Már meghallgatható a Portfolio Checklist pénteki adása. Csütörtökön jelentették be, hogy Magyarország kilép a Nemzetközi Beruházási Bankból. Ez az a nemzetközi szervezet, aminek 2019 óta Budapesten van a központja, a legnagyobb részvényese Oroszország, s amelynek több vezetőjét (illetve magát az intézményt is) szankciós listára tette szerdán az Egyesült Államok. A mai műsor első részében azzal foglalkoztunk, hogy milyen múltra tekint vissza a pénzintézet, hogy változott a geopolitikai szerepe, és hogy mekkora presztízsveszteség Oroszország számára, hogy Magyarország elhagyja a szervezetet. A témáról Takácsy Dorka Oroszország-szakértőt kérdeztük. Adásunk második részében a magyar hitelpiacról beszéltünk, a lassulás jelei ugyanis a lakossági szegmens után most már a vállalati oldalt is elérték, ezzel kapcsolatban Palkó István , a Portfolio Pénzügy rovatának vezető elemzője volt a vendégünk.