Gyűlnek a felhők Magyarország fölött, sok múlik a gázon és Brüsszelen

Már meghallgatható a Portfolio Checklist keddi adása. Az első részben arról volt szó, hogy a januári leminősítés után további negatív lépések fenyegetik Magyarország adósbesorolását. Sok múlik azon, hogy mi lesz a Európai Bizottság által a jogállamisági eljárás miatt felfüggesztett 6,3 milliárd euró sorsa, de a gázellátás stabilitása is kérdés. Erről Beke Károlyt , lapunk makroelemzőjét kérdeztük. A műsor második részében az orosz hadsereg robotfegyvereiről volt szó, amelyek – a Kreml szerint – komoly fenyegetést jelentenek a nyugati fegyverarzenálra nézve is. Az is kiderül, hogy mi áll a brit hírszerzés friss jelentésében. Vendégünk volt Huszák Dániel , a Portfolio Globál rovatának elemzője. A harmadik blokkban egy nemrég életre hívott érdekvédelmi szervezettel foglalkoztunk, amely azoknak a sportolóknak nyújt segítséget, akiknek a karrierje fiatalon, a 30-as éveik közepére lezárul és kihívást jelent számukra, hogy a civil életben elhelyezkedjenek, karriert építsenek. Erről Szilágyi Áront, háromszoros olimpiai, kétszeres világbajnok magyar kardvívót, a szervezet társadalmi elnökét kérdeztük.