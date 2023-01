Eljött a fordulat a magyar inflációban? Innen nézve a 24,5% nem is olyan magas

Már meghallgatható a Portfolio Checklist pénteki műsora. A mai adás első részében szó volt arról, hogy bár a decemberi áremelkedés mértéke több évtizedes rekord, a 24,5%-os érték mégis szerényebb, mint amit az elemzők vártak. Ezzel párhuzamosan látszik, hogy folytatódott az alkalmazkodás a gazdaságban, ahogy a kereslet csökkenése is. A témáról Beke Károlyt , a Portfolio makrogazdasági elemzőjét kérdeztük. Az adás második részében arról beszéltünk, hogy az orosz védelmi minisztérium váratlanul hátrébb léptette az Armageddon tábornok néven is ismert Szergej Szurovikint. Mivel komoly hiba nem fűződik a nevéhez, most megy az ötletelés, hogy mi állhat a lefokozás mögött. Ezzel kapcsolatban Huszák Dániel , a Portfolio Globál rovatának vezető elemzője volt a vendégünk.