy a koronavírus-járvány alatt, a személyes iratainkhoz hasonlóan, az autók műszaki vizsgáztatására is türelmi időszakot vezetett be a kormány, s mivel ennek hamarosan vége, közel egymillió autót kéne levizsgáztatni június végéig, mely reálisan már nem valósítható meg. Műsorunk végén pedig még foglalkozunk a rezsicsökkentéssel. A kormány tervei szerint ugyanis hamarosan kikerülnek a lakossági energiaárra jogosultak köréből az önkormányzatok, valamint a kis- és középvállalatok, ami rengeteg cég számára sokszorosára elemelkedő energiaköltséget jelent majd, egyes esetekben pedig azon is el kell majd gondolkodni: folytatják-e a vállalkozói tevékenységüket.