Forrás Dávid 2023. augusztus 17. 10:00

A Portfolio heti podcastjének vendége volt a magyar származású Henry Kallan, a Library Hotel Collection luxusszálló-csoport tulajdonosa és elnöke. Kallan 1947-ben született a Felvidéken, és nem túlzás azt mondani, hogy megvalósította a klasszikus amerikai álmot. 21 évesen került New Yorkba pénz és nyelvtudás nélkül, majd pincérsegédként helyezkedett el. Egyre feljebb kapaszkodott a ranglétrán, ma pedig egy hat luxusszállóból álló cégcsoport tulajdonosa, ami négy New York-i, egy torontói és a budapesti Aria Hotelből áll, Kallannal ez utóbbi szálló tetőbárjában beszélgettünk. Az interjúban szó volt Kallan kezdeti éveiről, apja kommunisták általi bebörtönzéséről, disszidálásának kalandos történetéről, valamint a korai New York-i évek kihívásairól is. Ezen túl beszéltünk karrierje felfutásáról, szállodafejlesztésekről, arról, hogy miért érezte úgy 40 évesen, hogy saját hoteleket akar, és megkérdeztük egy ügyről is, amiben nemrég több millió dolláros kártérítést kellett fizetnie a torontói hotelje egy korábbi beszállítójának. Ezt az interjút angolul közöljük, de a Youtube-on elérhető hozzá magyar felirat.