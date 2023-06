Ukrán haditervet húzhat keresztül a herszoni gátszakadás

Már meghallgatható a Portfolio Checklist keddi adása. A műsor első részében az Dnyeperen történt gátszakadással foglalkozunk, amely amellett hogy elönti a környező területeket, azt a veszélyt is magában rejti, hogy csökken a Zaporizzsjai atomerőmű hűtési hatékonysága. Vendégünk volt Ács Bence , a Portfolio Globál rovatának elemzője. A második blokkban a Magyar Nemzeti Bank veszteségével foglalkoztunk, amely már tavaly is tetemes volt, de jövőre és azután már a tartalékokat is elemésztheti. Erről Beke Károlyt , a Portfolio makrogazdasági elemzőjét kérdezzük.