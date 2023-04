Már meghallgatható a Portfolio Checklist csütörtöki adása. A mai műsorban egy témánk volt, érdekesen alakult ugyanis a mai kormányinfó . Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő bejelentették, hogy a kormány egyfelől meghosszabbította június 30-ig a néhány élelmiszeripari termékre érvényben lévő árstopot, ezen kívül pedig kötelező akciózást vezetnek be bizonyos élelmiszerüzletekben. Utóbbi döntés még a kormány korábbi intézkedései tükrében is fura üzenetet hordozhat a magyar piacgazdaságra nézve. Az adásban előbb Hornyák Józsefet , a Portfolio makrogazdasági elemzőjét kérdeztük az intézkedések kiskereskedelmi szektorra gyakorolt potenciális hatásáról , műsorunk második felében pedig Csiki Gergellyel , a Portfolio lapigazgató-makroelemzőjével beszéltünk arról, hogy mégis milyen kontextusban érdemes értékelni a kormány újabb döntését, amely egészen különösen avatkozik be a piaci folyamatokba.