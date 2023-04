Úttörő okosváros, vagy a szaúdi koronaherceg modern piramisa?

Portfolio 2023. április 15. 13:00

Neom néven futurisztikus megaprojekt épül Szaúd-Arábiában, a Vörös-tenger északi partján. A 2017-ben bejelentett projekt részeként felépülne többek között egy félig vízen úszó kikötőváros, az Arab-félsziget első kültéri síkomplexuma, valamint a The Line néven elhíresült 170 kilométer hosszúra, és 200 méter szélesre tervezett okosváros is. A projekt kapcsán a modern városok létrejöttéről, tervezettségéről, valamint a bennük élő emberekre gyakorolt különböző hatásokról kérdeztük Balázs Bálint építészt, a Kortárs Építészeti Központ és a BME UFLab munkatársát. Az adásban az is szóba került, hogy egyáltalán miért akar valaki a sivatag közepén egy ilyen adottságokkal rendelkező várost felépíteni.