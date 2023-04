Felnyomták Magyarországot az EU-nál a multik: mi történik?

Már meghallgatható a Portfolio Checklist szerdai adása. Az első részben arról volt szó, hogy miközben eddig főként csak pletykaszinten beszéltünk arról, hogy a magyar kormány kiszorítaná a külföldi kiskereskedelmi láncokat a piacról, a héten ez a téma szóba került az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságában is, amely új szintre emeli ezt a kérdést. Vendégünk volt Szabó Dániel , a Portfolio uniós ügyekkel foglalkozó elemzője. A második részben a februári kereseti statisztikákkal foglalkoztunk, amelyet ma tett közzé a KSH. Ennek érdekessége, hogy a 2022-es fegyverpénz bázishatása miatt most erősen lelassult a növekedés. Ettől a hatástól megtisztítva ugyan látszik, hogy nem tört meg a lendület, de az erőteljes reálbércsökkenés továbbra is rontja a magyarok életszínvonalát. Erről Hornyák Józsefet , lapunk makroelemzőjét kérdeztük.