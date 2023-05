Hajszál híján mindent vitt Erdogan - De mi történt vasárnap Törökországban?

Már meghallgatható a Portfolio Checklist hétfői adása. A műsor első részében a török választás volt a téma, amely hozott némi meglepetést. A második forduló május 28-án lesz, a következő két hét pedig a jelenlegi elnöknek, Erdogannak lesz könnyebb, bár vélhetően az ellenzék is odateszi magát. Vendégünk Kerekes Miklós , a Portfolio Globál rovatának elemzője, aki írt is egy hosszabb elemzést is a témában. A második blokkban az Erasmus és a Horizont programról beszélgettünk Szabó Dániellel , a Portfolio uniós ügyekkel foglalkozó elemzőjével. A téma azért aktuális, mert nagyon szorítanak a határidők és ha a magyar kormány nem tud megegyezni az unióval, akkor annak forrásvesztés lehet a vége.